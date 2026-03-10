Juliana Guerrero reaparece en elección del rector de la Universidad del Cesar un día antes de su imputación por presuntos títulos falsos

Juliana Guerrero participó en la sesión del Consejo Superior pese a las controversias que la rodean. - crédito @jguerrero112/Instagram

La funcionaria Juliana Andrea Guerrero Jiménez reapareció públicamente este lunes 9 de marzo en la elección del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para el periodo 2026-2030, en medio del proceso judicial que enfrenta por presuntas irregularidades en sus títulos académicos. Su presencia en la sesión del Consejo Superior Universitario ocurrió apenas un día antes de la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía General de la Nación.

La participación de Guerrero en esta decisión generó nuevas críticas, pues la funcionaria está siendo investigada por el presunto uso de títulos falsos expedidos por la Fundación Universitaria San José, institución que incluso anuló su título profesional tras detectar irregularidades en su expedición.

La propia institución difundió un video del encuentro en el que se observa a la funcionaria participando en la reunión y en la votación que terminó con la designación del abogado Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector.

La elección se resolvió con una votación de cinco votos a favor y ninguno en contra, resultado que consolidó la mayoría del bloque integrado por representantes del Gobierno nacional, exrectores y delegados académicos.

En esa votación, Guerrero intervino en calidad de delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior de la universidad, cargo que ejerce dentro del órgano máximo de gobierno de la institución.

El Consejo Superior de la Universidad del Cesar definió al nuevo rector en medio de cuestionamientos por transparencia. - crédito Universidad del Cesar

Según el presidente del Consejo Superior Universitario, Xavier Estrada Escudero, la nueva administración de Echevarría Gil buscará fortalecer el proyecto institucional.

Según Semana, Estrada anunció que el objetivo es “sacar adelante todo el proyecto universitario y colaborará a consolidar a la Universidad del Cesar como una institución más grande y poderosa que le brindará a los jóvenes mejores oportunidades”.

Una sesión que duró apenas minutos

De acuerdo con la información conocida, la sesión en la que se tomó la decisión habría durado cerca de ocho minutos, tiempo en el que se realizó la votación y se formalizó la designación del nuevo rector.

Cuando algunos de los integrantes del consejo ingresaron al recinto, la decisión ya había sido tomada y se informó que el nuevo rector contaba con cinco votos favorables.

De acuerdo con Semana, la rapidez de la sesión y el contexto político que rodea a la universidad despertaron cuestionamientos entre sectores estudiantiles y académicos, que han pedido mayor transparencia en los procesos de elección de las autoridades universitarias.

Según versiones políticas regionales, Echevarría Gil tendría cercanía con el representante a la Cámara por el Cesar Alfredo “Ape” Cuello, uno de los dirigentes conservadores con mayor influencia política en el departamento.

La participación de Juliana coincidió con próximos pasos judiciales que enfrentará la funcionaria. - crédito @infopresidencia/X

Investigación por presuntos títulos falsos

La reaparición pública de Guerrero ocurre mientras avanza un proceso penal en su contra por presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos académicos.

La Fiscalía General de la Nación busca imputarle cargos por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se centra en dos títulos entregados por la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública.

Las indagaciones judiciales revelaron que Guerrero habría obtenido el título profesional de contaduría en un lapso de aproximadamente dos semanas y sin presentar las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en programas universitarios en Colombia.

Inicialmente se argumentó que el título correspondía a una convalidación de estudios realizados en el Sena Regional Cesar. Sin embargo, las investigaciones habrían encontrado que no existen registros de asistencia a clases ni cumplimiento de los requisitos académicos exigidos.

Ante estas inconsistencias, la Fundación Universitaria San José decidió anular el título profesional de Guerrero.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en su formación académica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Audiencia de imputación y posible detención domiciliaria

La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia ante el Juzgado 25 de Control de Garantías de Bogotá, donde se presentarán los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.

La diligencia judicial estaba prevista inicialmente para el 27 de febrero en los juzgados de Paloquemao, pero fue aplazada debido a la ausencia de Guerrero.

Ahora, la audiencia fue reprogramada para este martes 10 de marzo a las 9:00 de la mañana, momento en el que la Fiscalía expondrá formalmente los cargos.

Además de la imputación, el ente acusador solicitará que se evalúe la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, mientras avanza el proceso penal.