“Irresponsables”: alcalde Galán mandó a infractores a responder tras ser grabados usando andenes y carril de TransMilenio

Las infracciones se volvieron virales en redes sociales - crédito @CarlosFGalan/X

Los videos en los que tres conductores fueron registrados cometiendo infracciones al movilizarse por andenes y el carril exclusivo de TransMilenio en diferentes zonas de Bogotá, respectivamente, llegaron a manos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales, en un primer caso, muestran al conductor de una camioneta de alta gama, según parece una Toyota Prado TX, andando con exceso de velocidad sobre el andén de una zona residencial del barrio Tibabuyes, en el norte de la ciudad.

La otra escena viral muestra a un automóvil gris atravesando una cebra peatonal, mientras su conductor ignora la presencia de peatones.

Una tercera es la imagen de un conductor de una camioneta negra blindada Ford Expedition, de placas QUIZ-744, recorriendo libremente y con aparente exceso de velocidad por el carril exclusivo de TransMilenio, en plena calle 127 con autopista norte, en sentido sur-norte.

Alcalde Galán aseguró que los tres casos fueron puestos ante las autoridades distritales - crédito @VarlosFGalan/X

Los episodios no causaron una impresión favorable en el alcalde Galán. De inmediato, el burgomaestre replicó a las denuncias y afirmó que la Secretaría de Movilidad estaba al tanto y que tomaría acciones.

En cuanto a los dos primeros casos dijo: “Estos dos irresponsables ya fueron identificados y citados por la Secretaría de @SectorMovilidad para que comparezcan, y serán sancionados de acuerdo a las conductas que cometieron”, escribió.

Tres infractores denunciados el mismo día, en Bogotá - crédito y capturas de pantalla @PasaenBogota/X

En cuanto al conductor de la camioneta blindada, posiblemente usada por un funcionario, debido a la presencia de luces destellantes en la parte trasera del vehículo, afirmó que “también ya fue identificado y citado por la Secretaría de Movilidad”.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá será la encargada de adelantar los procesos sancionatorios correspondientes, conforme con las normas vigentes para este tipo de infracciones.

El carril de Transmilenio tampoco puede ser usado por la Policía, a menos que estén prestando un servicio de emergencia - crédito @JD_Quinteror/X

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana, a través de la denuncia en redes sociales y medios de comunicación, facilita la identificación de infractores y fortalece los controles en puntos críticos de Bogotá.

El uso indebido de andenes y carriles exclusivos representa un riesgo tanto para peatones como para el sistema de transporte masivo, y se encuentra tipificado como falta grave en la normativa local.

Sanciones por este tipo de infracciones

Según el Código de Policía y la legislación vigente sobre las infracciones de tránsito en la capital, invadir el carril preferencial del TransMilenio podría significar una multa de 15 salarios mínimos legales diario vigentes, bajo el código de infracción C4.

Esta sanción aplica por circular, bloquear o estacionarse en los carriles demarcados con línea naranja y letreros “Bus carril”.

A la vez, transitar o estacionarse en andenes, aceras o zonas peatonales en Bogotá, conlleva a una multa que equivale a 30 salarios mínimos diarios vigentes. En 2026, esto equivale a aproximadamente 1.266.101 pesos, más la inmovilización del vehículo en patios. La infracción es tipo D12 en el Código Nacional de Tránsito.

El Centro de Servicios de Movilidad de Paloquemao abrirá sus puertas los sábados - crédito Secretaría de Movilidad

En caso de los comparendos, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá amplió el horario de atención para los cursos pedagógicos de tránsito en el Centro de Servicios de Movilidad de Paloquemao. Esta medida incrementa en más de 16% la oferta de cupos y facilita el acceso para los conductores que deben realizar estos cursos tras una infracción.

Incluso, la ciudadanía cuenta con dos puntos habilitados para tomar el curso pedagógico los sábados: Paloquemao y Calle 13. Además, hay seis sedes en total distribuidas en diferentes localidades, lo que permite que más personas cumplir con este requisito de manera oportuna y acceder a descuentos de hasta el 50% en el valor del comparendo.

El agendamiento es gratuito, sin intermediarios, y puede hacerse en www.movilidadbogota.gov.co, en la aplicación ‘Mi Movilidad a un clic’ o llamando al (601) 3649400, opción 2. Para acceder al descuento, el curso debe realizarse en los plazos establecidos y cada comparendo requiere un curso individual.