Esta es la millonada que recibirán Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López y otros candidatos y ganadores de las consultas por reposición de votos

El cálculo de la reposición monetaria para los candidatos y partidos tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 determina no solo los montos que recibirán quienes alcanzaron el umbral exigido, sino también el impacto financiero que representarán esos votos para las campañas en la primera vuelta presidencial, conforme establece la legislación electoral colombiana.

Según el esquema fijado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cada voto válido entregado a un candidato se traduce en una suma de $8.287, siempre y cuando se cumplan las condiciones de umbral de votación definidas en la Ley Estatutaria 1475 de 2011.

En el caso de Paloma Valencia, candidata presidencial surgida de la Gran Consulta por Colombia, la cifra de votos obtenida fue de 3.236.286 sobre un total de 5.857.395 para esa coalición, lo que se traduce en una reposición monetaria de $26.819.102.082. Por su parte, la Consulta de las Soluciones alcanzó 618.705 votos, de los cuales Claudia López recibió 574.670, lo que garantiza una suma aproximada de $4.762.290.290 como reposición.

La fórmula legal y los incrementos anuales

El mecanismo de financiación parte del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, que otorga a partidos, movimientos o grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, el derecho a contribución financiera de las campañas. Esta contribución opera bajo un modelo de reposición por cada voto válido, a condición de que se alcance “el porcentaje de votación” preestablecido.

En las elecciones a corporaciones públicas, la reposición solo es posible si la lista supera el 50% del umbral fijado. Para gobernadores y alcaldes, la exigencia se reduce al 4% de los votos válidos. El sistema dispone además que la “financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos”, recogiendo así tanto los gastos directos como indirectos relacionados con la campaña.

Este valor unitario por voto es ajustado anualmente por el CNE, en función de los costos reales de las campañas de cada “circunscripción”. Por ejemplo, el Frente por la Vida obtuvo 595.978 votos, y su candidato mejor posicionado, Roy Barreras, alcanzó 257.037 sufragios. Correspondería en consecuencia una reposición cercana a $2.130.065.619.

El sistema de reposición también aplica para los precandidatos y excandidatos de las consultas interpartidistas, en la medida en que hayan acumulado votos suficientes para entrar en el reparto. La legislación establece que, más allá de acceder a la financiación, solo se puede reclamar la reposición si se cumplen los umbrales específicos que varían dependiendo del tipo de elección, ya sea para corporaciones públicas, alcaldías o gobernaciones.

De acuerdo con los datos de la autoridad electoral, el cálculo es uniforme: $8.287 por voto válido. Sin embargo, este parámetro puede variar en el futuro por decisión del mismo organismo, como reconoce la normativa cuando dispone que el valor será “incrementado anualmente”.

En estas consultas, la magnitud de los votos recibidos no solo define la representación política, sino el respaldo económico que los partidos y sus candidatos tendrán a disposición para financiar las siguientes fases de la contienda presidencial.

La reposición de votos de todos los candidatos a la Presidencia de la República

La Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia Laserna (3.236.286 votos): $26.819.102.082

Juan Daniel Oviedo (1,255,510 votos): $10.404.411.370

Juan Manuel Galán (327,765 votos): $2.716.188.555

Juan Carlos Pinzón (297,646 votos): $2.466.592.402

Victoria Eugenia Dávila (238,045 votos): $1.972.678.915

Enrique Peñalosa Londoño (162,534 votos): $1.346.919.258

Aníbal Gaviria Correa (149,091 votos): $1.235.517.117

David Andrés Luna Sánchez (115,229 votos): $954.902.723

Mauricio Cárdenas Santamaría (75,289 votos): $623.919.943

Frente por la Vida

El excongresista obtuvo más de 200.000 votos en la consulta Frente por la Vida y ganó la consulta - crédito Colprensa

Roy Barreras (257,037 votos): $2.130.065.619

Daniel Quintero Calle (227,379 votos): $1.884.078.573

Edison Lucio Torres Moreno (43,002 votos): $356.536.574

Martha Viviana Bernal Amaya (40,373 votos): $334.771.051

Héctor Elías Pineda Salazar (28,187 votos): $233.645.669

Consulta de las Soluciones

Leonardo Huerta y Claudia López conformaron la Consulta de las Soluciones - crédito @LeonardoHuertaG/X

Claudia López (574,670 votos): $4.762.290.290

Leonardo Humberto Huerta (44,035 votos): $364.918.045