Colombia

Mauricio Lizcano invitó a Claudia López y Roy Barreras a unirse a su campaña presidencial: “Podemos ganar las elecciones”

El exministro impulsa una alternativa política moderada y convoca a figuras que no lograron consolidar el centro en los últimos comicios

Guardar
Mauricio Cárdenas invitó a unir
Mauricio Cárdenas invitó a unir fuerzas del centro político tras elecciones en Colombia - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El exministro y candidato presidencial Mauricio Cárdenas hizo un llamado público a consolidar una alternativa política que se distancie de las posturas radicales luego de las elecciones celebradas el domingo en Colombia.

Colombia y los colombianos siguen buscando una opción alejada de los extremos”, afirmó el dirigente en su cuenta oficial de X, quien aspira a capitalizar el espacio del centro político de cara a los próximos comicios presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cárdenas subrayó que los aspirantes moderados no lograron captar el respaldo suficiente en la reciente jornada.

Nombres como Claudia López y Roy Barreras, así como otros representantes de la consulta interpartidista, figuran entre quienes, en palabras del exministro, no lograron consolidar un espacio competitivo. “Desafortunadamente, quienes lo intentaron no les fue tan bien”, sostuvo Cárdenas.

Mauricio Cárdenas convocó a unir
Mauricio Cárdenas convocó a unir el centro tras resultados electorales en Colombia - crédito @MauricioLizcano/X

La fragmentación del voto y la polarización del escenario político dificultaron la consolidación de una opción de centro. Cárdenas remarcó la importancia de sumar esfuerzos entre quienes comparten el objetivo de evitar los extremos: “A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña”.

En su intervención, el economista se comprometió a presentar propuestas concretas y a basar su campaña en una trayectoria profesional orientada al servicio público.

Voy a dar todo de mí, con mis propuestas, mi hoja de vida, para sacar adelante ese país que nos aleje de los extremos y nos dé resultados”, expresó. El candidato explora alianzas con sectores que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha tradicionales.

La estrategia planteada por Cárdenas busca atraer a los votantes que, según él, continúan buscando alternativas diferentes a los polos ideológicos. El exministro recalcó que el reto principal consiste en “ganarse la confianza de esos colombianos que están buscando esa respuesta”.

En el panorama electoral actual, la convocatoria de Cárdenas introduce una nueva dinámica en la carrera hacia la presidencia. El dirigente insistió en que su propuesta representa “una campaña nueva, diferente, donde realmente sí podremos unir el centro y ganar las elecciones en Colombia”.

Mauricio Cárdenas plantea una campaña basada en propuestas concretas y alianzas con sectores alejados de la polarización, en busca de conquistar el voto indeciso - crédito @MauricioLizcano/X

Mauricio Cárdenas inició campaña presidencial con llamado a la unidad nacional: “La gente que quiere un país sin extremos”

El inicio de la nueva etapa electoral en Colombia quedó marcado por el anuncio de Mauricio Cárdenas, quien aseguró después de los resultados electorales del domingo 8 de marzo de 2026: “Hoy comienza el verdadero camino hacia la Presidencia. Vamos con toda por el triunfo”.

El exministro afirmó que la estrategia de su equipo prioriza los recorridos territoriales y el contacto directo con ciudadanos de distintas regiones. Enfatizó su determinación por consolidar una propuesta política basada en la unión nacional y el rechazo a las posturas radicales.

Durante su declaración, Cárdenas transmitió un mensaje de reconocimiento a quienes obtuvieron el respaldo de los electores en la jornada más reciente.

Felicitaciones a quienes hoy recibieron el respaldo de los ciudadanos en las urnas”, expresó el aspirante presidencial. Destacó el papel de la democracia en la jornada y el compromiso de la sociedad colombiana con la participación en procesos electorales. “Colombia volvió a demostrar que cree en la democracia y que su voz siempre se hace sentir”, añadió.

Mauricio Cárdenas destacó la fuerza
Mauricio Cárdenas destacó la fuerza de la democracia y apostó por una Colombia sin extremos - crédito @MauricioLizcano/X

El dirigente también hizo referencia al desempeño de las consultas interpartidistas, señalando que “quedó claro que el país no acompañó la conformación de algunas consultas”. Para Cárdenas, este resultado refleja una preferencia ciudadana por propuestas alejadas de los extremos políticos, reforzando la importancia de una alternativa de centro.

La campaña de Mauricio Cárdenas se enfoca en recorrer el territorio nacional, escuchar inquietudes y recoger propuestas de distintos sectores para construir una plataforma incluyente.

Seguiremos recorriendo el país, escuchando a la gente y trabajando sin descanso por el país que todos soñamos: una Colombia unida”, afirmó. El exministro manifestó que la fuerza de la población que busca un país sin extremos será determinante. “Con la fuerza de la gente que quiere un país sin extremos vamos a ganar”, concluyó.

Temas Relacionados

Mauricio LizcanoClaudia LópezRoy BarrerasCentro-derechaElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia aclaró que no hará acuerdos contrarios a sus convicciones tras reunión con Juan Daniel Oviedo: “Tenemos cinco o seis nombres”

Paloma Valencia aseguró en sus declaraciones que su campaña presidencial está estudiando otros nombres para ser su fórmula vicepresidencial

Paloma Valencia aclaró que no

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Por primera vez el festival acercará su programación a diversas regiones gracias a una dinámica con la que se está abriendo nuevas rutas para el arte colombiano

El Festival Internacional de las

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales por su mensaje y origen: cuánto cuesta la prenda

La pieza elegida por la hija del mandatario, confeccionada en algodón y con un mensaje que invita a “defender la alegría”, se convirtió en tendencia y abrió la discusión sobre el uso de la moda como herramienta de comunicación política

Sofía Petro usó una camiseta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

El Festival Internacional de las

El Festival Internacional de las Artes Vivas se expande por el país: 12 obras llegarán a 15 ciudades con la estrategia Circuitos Vivos

Sofía Petro usó una camiseta durante la jornada electoral que llamó la atención en redes sociales: cuánto cuesta la prenda

Estos son los cambios en ‘La casa de los famosos’: así ‘descartarán’ ahora a los compañeros

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

La actriz Anya Taylor-Joy elogió pieza de la diseñadora colombiana Manuela Álvarez durante la Semana de la Moda en París: “Esto es increíble”

Deportes

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: gol de Mario Lemina para darle la ventaja al equipo turco en los octavos de final de la Champions League

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Colombia se juega en Francia el cupo al Mundial FIBA de Baloncesto Femenino 2026: rivales y dónde ver los partidos

Técnico de la selección Croacia elogió a la selección Colombia previo al amistoso de la fecha FIFA: “Son bastante fuertes”

Luis Javier Suárez fue reconocido como el delantero del mes en la Liga de Portugal: estos fueron sus números