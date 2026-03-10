Colombia

Equipo de Beba de la Cruz denunció amenazas y mensajes de odio tras polémica en ‘La casa de los famosos’: prohibió el uso de su imagen

Los representantes de la creadora de contenido alertaron al público e hicieron un llamado al respeto en redes social tras el viral encontrón de la participante con Johanna Fadul y Juanse Quintero por comentario que realizó dentro del programa

Equipo de Beba de la Cruz denuncia amenazas y mensajes de odio tras polémica en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

La participante del reality La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz, volvió a quedar en el centro de la conversación digital luego de que su equipo de representación emitiera un comunicado oficial en el que denuncia amenazas y mensajes de odio dirigidos contra ella en redes sociales.

El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia que surgió después de un episodio del programa, en el que la concursante insinuó que Juanse Quintero —integrante del grupo musical Hombres a la Plancha y esposo de la actriz Johanna Fadul— le habría escrito en privado, pues esas declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron una ola de reacciones, incluyendo memes, clips humorísticos y comentarios de todo tipo.

Sin embargo, el tema tomó mayor fuerza luego de que Fadul respondiera con publicaciones humorísticas e irónicas que incluían referencias negativas a la participante del reality, contenido que también fue ampliamente replicado por usuarios en distintas plataformas digitales.

Ante la situación, el equipo de representación de Beba decidió hacer público un comunicado en el que alertan sobre el nivel de agresividad que han alcanzado algunos comentarios en internet.

El debate entre Beba de la Cruz y Johanna Fadul por comentario sobre Juanse Quintero crea polémica por los límites en redes y el respeto a la imagen personal - crédito @johannafadul/IG

“El equipo de representación de Beba se permite informar a la opinión pública que, en los últimos días, se han identificado múltiples mensajes en redes sociales que contienen expresiones de odio, así como amenazas de violencia física y sexual dirigidas en su contra”, señala el documento.

En el texto también se rechaza de manera contundente cualquier contenido que promueva la violencia o el acoso.

“Rechazamos de manera categórica cualquier manifestación que promueva la violencia, el acoso o la intimidación, especialmente aquellas que hacen referencia a agresiones físicas o sexuales. Este tipo de conductas no constituyen opiniones ni críticas legítimas, sino posibles comportamientos ilícitos que vulneran derechos fundamentales y afectan la dignidad humana”, añade el comunicado.

El equipo de la concursante enfatizó que la exposición mediática que implica participar en un programa de entretenimiento no puede interpretarse como una renuncia a sus derechos fundamentales.

La defensa de Beba tras las amenazas en redes sociales - crédito @bebadlacruz/IG

“La participación de Beba en un formato de entretenimiento de alta exposición no implica, en ningún caso, la renuncia a sus derechos a la integridad, al buen nombre, a la honra, a la imagen y a la seguridad personal”, se lee en el documento.

Lanzan advertencia sobre el uso de la imagen de Beba de la Cruz ante creación de memes

Otro de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con el uso de la imagen de la participante en redes sociales y contenidos digitales. En ese sentido, los representantes recordaron que la imagen personal está protegida como un derecho fundamental.

“De igual manera, recordamos que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental autónomo. En consecuencia, solicitamos respetuosamente a terceros, incluidos community managers, participantes y figuras públicas, abstenerse de utilizar en forma alguna el nombre, representación gráfica o referencia a dicha imagen, herramientas de inteligencia artificial de BEBA para su creación o contenido sin autorización expresa”, señala el texto.

Aunque el comunicado no menciona directamente a ninguna persona, varios usuarios en redes interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a las publicaciones que circularon tras el episodio del reality y que involucraron a Fadul y Quintero.

El llamado de atención del equipo de Beba ante el acoso online - crédito Cortesía Canal RCN

La controversia comenzó luego de que Beba hiciera comentarios en el reality sobre una supuesta interacción privada con Quintero, lo que generó gran repercusión en redes sociales.

Tras el evento del sábado en el programa —que tuvo como invitados al grupo Hombres a la Plancha, integrado por Marcelo Cezán, Junior Cuesta, Mario Lora, Juanse Quintero y César Amaya—, las declaraciones de la participante comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales.

Las respuestas no tardaron en aparecer, principalmente las de Johanna Fadul. En el comunicado, el equipo de Beba también advirtió que actualmente se encuentran recopilando pruebas de publicaciones que, a su juicio, podrían sobrepasar los límites de la libertad de expresión.

Según indicaron, se trata de contenidos digitales que podrían ser considerados sancionables si se determina que constituyen acoso o amenazas.

Finalmente, los representantes hicieron un llamado a los usuarios de redes sociales para frenar la escalada de ataques.

Promover el respeto y poner un alto a los mensajes de odio que se siguen difundiendo en redes sociales”, concluye el pronunciamiento.

