Cayó el premio mayor de MiLoto en Cali: esta será la millonada que recibirá el nuevo ganador

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 9 de marzo de 2026 - crédito cortesía

La suerte volvió a llegar a la ciudad de Cali, después de que el Operador Nacional de Juegos informara que el sorteo 498, celebrado el lunes 9 de marzo, dejó un nuevo millonario en la capital del Valle del Cauca.

El más reciente sorteo otorgó su premio mayor de $600 millones a un apostador que jugó de forma manual en baloto.com. Este golpe de suerte convierte al juego en protagonista de la escena de azar nacional por sexta ocasión en el año, una cifra que ningún otro sorteo ha alcanzado en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la jornada, la capital del Valle del Cauca volvió a destacarse en el universo de las loterías. Es la tercera vez en la historia de MiLoto que el máximo premio cae en Cali, pero la primera en este año.

Según la información del sorteo, los números ganadores fueron 03, 13, 19, 21 y 23. El sitio oficial comunicó que más de 13.600 jugadores resultaron premiados en los diferentes rangos, superando los 703 millones de pesos en premios repartidos en la última edición.

El nuevo ganador reside en la ciudad de Cali y se llevó 600 millones de pesos - crédito Baloto

El ganador, ya convertido en millonario, debe contactar a la Fiduciaria de Occidente o consultar los procedimientos específicos de cobro a través del mismo portal web de la marca. La empresa insiste en que el proceso, tanto de verificación como de desembolso, es claro y se encuentra detallado en su página principal.

Entre octubre de 2023 y marzo de 2026, el juego ha entregado más de $45.225 millones en premios, lo que representa un total acumulado de 2.597.765 boletos ganadores. La cifra implica una frecuencia de premiación que lo consolida como “el juego más fácil de ganar” según los portavoces de la compañía.

En ese mismo periodo, MiLoto realizó transferencias que superan los $19.461 millones al sistema de salud nacional, reforzando el discurso de responsabilidad social y aporte al bienestar colectivo que ha caracterizado a este tipo de sorteos en Colombia. El mecanismo de transferencia aporta una doble narrativa: la posibilidad de un cambio de vida para los ganadores individuales y el apoyo directo a las políticas de salud pública.

Entretanto, la empresa destacó la facilidad de acceso a sus servicios. El público tiene la opción de adquirir MiLoto desde cualquier celular o computador, ingresando al sitio web oficial. Además, la disponibilidad abarca más de 43 mil puntos físicos de las redes Su Red y SuperGiros, así como cadenas de grandes superficies en todo el país.

El ganador no recibirá los 600 millones de pesos: esta es la razón

El ganador de MiLoto tendrá fuertes descuentos a su premio - crédito Colombia.travel

En Colombia, los premios mayores de juegos de azar como MiLoto están sujetos a descuentos fiscales que afectan el monto final recibido por los ganadores. Según la legislación vigente, el ganador del sorteo 498, celebrado el 9 de marzo y reportado por la Operador Nacional de Juegos, deberá afrontar retenciones estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El principal descuento corresponde al impuesto sobre las ganancias ocasionales, que aplica una tasa del 20% sobre el valor del premio. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del monto total. Adicionalmente, la normativa exige la deducción de un impuesto de timbre, fijado en $4.800 para premios superiores a $48 millones.

En el caso del reciente ganador, quien obtuvo $600 millones, la retención por ganancias ocasionales equivale a $120 millones. Tras este descuento y el impuesto de timbre, el monto neto a recibir se reduce a aproximadamente $479.995.200.

El ganador también deberá responder por el impuesto del 4x1000 - crédito Pixabay

A este conjunto de deducciones se suma el impuesto del 4x1000, que grava con el 0,4% todas las transacciones financieras realizadas en el país, incluyendo el desembolso de premios de lotería. Esto significa que, al momento de transferir los fondos al ganador, se descuenta también este porcentaje sobre el monto neto tras la retención de ganancias ocasionales y el impuesto de timbre.

En el sorteo 498, el premio mayor fue de $600 millones. Tras aplicar la retención de $120 millones por ganancias ocasionales y descontar el impuesto de timbre, el ganador recibe aproximadamente $479.995.200. Sobre este valor, el 4x1000 implica un descuento adicional de $1.919.980, por lo que el monto final que ingresará a la cuenta del ganador será cercano a $478.075.220.