Muere el cantante barranquillero Zalek en accidente de moto en Medellín: tenía 30 años

Zalek comenzaba a posicionarse en la música urbana con varias canciones en plataformas digitales. - crédito @soyzalek/Instagram

El cantante barranquillero Zalek falleció este martes 10 de marzo tras sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta en Medellín. El artista tenía 30 años y venía consolidando su carrera principalmente en el género urbano.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento del artista y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, señaló el comunicado compartido por la oficina de comunicaciones del intérprete.

El equipo del artista también destacó su talento y dedicación que Zalek hacia la música.

“Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresaron.

En el mismo pronunciamiento, las personas que trabajaban con el artista también pidieron respeto por la privacidad de sus familiares y su entorno cercano durante este momento.

“En este momento de profundo dolor nos unimos al duelo de sus seres queridos y agradecemos las muestras de cariño y solidaridad. Pedimos respeto y privacidad para su familia y su círculo cercano mientras atraviesan este difícil momento”, añadieron.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles precisos sobre las circunstancias del accidente, por lo que los hechos que rodearon el siniestro continúan siendo materia de investigación.

El cantante tenía 30 años y venía desarrollando su carrera dentro de la industria musical colombiana. - crédito soyzalek/Instagram

El mensaje de su mánager

Tras confirmarse el fallecimiento del cantante, Alejandro Hernández, mánager del artista, también se pronunció a través de redes sociales con un mensaje de despedida.

“Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zalek”, escribió.

El artista trabajaba con un equipo de producción y comunicaciones que lo acompañaba en el desarrollo de su carrera musical, la cual venía creciendo principalmente en plataformas digitales.

El mánager Alejandro Hernández despidió al artista con un mensaje en redes sociales en el que destacó su talento y su pasión por la música. - crédito @alejozero_/Instagram

¿Quién era Zalek?

Zalek era un cantante barranquillero que comenzaba a posicionarse dentro de la música urbana en Colombia. Aunque su trayectoria aún estaba en desarrollo, sus canciones ya acumulaban miles de reproducciones en plataformas de streaming.

En Spotify, algunas de sus canciones más escuchadas eran:

“Party coquette” , con más de 2.800.000 reproducciones .

“Ay, amor” , con más de 1.200.000 escuchas .

“Azoleo” , con más de 280.000 reproducciones .

“Batería baja”, con más de 430.000 oyentes.

El cantante también mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía contenidos relacionados con su carrera artística, presentaciones y proyectos musicales.

En su cuenta de Instagram contaba con más de 48 mil seguidores, plataforma en la que publicaba fotografías y videos de conciertos, viajes y actividades relacionadas con su trabajo musical.

Sus influencias musicales

En entrevistas previas, Zalek había mencionado que una de sus principales influencias musicales provenía de la música mexicana. Ese gusto influyó en el estilo que buscaba desarrollar dentro de su propuesta artística.

En una entrevista con Blu Radio, el cantante habló sobre la importancia de la autenticidad en la música y mencionó a algunos artistas que, según él, habían marcado una referencia para nuevas generaciones.

El artista barranquillero acumulaba miles de reproducciones con temas como Party coquette y Ay, amor. - crédito @soyzalek/Instagram

“Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Es lo que más sobresale más que las palabras. Creo que Maluma monta ese tipo de canciones y nunca dice, es una bomba y uno queda boquiabierto porque se acopla bien a esos ritmos mexicanos. Los colombianos tenemos mucho que dar. Carin y Maluma han sido esos pilares para nosotros como artistas podamos seguir”, manifestó el artista en entrevista con Blu Radio.

Con el paso del tiempo, Zalek también incursionó en la música urbana con el objetivo de mostrar su versatilidad y ampliar su alcance dentro del mercado musical.