A la cárcel una pareja que habría asesinado a una bebé en el Meta: la habían matado porque nació mujer

Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva de una pareja radicada en el departamento del Meta (oriente de Colombia) tras ser capturada como presunta responsable de la muerte de su hija recién nacida en 2016.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el crimen fue discriminatoria de género, es decir, estaría motivado por el hecho de que la bebé era mujer.

Ambos enfrentan cargos de feminicidio agravado; no aceptaron los cargos y permanecen en centros carcelarios mientras avanza el proceso judicial.

Cronología del crimen

De acuerdo con información recopilada por Noticias Caracol, la víctima fue hallada sin vida en la habitación de un hospedaje en la vereda Cristalina del municipio de Puerto Gaitán el 27 de julio de 2016.

La Fiscalía General de la Nación realizó la investigación, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional ejecutaron las capturas en Bolívar (Valle del Cauca) y Puerto Gaitán (Meta). El proceso busca determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

En las audiencias preliminares, se presentaron pruebas materiales que sustentan la imputación. Los padres deberán permanecer privados de la libertad mientras se aclaran los hechos.

La investigación del ente acusatorio, citado por los medios de comunicación, sostiene que los padres “habrían golpeado a la niña en varias ocasiones por haber nacido mujer”, lo que constituye un caso grave de violencia de género y maltrato infantil.

Así mismo, la Fiscalía detalló que la menor fue víctima de violencia continua dentro de su propio entorno familiar y que murió con poco más de un mes de vida.

En ese sentido, el juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación y decretó la medida de aseguramiento en centro carcelario para la madre y el padre de la menor de edad.

Rutas de denuncia y protección para víctimas en Colombia

En casos de maltrato infantil y violencia de género, cualquier ciudadano puede denunciar ante las autoridades si detecta o sospecha situaciones de riesgo. Las denuncias se presentan ante la Policía Nacional, la Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para violencia intrafamiliar, la Comisaría de Familia puede dictar medidas de protección en pocas horas, como el retiro del agresor, orden de alejamiento y protección policial temporal. Si los hechos constituyen delito, la Fiscalía inicia el proceso penal.

Las mujeres pueden acceder a rutas especializadas, como la Línea 155, que ofrece orientación y facilita el acceso a medidas de protección en todo el país. Hospitales y centros de salud tienen la obligación de comunicar posibles casos y proporcionar atención médica y psicológica.

Las denuncias son confidenciales y, en muchos casos, pueden hacerse de forma anónima para proteger a las víctimas.

El acceso oportuno a las vías institucionales permite que las autoridades actúen para evitar que situaciones críticas se agraven y garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo.