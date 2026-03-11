El silencio de Miguel Polo Polo en tras quemarse en las elecciones llenó las redes de memes: “Tiene que aparecer algún día”

El político Miguel Polo Polo no se pronuncia de manera pública desde el 8 de marzo - crédito Miguel Polo Polo / X

La jornada electoral del domingo 8 de marzo dejó un giro inesperado: Miguel Polo Polo no consiguió renovar su curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de afrodescendientes.

Su derrota no solo sorprendió a los analistas políticos, sino que también generó una oleada de reacciones en redes, donde cientos de usuarios no tardaron en comentar la noticia.

Hace cuatro años, Polo Polo había llegado al Congreso en circunstancias poco convencionales. Su acceso se dio en 2022, tras obtener 35.253 votos con el respaldo del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo. Para muchos, ese resultado fue sorpresivo y le permitió posicionarse como una figura visible dentro de los representantes de las comunidades afrodescendientes en el Legislativo.

En redes sociales se han hecho múltiples memes de los resultados electorales - crédito @monalis4263939 / X

En este nuevo proceso, Polo Polo intentó repetir la fórmula, aunque con cambios en su estrategia y aliados. Aspiraba a conservar su escaño mediante la circunscripción afro, pero esta vez bajo el apoyo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios.

Su candidatura, sin embargo, enfrentó varios intentos de impugnación. Solo fue confirmada pocas semanas antes de la elección por el Consejo Nacional Electoral, lo que añadió incertidumbre a su campaña.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. A pesar de que el excandidato suele ser muy activo en estas plataformas, su silencio tras la derrota ha sido notorio.

Óscar David Benavides, abogado y activista de Tumaco, se convierte en el candidato más votado para la curul afro, desplazando al actual congresista Miguel Polo Polo - crédito @taltalivan / X

El último mensaje publicado por Polo Polo fue el 8 de marzo, donde informó que estaba votando. Desde entonces, no ha emitido declaraciones públicas, lo que ha intensificado las especulaciones y comentarios entre sus seguidores y detractores.

Las bromas y preguntas abundan en el entorno digital. Usuarios han dejado mensajes como: “Polo Polo: ¿Dónde estás, estás sin datos? ¿Se te acabó lo buche y pluma? Por aquí te recuerdan mucho y con gran diversión”. Otros se han sumado al tono festivo con frases como “Hahahahahahhaha POR QUE TANTO SILENCIO POLO POLO ?????”, reflejando la expectativa ante una eventual respuesta del político.

La curul afro que buscaba Polo Polo será ocupada por Óscar David Benavides que se consolida como el candidato más votado para la curul afro.

En redes abundan los comentarios y bromas sobre el silencio de Miguel Polo Polo tras conocerse los resultados - crédito @katscarey / X

Formado en derecho en Bogotá y especialista en derecho administrativo, Benavides ha enfocado su vida profesional en el activismo social desde Tumaco, Nariño. Su campaña se centró en la defensa de los derechos de las comunidades afro y en la promoción de una mayor inclusión social y desarrollo regional.

Durante el proceso electoral, Benavides impulsó propuestas para fortalecer la participación política y la protección de derechos territoriales. Su estrategia incluyó un notable uso de plataformas digitales y trabajo cercano con el Club de Paz del Pacífico, buscando ampliar la incidencia de las comunidades afrodescendientes en el debate nacional.

Con más de 125 mil votos, Benavides lideró la competencia y se perfila como el próximo representante de la circunscripción especial desde el 20 de julio de 2026 cuando el nuevo Senado y Cámara de representantes tomarán posesión.

Por otra parte, la curul afro, parte de las circunscripciones especiales creadas tras la Constitución de 1991 y nació para garantizar la voz política de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Su marco legal fue establecido con la Ley 649 de 2001, que definió los mecanismos para elegir a sus representantes.

Desde su creación, la curul afro en la Cámara de Representantes ha estado rodeada de debates sobre la autenticidad de quienes ocupan el escaño. Para ser elegido, se requiere ser ciudadano en ejercicio, mayor de 25 años, miembro de una comunidad negra y contar con el aval de una organización reconocida por el Ministerio del Interior.

Sin embargo, la legislación ha dejado márgenes interpretativos sobre qué constituye pertenencia real a la comunidad afrocolombiana, lo que ha derivado en controversias sobre la legitimidad de algunos candidatos.