Colombia

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 9 de marzo: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de 3 mil millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca publicó los números ganadores de su último sorteo realizado este lunes 9 de marzo de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Fecha del sorteo: lunes 9 de marzo de 2026.

Número ganador: 5744.

Serie: 238.

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca celebra un juego a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 10:30 horas de la noche. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerde que solo tiene 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

