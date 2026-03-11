Fuchi asumió la derrota, admitió errores y culpó al Señor Biter tras la ‘quemada’ de su partido en las elecciones: “La campaña de desprestigio”

Julián Forero atribuyó la derrota de su lista a la coalición entre Colombia Renaciente y el Partido Verde, generando confusión entre conductores y motociclistas - crédito Julián Forero/Instagram

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, enfrentó un revés electoral el domingo 8 de marzo de 2026, cuando la lista Motociclistas y Conductores Unidos por la Causa, que promovió para la Cámara por Bogotá, no logró alcanzar una curul.

Pese a sumar 44.129 votos (1,57%), la cifra quedó lejos del umbral necesario para obtener representación en la Cámara de Representantes. De igual manera, el intento de Miguel Forero —candidato impulsado por el mismo movimiento y líder de SOS MotoCultura— por llegar al Senado tampoco prosperó, finalizando con 44.933 votos.

Las elecciones legislativas de 2026 dejaron a este sector sin representación directa en el Congreso, aunque, en contraste, el creador de contenido de movilidad Gersson Vargas Valdeleon, ampliamente conocido como Señor Biter, consiguió una curul en el Senado con el aval del Partido Liberal, sumando más de 122.000 votos. El resultado marcó una clara disputa dentro del movimiento de conductores, que se reflejó en una campaña caracterizada por confrontaciones, acusaciones y estrategias paralelas.

Análisis autocrítico y causas de la derrota, según Julián Forero

En un video dirigido a sus seguidores, Forero hizo una evaluación detallada de los factores que llevaron a la derrota de la lista que impulsaba. Reconoció estar “bajo de nota” por el resultado, pero subrayó que no se siente derrotado. Para Forero, uno de los errores fundamentales fue la coalición de su partido, Colombia Renaciente, con el Partido Verde.

“Pero compañeros, sí les quiero confesar que estoy bajo de nota, porque esperaba un poco más de apoyo en Bogotá. ¿Perdimos? Sí. ¿Se burlarán de nosotros? Sí. ¿Nos harán memes? Sí, pero no nos sentimos derrotados. Bajos de nota sí, pero derrotados jamás”, indicó el aún cabildante de Bogotá.

En su opinión, la asociación generó confusión en el electorado, especialmente entre conductores y motociclistas que rechazan la gestión de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y figura emblemática del Verde. Según el concejal, la falta de pedagogía electoral para enseñar a los votantes cómo marcar correctamente la tarjeta también incidió en la baja votación.

Forero señaló como adversario directo al Señor Biter, a quien responsabilizó de restarle votos por medio de una campaña de desprestigio. Afirmó que el equipo de Biter difundió mensajes falsos sobre una supuesta venta del movimiento a los verdes, lo que habría afectado la percepción pública.

El concejal también mencionó el impacto de un video viral producido por un candidato liberal, en el que se le acusaba de tener negocios con el entonces alcalde Carlos Fernando Galán, situación que, según él, fue determinante para la pérdida de apoyo.

Por otro lado, Forero admitió que la falta de fuerza nacional, el predominio de la ideología política sobre la causa gremial entre los votantes y la ausencia de respaldo contundente por parte de su propio partido influyeron negativamente. “Siento que la gente sigue prefiriendo lo tradicional, a los de escritorio, que a los que estamos en el territorio con la gente”, resumió.

El ascenso del Señor Biter y la confrontación electoral

Mientras la lista de Forero no alcanzó curul, Gersson Vargas Valdeleon (Señor Biter) logró una victoria contundente en el Senado. En su discurso de celebración, Biter enfatizó que su elección fue producto del respaldo directo de conductores y motociclistas, y no de acuerdos con estructuras políticas tradicionales. “Yo no me puse solo. Fueron mis compañeros”, aseguró entre aplausos, marcando distancia con otras candidaturas que, según él, dependían de pactos partidistas o financiamiento externo.

La campaña estuvo marcada por la confrontación entre Forero y Biter, quienes compitieron por el liderazgo del sector transportador en Bogotá y a nivel nacional. Forero denunció haber sido blanco de una campaña de desprestigio orquestada por el equipo de Biter, mientras que este último se presentó como el representante genuino de los conductores en el Congreso.

El triunfo de Biter, con más de 122.000 votos, consolidó por primera vez la presencia de un líder gremial de los conductores en el Senado, mientras que el bloque de Forero quedó fuera de la representación parlamentaria, a pesar de haber fundado y posicionado el primer movimiento nacional de motociclistas y conductores unidos por una causa común.

Balance y perspectivas del movimiento de conductores

A pesar de la derrota, Julián Forero destacó logros simbólicos alcanzados en la campaña: la fundación del movimiento nacional de motociclistas y conductores, la conformación de un equipo de líderes del sector y la demostración de que su causa tiene respaldo en Bogotá y en otras regiones.

“Tener 44.000 votos en Cámara y 45.000 votos en Senado demuestra que hay miles de personas en Bogotá y en Colombia que confían en nuestro trabajo”, afirmó.

Forero reiteró su compromiso de seguir trabajando por la defensa de los derechos de los conductores y motociclistas, asegurando que, aunque hayan perdido en las urnas, la experiencia fortalecerá al movimiento. “Las derrotas nos fortalecen y nos ayudan a encontrar nuestras fallas para mejorar”, concluyó en su mensaje, animando a sus seguidores a mantener la cabeza en alto y continuar la lucha gremial.