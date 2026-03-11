Corte Suprema envió a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción en la Ungrd

Otros cuatro investigados continuarán vinculados al proceso en libertad mientras avanza el trámite judicial - crédito Colprensa

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio, dentro de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La determinación fue adoptada durante una sesión extraordinaria realizada el miércoles 11 de marzo de 2026 en Bogotá. En la providencia, el alto tribunal impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, mientras que otros cuatro investigados continuarán vinculados al proceso en libertad.

La decisión también cobija a la senadora Liliana Esther Bitar Castilla y a los congresistas Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán afrontando el proceso judicial sin restricción de la libertad.

Noticia en desarrollo...