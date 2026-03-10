Colombia

Representante de las madres víctimas de los falsos positivos reaccionó a la ‘quemada’ de Miguel Polo Polo: “El racismo, la misoginia, la violencia nunca más”

Oscar Benavides, del Consejo Comunitario El Naranjo, se quedó con la curul que no pudo retener Polo Polo en la Cámara de Representantes

Polo Polo deja su curul
Polo Polo deja su curul afro luego de quedar en la cuarta posición de las elecciones a la Cámara de Representantes - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @oyomarvasquez/IG | @mafapocolombia/IG

Los resultados de las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se llevaron a cabo el domingo 8 de marzo de 2026 en Colombia dejaron sorpresas por cuenta de la cantidad de aspirantes que se ‘quemaron’.

Muchos de los candidatos buscaban un segundo periodo, tanto en el Senado como en el Cámara de Representantes, y uno de ellos fue Miguel Polo Polo, que buscaba retener una de las curules afro, pero que vio frustrado su objetivo al quedarse con uno de los escaños que ahora ocupará Oscar Benavides, del Consejo Comunitario El Naranjo.

Por este motivo, el periodista y activista Omar Vásquez compartió en un video su reacción junto a Jacqueline Castillo, una de las integrantes de la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) el lunes 9 de marzo, un día después de lo que fue la celebración de la bancada del Pacto Histórico (elecciones del domingo), que por el momento y según las cifras estimadas, quedó con mayorías tanto en Senado como en Cámara de Representantes.

Por tal motivo, al inicio de la grabación Vásquez le preguntó Castillo “¿Sabes quién se quemó?" a lo que ella responde: “¡Polo Polo!“.

Ambos comienzan a gritar a modo de celebración, por el resultado, a lo que Vásquez señala: “Sin palabras. El racismo, la misoginia, la violencia. Nunca más, nunca más”.

Al final, la periodista y la lideresa e integrante de Mafapo concluyeron al unísono afirmando: “¡Chao, chao, Polo Polo!”

El video se compartió el 9 de marzo de 2026, un día después de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo - @oyomarvasquez/IG | @mafapocolombia/IG

El panorama en la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 experimentó un cambio con la virtual eliminación de Miguel Polo Polo, que perdió su curul en representación de las comunidades negras tras quedar en cuarto lugar en la circunscripción especial, de acuerdo con el 99,44 % de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El escaso respaldo logrado por Polo Polo, que obtuvo 18.012 votos, resultó insuficiente ante el avance del Consejo Comunitario El Naranjo, el Partido Ecologista Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano, agrupaciones que concentraron las mayorías en la disputa.

Este desenlace pone fin a la presencia legislativa del congresista que inició en 2022, período durante el que mantuvo una permanente visibilidad tanto en los medios de comunicación como en procesos judiciales, debido a varios episodios polémicos, que incluyó la destrucción de un acto simbólico con botas y flores que habían realizado las integrantes de Mafapo en la plaza Rafael Núñez, y que Polo Polo desmanteló al recogerlas y tirarlas en bolsas de basura.

Castillo también se quemó en
Castillo también se quemó en las consultas internas del Pacto Histórico, llevadas a cabo en octubre de 2025 - créditos @oyomarvasquez/IG | @mafapocolombia/IG

Jacqueline Castillo, de Mafapo, también se ‘quemó’ en las consultas del Pacto Histórico

Castillo también vio frustradas sus intenciones de llegar al Congreso de la república meses atrás, luego de los resultados que dejó la consulta interna del Pacto Histórico realizada el domingo 26 de octubre de 2025, y en los que Jacqueline Castillo Peña quedó sin posibilidades.

La lideresa es una figura referente de las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), de integrar el Senado en el periodo 2026-2030. Castillo obtuvo 6.521 votos, equivalente al 0,27% del total, un respaldo considerablemente menor al requerido para asegurar un escaño.

La jornada del 26 de octubre definió la candidatura presidencial de Iván Cepeda para el Pacto Histórico y organizó las listas al Senado y la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de marzo de 2026.

El caso de Castillo Peña fue uno de los más notables, ya que Mafapo es un colectivo clave en la denuncia de los llamados “falsos positivos” y buscaba representación política en la izquierda colombiana.

Jacqueline Castillo apareció relegada en
Jacqueline Castillo apareció relegada en los resultados de la consulta del Pacto Histórico al Senado de la República, al quedar en el puesto 72 entre 144 aspirantes - crédito Registraduría

En la votación la integrante de Mafapo quedó en el puesto 72 entre 144 aspirantes, y en ese entonces, la coalición del Pacto Histórico había proyectado 55 legisladores en 2022, pero solo consiguió 20 curules.

La significación de los 6.402 votos y la reacción en redes sociales

En las horas posteriores a la elección, la propia Castillo Peña agradeció públicamente los 6.521 votos a través de X, red en la que Mafapo suma más de 127.000 seguidores. En su mensaje expresó: “Seguimos con nuestra frente en alto, demostrando que fueron unos crímenes de Estado”, y reafirmó su compromiso “por la justicia, por la verdad y la no repetición”.

Un hecho particular fue destacado por usuarios de la red social X al notar que a las 10:00 p. m. del domingo, el sistema de conteo reportaba 6.403 votos para Castillo, una cifra muy cercana a la de los 6.402 jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales, según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El activista Beto Coral hizo
El activista Beto Coral hizo algunos comentarios sobre la campaña de Jacqueline Castillo, integrante de Mafapo - crédito @Betocoralg/X

Según Castillo, las limitaciones económicas impidieron que su candidatura tuviera mayor alcance fuera de Bogotá. Esta situación propició una reflexión del activista y comunicador Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral (y otro de los que se ‘quemó’ en la jornada del domingo 8 de marzo), que reclamó falta de respaldo desde la misma izquierda.

“El resultado electoral de Jacqueline Castillo, de las madres de Soacha, es triste por una razón: ustedes usan el 6.402 y las luchas de esas mujeres para hacer política y atacar a la oposición, pero cuando llega el momento de darles voz y representación en el Congreso, no las apoyan”, expresó Coral.

