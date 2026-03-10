En video: así fue la caída de ‘Ramiro’, la ficha clave de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Antioquia

Este guerrillero era el líder de la estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco - crédito Fuerzas Militares

El 10 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó desde su cuenta de X los resultados de una ofensiva militar contra las disidencias de “Iván Mordisco” en zona rural de Ituango, en Antioquia.

Sánchez informó que el operativo finalizó con la muerte de siete disidentes, incluyendo a alias Ramiro, cabecilla del frente 18 del Estado Mayor Central y una de las personas más cercanas a “Iván Mordisco” en el grupo armado.

“Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido. Entre los neutralizados cayó alias “Ramiro”, cabecilla principal de esta estructura criminal dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas. La operación continúa en desarrollo. La seguridad es posible", escribió el ministro Sánchez al respecto.

Los videos de la caída de alias Ramiro

El guerrillero fue parte del proceso de paz, pero en 2017 volvió a las armas - crédito Fuerzas Militares

Infobae Colombia tuvo acceso a algunos de los videos registrados por los uniformados que participaron en el operativo contra el frente 18 de las disidencias en Antioquia.

En una de las grabaciones se observa el sobrevuelo previo que realizó un helicóptero del Ejército Nacional sobre la zona en la que estaba refugiado el criminal junto a su círculo de protección.

Las Fuerzas Militares también grabaron cómo fue el traslado de la disidente que fue herida durante el operativo, preservando con ello los derechos de la guerrillera, cuyo estado de salud no ha sido confirmado hasta el momento.

Por último, las Fuerzas Militares registraron el “cambuche” en el que pasaba las noches “Ramiro”, que se encontraba con su hermana en el sitio; llevaba más de 20 años vinculado a grupos armados e hizo parte del proceso de paz de 2016, pero un año después se unió a las disidencias.

El ministro de Defensa fue la persona que reveló los resultados del operativo - crédito @PedroSanchezCol/X

“A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro citó la publicación realizada por el ministro Pedro Sánchez y confirmó que el bombardeo contra el campamento en el que se encontraba ”Ramiro" fue una autorización suya.

“He ordenado el 16avo bombardeo en mi gobierno, esta vez en Ituango, Antioquia; hay 7 personas que murieron. Se recogen armas. Ha muerto el cabecilla de la estructura alias Ramiro”.

El mandatario indicó que no se enorgullece de haber autorizado el bombardeo, puesto que en su concepto la paz podría ser posible si los disidentes deciden alejarse de las economías ilícitas.

“Se trata de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro. La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluido”, puntualizó el presidente.

El presidente se pronunció sobre el bombardeo registrado en Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Durante el balance sobre el operativo, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, agregó que las tropas capturaron a una mujer herida durante el desarrollo de la operación.

“En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Ituango, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco”, declaró el uniformado, que destacó que “Ramiro” llevaba más de dos décadas en la ilegalidad y en la actualidad su presencia criminal se concentraba principalmente en los municipios de Ituango y Valdivia, en donde hay disputas territoriales contra las disidencias de “Iván Márquez” y las de “Calarcá”, además de otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.