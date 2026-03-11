Colombia

En video quedó el momento exacto cuando la conductora de un bus intermunicial agredió a compañero a la salida de Bogotá

Las imágenes del altercado circulan ampliamente, motivando críticas a la protagonista femenina que habría desatado la pelea

Un altercado entre dos conductores
Un altercado entre dos conductores de buses en Mosquera quedó registrado en video y causó amplia repercusión en redes sociales - crédito Captura video @PasaenBogota/X

Un nuevo episodio de intolerancia vial quedó registrado en la entrada del municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde dos conductores de buses intermunicipales se enfrentaron físicamente en plena vía pública.

Las imágenes del altercado, difundidas rápidamente en redes sociales, muestran a una conductora agrediendo a un colega, mientras ambos intercambiaban insultos ante la mirada de transeúntes.

El incidente ocurrió en la tarde del 10 de marzo, bajo la rotonda que conecta con Mosquera. Allí, una discusión verbal entre los conductores, aparentemente compañeros de la misma empresa, escaló de tono hasta convertirse en una pelea a golpes.

Un perro que se encontraba en el sitio intentó intervenir para separarlos, sin mayores resultados, en medio del asombro de quienes presenciaban la escena.

El incidente, captado frente a transeúntes y pasajeros, muestra cómo un perro intentó separar a los conductores durante la pelea - crédito @PasaenBogota/X

El video de la confrontación se viralizó en páginas de denuncias ciudadanas, sumando miles de visualizaciones y generando debate entre internautas. Muchos usuarios criticaron la actitud de la conductora, señalando que fue ella quien inició la agresión física.

Este comportamiento fue calificado como inaceptable, especialmente por tratarse de profesionales responsables de la seguridad de pasajeros en carretera.

“Ya debemos pensar en recoger esas busetas intermunicipales que lo unico que generan son accidentes y trancones”; “Firulais olfateó el pan y se fue”; “El marido de esa doña espero que por su bien esté barriendo, trapeando y haciendo comida”; “Ahí aplica la igualdad de género”; “La pregunta es, si la vieja le pega al tipo, El tiene derecho a defenderse?”; “Mosquera es el triangulo de las bermudas colombiano, lo mas inimaginable siempre sucede pasando por ese punto, y muchos viajeros de flota estarán de acuerdo conmigo”; “Firulais tratando de mediar en la discusión”; “Ambos deberían ser suspendidos o echados”: fueron algunos de los mensajes de los internautas.

El caso provocó preocupación entre los habitantes de la región, que han notado cómo estos episodios de intolerancia se han vuelto cada vez más frecuentes en las vías cercanas a Bogotá.

La glorieta de ingreso a
La glorieta de ingreso a Mosquera fue escenario de un episodio de violencia vial protagonizado por conductores intermunicipales el martes 10 de marzo - crédito @ConcesionCCFC/X

Ante la difusión de las imágenes, las autoridades de tránsito hicieron un llamado urgente a la responsabilidad y el respeto mutuo entre conductores, recordando que la violencia solo agrava los conflictos y pone en riesgo a todos los actores viales.

Este tipo de enfrentamientos, captados por transeúntes y difundidos en redes, han permitido visibilizar una problemática que afecta la convivencia y la seguridad en carretera. Las autoridades insisten en la importancia de resolver los desacuerdos mediante el diálogo, evitando toda forma de agresión.

Violenta pelea con machete entre conductor de bus y vendedor ambulante en Antioquia quedó captada en video

El desenlace de una disputa entre un conductor de bus y un vendedor ambulante en la variante de Santa Rosa de Osos ha intensificado el debate sobre la violencia en las vías del norte de Antioquia. El enfrentamiento, que ocurrió en noviembre de 2025, fue registrado en video y ha provocado inquietud entre la población y en las autoridades del área.

Los hechos ocurrieron sobre la ruta que conecta Yarumal con Medellín, una de las vías más transitadas de la región. Testigos relataron que una acalorada discusión entre ambos hombres terminó por desbordarse. El conflicto escaló hasta que los implicados empuñaron un machete y lo que parecía ser un palo, chocando ambas armas en plena vía pública.

La pelea se dio entre
La pelea se dio entre un conductor de bus intermunicipal y un vendedor ambulante - crédito @soydeituango / X

En el video difundido puede observarse cómo, pese a la agresividad, ninguno de los involucrados resultó lesionado. El registro audiovisual capturó el momento en que ambos sujetos se intimidaban y lanzaban amenazas, mientras los objetos metálicos colisionaban, pero sin que se produjeran daños físicos.

El incidente se originó tras una discusión de la que no se conocen aún los detalles específicos, pero que según los presentes, escaló rápidamente hasta el enfrentamiento físico. La reacción de quienes presenciaron el hecho fue de alarma, pues la situación pudo haber terminado con consecuencias graves para los implicados o personas cercanas.

