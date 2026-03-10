Colombia

Gustavo Petro defendió a Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: “La constitución me obliga expresarme contra el racismo”

El presidente defendió a la senadora indígena luego de que una usuaria sugiriera que su postulación era “caer más bajo”

El mandatario replicó en X
El mandatario replicó en X a los mensajes discriminatorios y recordó la importancia de reconocer la pluralidad étnica en el país- crédito Andrea Puentes/Presidencia/@aida_quilcue/X

El presidente Gustavo Petro defendió a Aida Quilcué, senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, y cuestionó el racismo tras un comentario en X.

El jefe de Estado respondió: “La constitución me obliga expresarme contra el racismo”, luego de que una usuaria sugiriera que la candidatura de Quilcué representaba un “nuevo descenso” tras la elección de Francia Márquez como vicepresidenta en 2022.

El mandatario intervino en el debate público en X luego del anuncio de Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda por el partido Pacto Histórico.

El presidente Gustavo Petro intervino
El presidente Gustavo Petro intervino en el debate público en X luego del anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - crédito @infopresidencia/X

El 9 de marzo, Cepeda—senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico—oficializó la integración de la senadora indígena a su campaña para la Casa de Nariño. Sin embargo, la noticia provocó una ola de comentarios negativos, entre ellos el de una usuaria que escribió: “Después de Francia Márquez creo que sí podemos caer más bajo”.

Petro citó el mensaje y replicó: “¿Qué es caer más bajo? ¿Caer más abajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia? Como presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la constitución me obliga expresarme contra el racismo”.

El mandatario cuestionó de manera directa el trasfondo del comentario y denunció la supuesta discriminación étnica: “¿Escribe usted que, dependiendo de la sangre indígena que tengamos en nuestras venas, se cae más y más bajo? ¿Entre más indígenas más abajo?”. Petro recordó que los pueblos indígenas habitan el continente americano desde hace 60 mil años y condenó la exclusión histórica basada en el origen étnico.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro también lanzó una crítica a quienes asumen superioridad por el color de piel o el linaje: “¿Quién le dijo que entre menos sangre indígena o negra tenga, es usted superior? ¿Hitler?”. El presidente enfatizó que la diversidad es la verdadera riqueza de la nación y subrayó: “La nación será grande si reconoce su diversidad”.

En su respuesta, Petro denunció cómo la exclusión por motivos de sangre o genética ha sido fuente de violencia y divisiones históricas: “No construimos ni democracia ni nación así”. El presidente recordó que prácticamente todos los colombianos tienen ascendencia indígena y que negarlo perpetúa la discriminación y limita el acceso a la democracia.

Petro sostuvo: “La corrupción no tiene genética. Pero la idea de que hay gente superior por su origen étnico sí que ha generado genocidios y violencia sin igual”. Asimismo, vinculó la idea de una civilización occidental y blanca en América Latina con procesos históricos de exclusión y destrucción social.

El mandatario insistió en que el reconocimiento de la diversidad genética y cultural es fundamental para la construcción nacional: “Colombia tiene que reconocerse en su diversidad. Tenemos la mayor diversidad natural y genética humana del mundo. En nuestras sangres están los genes de 132 pueblos del mundo según la ciencia”.

Gustavo Petro lanzó una crítica
Gustavo Petro lanzó una crítica a quienes asumen superioridad por el color de piel o el linaje - crédito @petrogustavo/X

¿Quién es Aida Quilcué?

Aida Quilcué, nacida en Páez, Cauca, el 2 de febrero de 1973, es senadora por la circunscripción especial indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), periodo 2022-2026. Su carrera ha estado marcada por la defensa de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos originarios, así como por la promoción del cumplimiento integral de los acuerdos de paz en Colombia.

La senadora es reconocida en su territorio como ‘Mujer Medicina’, un título que implica ser guardiana de la sabiduría ancestral, partera, sanadora y guía comunitaria. Este rol le permite transmitir el conocimiento indígena, fortaleciendo la identidad y la cultura de los pueblos nasa, una de las comunidades nativas más numerosas del país.

Aida Quilcué fue consejera mayor
Aida Quilcué fue consejera mayor del Cric, donde promovió diálogo con el Estado para garantizar seguridad y derechos colectivos - crédito Colprensa

Quilcué ha dirigido procesos en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde fue consejera mayor y lideró el diálogo con el Estado para exigir garantías de seguridad, protección de los territorios y reconocimiento de derechos colectivos. Además, ejerció como gobernadora y autoridad del resguardo piçkwe tha fiw, consolidando la organización interna y fomentando la participación ciudadana en decisiones políticas y sociales.

Su compromiso con los derechos humanos fue reconocido en 2021 con el Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “defensa a toda una vida”, por su papel en la inclusión del capítulo étnico en las negociaciones de paz de La Habana, firmadas en 2016.

