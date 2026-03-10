Colombia

Esta es la millonada que recibirán Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López y otros candidatos y ganadores de las consultas por reposición de votos

De acuerdo con la ley colombiana, por cada voto válido los aspirantes a la Casa de Nariño recibirán $8.287

Paloma Valencia, Claudia López y
Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los ganadores de las consultas interpartidistas - crédito Prensa Paloma Valencia/EFE/Colprensa

El cálculo de la reposición monetaria para los candidatos y partidos tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 determina no solo los montos que recibirán quienes alcanzaron el umbral exigido, sino también el impacto financiero que representarán esos votos para las campañas en la primera vuelta presidencial, conforme establece la legislación electoral colombiana.

Según el esquema fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cada voto válido entregado a un candidato se traduce en una suma de $8.287, siempre y cuando se cumplan las condiciones de umbral de votación definidas en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

En el caso de Paloma Valencia, candidata presidencial surgida de la Gran Consulta por Colombia, la cifra de votos obtenida fue de 3.236.286 sobre un total de 5.857.395 para esa coalición, lo que se traduce en una reposición monetaria de $26.819.102.082. Por su parte, la Consulta de las Soluciones alcanzó 618.705 votos, de los cuales Claudia López recibió 574.670, lo que garantiza una suma aproximada de $4.762.290.290 como reposición.

La fórmula legal y los incrementos anuales

De acuerdo con la ley
De acuerdo con la ley colombiana, por cada voto válido los aspirantes a la Casa de Nariño recibirán $8.287 - crédito Visuales IA

El mecanismo de financiación parte del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que otorga a partidos, movimientos o grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, el derecho a contribución financiera de las campañas. Esta contribución opera bajo un modelo de reposición por cada voto válido, a condición de que se alcance “el porcentaje de votación” preestablecido.

En las elecciones a corporaciones públicas, la reposición solo es posible si la lista supera el 50% del umbral fijado. Para gobernadores y alcaldes, la exigencia se reduce al 4% de los votos válidos. El sistema dispone además que la “financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos”, recogiendo así tanto los gastos directos como indirectos relacionados con la campaña.

Sede del Consejo Nacional Electoral
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) es el que determina el valor del voto para la reposición - crédito Colprensa

Este valor unitario por voto es ajustado anualmente por el CNE, en función de los costos reales de las campañas de cada “circunscripción”. Por ejemplo, el Frente por la Vida obtuvo 595.978 votos, y su candidato mejor posicionado, Roy Barreras, alcanzó 257.037 sufragios. Correspondería en consecuencia una reposición cercana a $2.130.065.619.

El sistema de reposición también aplica para los precandidatos y excandidatos de las consultas interpartidistas, en la medida en que hayan acumulado votos suficientes para entrar en el reparto. La legislación establece que, más allá de acceder a la financiación, solo se puede reclamar la reposición si se cumplen los umbrales específicos que varían dependiendo del tipo de elección, ya sea para corporaciones públicas, alcaldías o gobernaciones.

De acuerdo con los datos de la autoridad electoral, el cálculo es uniforme: $8.287 por voto válido. Sin embargo, este parámetro puede variar en el futuro por decisión del mismo organismo, como reconoce la normativa cuando dispone que el valor será “incrementado anualmente”.

En estas consultas, la magnitud de los votos recibidos no solo define la representación política, sino el respaldo económico que los partidos y sus candidatos tendrán a disposición para financiar las siguientes fases de la contienda presidencial.

La reposición de votos de todos los candidatos a la Presidencia de la República

La Gran Consulta por Colombia

David Luna, Vicky Dávila, Paloma
David Luna, Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa conformaron la Gran Consulta por Colombia - crédito @lunadavid/X
  • Paloma Valencia Laserna (3.236.286 votos): $26.819.102.082
  • Juan Daniel Oviedo (1,255,510 votos): $10.404.411.370
  • Juan Manuel Galán (327,765 votos): $2.716.188.555
  • Juan Carlos Pinzón (297,646 votos): $2.466.592.402
  • Victoria Eugenia Dávila (238,045 votos): $1.972.678.915
  • Enrique Peñalosa Londoño (162,534 votos): $1.346.919.258
  • Aníbal Gaviria Correa (149,091 votos): $1.235.517.117
  • David Andrés Luna Sánchez (115,229 votos): $954.902.723
  • Mauricio Cárdenas Santamaría (75,289 votos): $623.919.943

Frente por la Vida

El excongresista obtuvo más de
El excongresista obtuvo más de 200.000 votos en la consulta Frente por la Vida y ganó la consulta - crédito Colprensa
  • Roy Barreras (257,037 votos): $2.130.065.619
  • Daniel Quintero Calle (227,379 votos): $1.884.078.573
  • Edison Lucio Torres Moreno (43,002 votos): $356.536.574
  • Martha Viviana Bernal Amaya (40,373 votos): $334.771.051
  • Héctor Elías Pineda Salazar (28,187 votos): $233.645.669

Consulta de las Soluciones

Leonardo Huerta y Claudia López
Leonardo Huerta y Claudia López conformaron la Consulta de las Soluciones - crédito @LeonardoHuertaG/X
  • Claudia López (574,670 votos): $4.762.290.290
  • Leonardo Humberto Huerta (44,035 votos): $364.918.045

