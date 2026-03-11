Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

La carrera criminal de alias Mosca es de mínimo 10 años - crédito Ejército Nacional | Joaquín Sarmiento/AFP

La mañana del martes 11 de marzo de 2026 se confirmó por parte del Ejército Nacional de Colombia (mediante un comunicado) que Freddy Páez Anzola, conocido como alias Mosca, fue capturado en una operación conjunta con la Policía en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta.

Alias Mosca es señalado como experto en explosivos y miembro del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Jhon Linares, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá o Calarcá Córdoba, uno de los principales objetivos de los Estados Unidos, y que días pidió acelerar su extradición.

La operación se desarrolló como parte del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, y la ejecutaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1 y el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.º 1, que emplearon capacidades de inteligencia y tareas de cerco y búsqueda para ubicar al hoy capturado.

Las autoridades destacaron que alias Mosca era uno de los hombres más cercanos a Calarcá, cabecilla de la estructura.

La información oficial indica que alias Mosca contaba con entrenamiento especializado como explosivista y habría participado durante más de diez años en la fabricación y uso de artefactos explosivos improvisados, señaló en declaraciones a medios el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de las Fuerza de Tarea Omega.

El oficial agregó que Páez Anzola también esta inmerso en actividades de inteligencia delictiva, extorsión y reclutamiento ilícito de menores de edad.

El operativo se dio en la vereda Laureles, municipio de La Macarena, Meta- crédito Ejército Nacional

Asimismo, la justicia colombiana lo requería por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso restringido, según la orden de captura número 13 del 16 de octubre de 2023, emitida por la Fiscalía 162 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Florencia, Caquetá.

La zona de influencia de alias Mosca abarcaba áreas rurales de La Macarena, como las veredas Laureles y La Cristalina, y el corregimiento de Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm, tres escopetas calibre .22 mm y varios cartuchos.

Por todo lo anterior, desde el Ejército Nacional se calificó esta captura como un golpe estratégico para el Bloque Jorge Suárez Briceño, debilitando su capacidad operativa en Meta y Caquetá.

El hoy detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

Al final, el general Cotua resaltó que la institución reiteró su compromiso de proteger a las comunidades, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, mediante acciones orientadas a la estabilización y seguridad en la región.

Declaraciones del brigadier general Yor William Cotua Muñoz - comandante de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Esa misma semana fue noticia un alto mando del Ejército relacionado por presuntos vínculos con ‘Calarcá’

El general Juan Miguel Huertas regresará a sus funciones como jefe del Comando de Personal en el Ejército Nacional de Colombia tras quedar sin efecto la suspensión temporal que le había impuesto la Procuraduría General de la Nación.

La medida se produce mientras sigue activa la investigación disciplinaria sobre sus presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, un proceso que podría aún tener repercusiones jurídicas y profesionales para el oficial.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó en rueda de prensa que la decisión respeta de manera estricta las normas y el debido proceso.

La Procuraduría consideró que el retorno de Huertas no interfiere la investigación

La Procuraduría General de la Nación determinó que la continuidad de Huertas en su cargo de jefe del Comando de Personal “no afecta o interrumpe o interfiere la investigación que se está desarrollando”.

Pedro Sánchez confirmó en rueda de prensa que la investigación de las autoridades no encontraron pruebas de una alianza con las disidencias de alias Calarca - crédito Ministerio de Defensa

Finalizado el periodo inicial de tres meses de suspensión preventiva, el Ministerio Público permitió el regreso efectivo del oficial, subrayando que se trató de una suspensión temporal y no de un retiro definitivo ni de un llamado a calificar servicios.

La investigación disciplinaria permanece en curso, centrada en examinar si existen elementos probatorios suficientes para abrir un pliego de cargos y dar paso a un juicio disciplinario. Las pesquisas incluyen la recolección de pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer la supuesta conducta de Huertas.

El caso Huertas: acusaciones y defensa del general

Las acusaciones contra Juan Miguel Huertas surgieron a raíz de referencias encontradas en los computadores incautados a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, líder de una facción disidente de las Farc

Se señala al oficial por el supuesto suministro de códigos de frecuencia radial de la fuerza pública y por un posible respaldo a la creación de empresas de seguridad, lo que habría facilitado la legalización de armas con el fin de preparar a diferentes actores ante una eventual ruptura de los diálogos entre el Gobierno y grupos armados.

En un comunicado emitido tras la difusión pública del escándalo en noviembre de 2024, Huertas negó de manera enfática cualquier vínculo, colaboración o acuerdo con las disidencias de las FARC u otros grupos armados ilegales.

El general sostuvo: “Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”.

El Ministerio de Defensa inició una inspección minuciosa para comprobar irregularidades en las actuaciones del general Juan Miguel Huertas antes de las declaraciones que brindó el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Arnulfo Sáncchez - crédito Ministerio de Defensa

Adicional a lo anterior, el alto mando militar agregó: “Las afirmaciones divulgadas, supuestamente basadas en ‘archivos’ incautados a alias Calarcá, carecen de soporte verificable, no han sido validadas por autoridad competente y constituyen una fabricación malintencionada que busca afectar mi honor, mi nombre, mi integridad y mi trayectoria profesional”.

El militar consideró además que era “materialmente imposible que yo haya ofrecido ‘movilidad’ o ‘protección en retenes’ a personas vinculadas con actividades ilegales”, argumentando que, mientras se encontraba en retiro, no contaba con esquema de protección ni vehículo oficial.