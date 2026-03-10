Colombia

Daniel Garcés, exembajador en Ghana, señalado de violencia intrafamiliar, ya tiene día para su audiencia: la Fiscalía reveló la fecha

Las investigaciones indican que la víctima fue apartada de sus hijos tras una serie de acciones judiciales atribuidas al exdiplomático, que habría utilizado recursos legales para impedir el contacto materno

Guardar
La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación programó para el 29 de mayo de 2025 la audiencia contra el exembajador Daniel Garcés Carabalí por graves delitos - crédito @DanielGarcesC1/X

La Fiscalía General de la Nación fijó para el viernes 29 de mayo de 2025 la audiencia en la que formulará cargos contra el exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

De acuerdo con la denuncia presentada por la exesposa Beatriz Niño Endara, el exdiplomático desarrolló un comportamiento obsesivo y controlador, acompañado de episodios recurrentes de celos y hostigamiento, debido a sospechas de infidelidad con colegas y superiores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Obsesionado con la idea de que sostenía una relación extramarital con su supervisor -e incluso con compañeros de trabajo– el denunciado comenzó a hostigar y a perseguir de manera progresiva a la Dra. Niño Endara, invadiendo cada vez más su privacidad”, sostuvieron los abogados en febrero de 2025.

La investigación de la Fiscalía determinó que, tras la separación y cuando la víctima empezó una nueva relación, Garcés Carabalí presuntamente utilizó testimonios falsos y evidencias manipuladas para obtener la custodia de sus hijos en instancias judiciales.

Daniel Garcés Carabalí, exembajador de
Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, enfrenta cargos por violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento agravado - crédito @DanielGarcesC1/X

Según el ente acusador, este proceso impidió que Niño Endara pudiera visitar o comunicarse con los menores, que fueron llevados a Ghana bajo la tutela del exfuncionario.

Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad, y ejerciera sus derechos como madre. La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá”, puntualizó la Fiscalía.

La audiencia, que tendrá lugar ante el juzgado 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, comenzará a las 8:00 a. m. del viernes 29 de mayo. Durante el proceso, la Fiscalía presentará los elementos probatorios recogidos en la investigación.

Hechos por los que es acusado el exembajador de Colombia en Ghana empezaron en 2017

El embajador de Colombia en
El embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, enfrenta una denuncia penal por violencia intrafamiliar y fraude procesal ante la Fiscalía General de la Nación - crédito @embcolghana/danielgarcescarabali/Instagram

Daniel Garcés Carabalí, enfrenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos episodios de violencia intrafamiliar agravada, así como acusaciones de fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un hijo menor, hechos que, de ser probados, podrían acarrear sanciones penales y disciplinarias y afectar la imagen del Estado colombiano en el exterior.

De acuerdo con la denuncia formalizada ante el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la víctima, Beatriz Niño Endara, relató que la violencia comenzó a intensificarse en 2017, periodo en el que Garcés Carabalí se postuló como candidato a la Cámara de Representantes en la circunscripción especial de comunidades negras.

El abogado Felipe Álzate, representante legal de Niño Endara, sostuvo que los hechos constituyen una grave vulneración de la normatividad vigente, y detalla en el expediente que los ataques de celos y conductas obsesivas del diplomático se tornaron dominantes y erráticas desde que asumió esa candidatura.

Según la denuncia, los episodios de violencia se agravaron y pasaron del maltrato verbal a lo físico y sexual. El documento detalla: “Con el paso del tiempo, la situación de maltrato y agresión se intensificó, escalando los agravios e improperios verbales a episodios de violencia física y sexual directa. Comenzó a golpearla, llegando a propinarle cachetadas, empujarla, sujetarla del cuello —en episodios de ahorcamiento— y arrastrarla por el piso durante discusiones”.

La denuncia también describe que los hechos de violencia solían ocurrir cuando Garcés Carabalí estaba bajo efecto del alcohol.

En 2021, según el documento entregado a la Fiscalía, Niño Endara optó por separarse: “La Dra. Niño Endara decidió separarse de Daniel Garcés a comienzos del año 2021. Sin embargo, el denunciado conservó unas llaves de su vivienda, manteniendo así un acceso indebido a su espacio personal, prolongando su control sobre ella”.

A pesar de la ruptura, la acusación sostiene que él continuó hostigándola mediante redes sociales, con mensajes y publicaciones descalificantes para su expareja.

El expediente presentado detalla episodios
El expediente presentado detalla episodios de violencia física y sexual escalonada, incluyendo golpes, ahorcamiento y maltrato bajo efectos del alcohol - crédito Alzate Hernández Abogados

El expediente enfatiza la reiteración del acoso a través de medios digitales: “De manera constante, repetida y sistemática, durante los últimos cuatro años, ha agredido y acosado a nuestra prohijada con afirmaciones absurdas, destinadas a denigrarla —en un intento por desacreditar su criterio— menoscabar su autoestima y anular su autonomía”.

Los denunciantes también resaltaron la gravedad institucional de los hechos, al advertir que las conductas imputadas al funcionario “no solo afectan la transparencia de la función pública, sino que también comprometen la imagen del Estado colombiano en el exterior”.

Tanto la víctima como su abogado solicitaron, el 13 de febrero de 2025, a la Fiscalía General de la Nación que evalúe si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal. Mientras el proceso avanza, allegados a Garcés Carabalí afirmaron que “él se encuentra tranquilo y confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar su inocencia”.

Por su parte, los denunciantes han declarado que mantendrán su compromiso con la causa hasta que se adopten las medidas correspondientes. El documento presentado ante la Fiscalía concluye con una petición expresa: “No permitiremos que estos hechos queden en la impunidad. Exigimos que la Fiscalía actúe con celeridad para garantizar que se haga justicia”.

Temas Relacionados

Exembajador de Colombia en GhanaDaniel GarcésFiscalía General de la NaciónViolencia intrafamiliarImputación de cargosAcceso carnal violentoFraude procesalEjercicio arbitrario de la custodia de hijo menorColombia-noticias

Más Noticias

Petro respondió al presidente de Ecuador y defendió su asistencia al funeral de Jesse Jackson: “Con gente como él habría menos consumo de drogas en EE. UU.”

Las declaraciones surgieron luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa cuestionara que el jefe de Estado colombiano no estuviera en la reunión internacional realizada en Washington

Petro respondió al presidente de

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

El recorrido cuenta con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano y cuenta con Brandon Rivera, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria

Tirreno Adriático 2026 - EN

Cathy Juvinao arremetió contra Mafe Carrascal por la ‘quemada’ de algunos senadores en las elecciones: “Se cree cacica y además lo restriega”

El enfrentamiento entre las representantes a la Cámara en X puso en primer plano las divisiones dentro de la política tras los resultados de las elecciones legislativas del domingo 8 de marzo de 2026

Cathy Juvinao arremetió contra Mafe

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

La cercanía entre los participantes se puso a prueba tras una discusión en la terraza, donde Ruíz dejó en claro que sus prioridades dentro del juego no giran en torno a Estrada

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera buscarán comenzar con el pie derecho la serie ante el cuadro italiano, en condición de visitante

Atalanta vs. Bayern Múnich EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada

Yuli Ruíz y Alejandro Estrada protagonizan pelea que pone en duda su romance en ‘La casa de los famosos’: “Será que me está utilizando”

Yina Calderón lanzó indirectas a Westcol y puso en duda el fin de su rivalidad: ¿Está como más bonito, no?

Shakira publicó un video con sus momentos más rockeros e invitó a sus seguidores a votar por ella para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Falleció el odontólogo de Lina Tejeiro, Pautips, Paola Jara y otras celebridades: quién era Jimmer Hernández

La Liendra le confesó a Roberto Velásquez lo que realmente piensa de su paso por ‘La casa de los famosos’: “No me hace pero nada de falta”

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich EN

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: siga aquí a los colombianos en una de la carreras de ciclismo más importantes del mundo

Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Luis Díaz relató las dificultades que enfrentó para llegar al fútbol de élite, antes del partido contra el Bayern Múnich por Champions League