Mauricio Lizcano invitó a Claudia López y Roy Barreras a unirse a su campaña presidencial: “Podemos ganar las elecciones”

El exministro y candidato presidencial Mauricio Cárdenas hizo un llamado público a consolidar una alternativa política que se distancie de las posturas radicales luego de las elecciones celebradas el domingo en Colombia.

“Colombia y los colombianos siguen buscando una opción alejada de los extremos”, afirmó el dirigente en su cuenta oficial de X, quien aspira a capitalizar el espacio del centro político de cara a los próximos comicios presidenciales.

Cárdenas subrayó que los aspirantes moderados no lograron captar el respaldo suficiente en la reciente jornada.

Nombres como Claudia López y Roy Barreras, así como otros representantes de la consulta interpartidista, figuran entre quienes, en palabras del exministro, no lograron consolidar un espacio competitivo. “Desafortunadamente, quienes lo intentaron no les fue tan bien”, sostuvo Cárdenas.

La fragmentación del voto y la polarización del escenario político dificultaron la consolidación de una opción de centro. Cárdenas remarcó la importancia de sumar esfuerzos entre quienes comparten el objetivo de evitar los extremos: “A personas que ya lo intentaron y no lo lograron, como Claudia López y Roy Barreras, los invito a que se unan a nuestra campaña”.

En su intervención, el economista se comprometió a presentar propuestas concretas y a basar su campaña en una trayectoria profesional orientada al servicio público.

“Voy a dar todo de mí, con mis propuestas, mi hoja de vida, para sacar adelante ese país que nos aleje de los extremos y nos dé resultados”, expresó. El candidato explora alianzas con sectores que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha tradicionales.

La estrategia planteada por Cárdenas busca atraer a los votantes que, según él, continúan buscando alternativas diferentes a los polos ideológicos. El exministro recalcó que el reto principal consiste en “ganarse la confianza de esos colombianos que están buscando esa respuesta”.

En el panorama electoral actual, la convocatoria de Cárdenas introduce una nueva dinámica en la carrera hacia la presidencia. El dirigente insistió en que su propuesta representa “una campaña nueva, diferente, donde realmente sí podremos unir el centro y ganar las elecciones en Colombia”.

Mauricio Cárdenas inició campaña presidencial con llamado a la unidad nacional: “La gente que quiere un país sin extremos”

El inicio de la nueva etapa electoral en Colombia quedó marcado por el anuncio de Mauricio Cárdenas, quien aseguró después de los resultados electorales del domingo 8 de marzo de 2026: “Hoy comienza el verdadero camino hacia la Presidencia. Vamos con toda por el triunfo”.

El exministro afirmó que la estrategia de su equipo prioriza los recorridos territoriales y el contacto directo con ciudadanos de distintas regiones. Enfatizó su determinación por consolidar una propuesta política basada en la unión nacional y el rechazo a las posturas radicales.

Durante su declaración, Cárdenas transmitió un mensaje de reconocimiento a quienes obtuvieron el respaldo de los electores en la jornada más reciente.

“Felicitaciones a quienes hoy recibieron el respaldo de los ciudadanos en las urnas”, expresó el aspirante presidencial. Destacó el papel de la democracia en la jornada y el compromiso de la sociedad colombiana con la participación en procesos electorales. “Colombia volvió a demostrar que cree en la democracia y que su voz siempre se hace sentir”, añadió.

El dirigente también hizo referencia al desempeño de las consultas interpartidistas, señalando que “quedó claro que el país no acompañó la conformación de algunas consultas”. Para Cárdenas, este resultado refleja una preferencia ciudadana por propuestas alejadas de los extremos políticos, reforzando la importancia de una alternativa de centro.

La campaña de Mauricio Cárdenas se enfoca en recorrer el territorio nacional, escuchar inquietudes y recoger propuestas de distintos sectores para construir una plataforma incluyente.

“Seguiremos recorriendo el país, escuchando a la gente y trabajando sin descanso por el país que todos soñamos: una Colombia unida”, afirmó. El exministro manifestó que la fuerza de la población que busca un país sin extremos será determinante. “Con la fuerza de la gente que quiere un país sin extremos vamos a ganar”, concluyó.