Colombia

A la cárcel una pareja que habría asesinado a una bebé en el Meta: la habían matado porque nació mujer

Los procesados permanecerán detenidos preventivamente tras ser señalados por la Fiscalía de causar el deceso de una menor en 2016

Guardar
Imagen de referencia - La
Imagen de referencia - La Fiscalía General de la Nación imputó feminicidio agravado a una pareja de Puerto Gaitán tras la muerte de su hija recién nacida en Meta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez de control de garantías ordenó prisión preventiva de una pareja radicada en el departamento del Meta (oriente de Colombia) tras ser capturada como presunta responsable de la muerte de su hija recién nacida en 2016.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el crimen fue discriminatoria de género, es decir, estaría motivado por el hecho de que la bebé era mujer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambos enfrentan cargos de feminicidio agravado; no aceptaron los cargos y permanecen en centros carcelarios mientras avanza el proceso judicial.

Cronología del crimen

De acuerdo con información recopilada por Noticias Caracol, la víctima fue hallada sin vida en la habitación de un hospedaje en la vereda Cristalina del municipio de Puerto Gaitán el 27 de julio de 2016.

La Fiscalía General de la Nación realizó la investigación, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional ejecutaron las capturas en Bolívar (Valle del Cauca) y Puerto Gaitán (Meta). El proceso busca determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

En las audiencias preliminares, se presentaron pruebas materiales que sustentan la imputación. Los padres deberán permanecer privados de la libertad mientras se aclaran los hechos.

La investigación del ente acusatorio, citado por los medios de comunicación, sostiene que los padres “habrían golpeado a la niña en varias ocasiones por haber nacido mujer”, lo que constituye un caso grave de violencia de género y maltrato infantil.

Así mismo, la Fiscalía detalló que la menor fue víctima de violencia continua dentro de su propio entorno familiar y que murió con poco más de un mes de vida.

En ese sentido, el juez de control de garantías aceptó la petición de la Fiscalía General de la Nación y decretó la medida de aseguramiento en centro carcelario para la madre y el padre de la menor de edad.

Rutas de denuncia y protección para víctimas en Colombia

En casos de maltrato infantil y violencia de género, cualquier ciudadano puede denunciar ante las autoridades si detecta o sospecha situaciones de riesgo. Las denuncias se presentan ante la Policía Nacional, la Comisaría de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para violencia intrafamiliar, la Comisaría de Familia puede dictar medidas de protección en pocas horas, como el retiro del agresor, orden de alejamiento y protección policial temporal. Si los hechos constituyen delito, la Fiscalía inicia el proceso penal.

Las mujeres pueden acceder a rutas especializadas, como la Línea 155, que ofrece orientación y facilita el acceso a medidas de protección en todo el país. Hospitales y centros de salud tienen la obligación de comunicar posibles casos y proporcionar atención médica y psicológica.

Las denuncias son confidenciales y, en muchos casos, pueden hacerse de forma anónima para proteger a las víctimas.

El acceso oportuno a las vías institucionales permite que las autoridades actúen para evitar que situaciones críticas se agraven y garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo.

Temas Relacionados

CapturaPareja DetenidaPuerto GaitánMetaFiscalía General de la NaciónViolencia de GéneroFeminicidio AgravadoInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarCarcelColombia-Noticias

Más Noticias

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

El defensor colombiano fue elegido por la Uefa como el mejor defensor de los play-offs, en donde el cuadro turco eliminó a la Juventus de Italia

Galatasaray vs. Liverpool - EN

Dorado Mañana, resultados último sorteo 10 de marzo de 2026

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este martes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Tres indígenas asesinados y un niño herido deja combates entre el Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Aracataca

Las confrontaciones armadas en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen a comunidades arhuacas en confinamiento, con viviendas destruidas y personas desaparecidas

Tres indígenas asesinados y un

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático: el colombiano Santiago Buitrago fue el más destacado de la jornada y así le fue a Nairo Quintana

El recorrido contó con un total de 206 kilómetros en la jornada entre Camaiore y San Gimignano, en donde el belga Mathieu van der Poel logró ser más rápido que el mexicano Isaac del Toro

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático:

Familia de Medellín pretendía donar 1.000 canastas con huevos, pero fue estafada durante la campaña solidaria: esto pasó

Un grupo familiar, que resultó engañado por una empresa inexistente, perdió una suma millonaria, además de la interrupción total del contacto con los responsables

Familia de Medellín pretendía donar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN sorprendió al

Presentadora de RCN sorprendió al revelar cómo es trabajar con Nicolás Arrieta: “Su primera chamba”

Lokillo Flórez y JP reaccionaron a los comentarios del público por la separación del comediante: revelan cómo quedó su relación

Papá de Tatán Mejía hizo inesperada confesión sobre el romance que tuvo con Amparo Grisales: "Fue novia mía"

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz, se ‘quemo’ en las elecciones al Congreso y Dayana Jaimes lo celebró: “Ser viral no es lo mismo que tener el respaldo en votos”

Karina García ‘le cantó la tabla’ a seguidora que la comparó con Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’: “Tengo personalidad”

Deportes

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático:

Etapa 2 de la Tirreno-Adriático: el colombiano Santiago Buitrago fue el más destacado de la jornada y así le fue a Nairo Quintana

Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Etapa 3 de la París-Niza - EN VIVO: nuevo líder en la carrera, Daniel Felipe Martínez escaló hasta el top 10

Galatasaray vs. Liverpool - EN VIVO: Davinson Sánchez y Yaser Asprilla juegan los octavos de final de la Uefa Champions League, siga aquí el partido

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue contundente y afirmó que no ve a Jhon Jáder Durán en el Mundial de 2026: “Se sacó solo”