Colombia

Se quemó Miguel Polo Polo: le dice adiós a su curul afro en las elecciones legislativas 2026

El representante a la Cámara buscaba la reelección en la circunscripción afrodescendiente para el periodo 2026-2030, pero quedó en cuarto lugar

Guardar
En 2022 logró 40.053 votos
En 2022 logró 40.053 votos con el aval del consejo Fernando Ríos Hidalgo, hoy no repite la hazaña - crédito Colprensa

La jornada electoral de este domingo trajo varias sorpresas y una de las más llamativas fue la derrota de Miguel Polo Polo, que buscaba renovar su curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes.

Su caída generó comentarios inmediatos en redes, pues hace cuatro años su llegada al Congreso había sido un hecho inesperado, pero su trabajo legislativo no obtuvo los frutos esperados y perdió mucho apoyo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Polo Polo, que había logrado acceder al Congreso en 2022 con 35.253 votos gracias al aval del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, no logró repetir la hazaña. Esta vez aspiraba a mantenerse en la Cámara mediante la circunscripción afro con el apoyo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios, candidatura que fue confirmada por el Consejo Nacional Electoral pocas semanas antes de las elecciones, tras superar varios intentos de impugnación.

Tras un inicio fulgurante en
Tras un inicio fulgurante en 2022, Miguel Polo Polo perdió la oportunidad de renovar su curul en la Cámara - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Con más del 80% de las mesas escrutadas, los resultados evidenciaron que Polo Polo obtuvo 18.012 votos, lo que lo dejó en cuarto lugar. La lista que lo superó estuvo encabezada por el Consejo Comunitario El Naranjo, seguido por el Partido Ecologista Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano.

Con este resultado, el congresista vio una pérdida de casi 15.000 votos, lo que equivale a una caída de alrededor del 44.7% en comparación con las elecciones de 2022. Esto sugiere que sus actitudes podrían haber generado desilusión en su base de apoyo; o bien, su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, vinculado a la extrema derecha, pudo haber afectado su popularidad.

Durante su periodo en la Cámara, Polo Polo fue conocido por su estilo polémico y sus posiciones claras en temas comunitarios, de raza, de víctimas, entre otros.

Polo Polo no estará un
Polo Polo no estará un periodo más en el Congreso de la República, tras su derrota en 2026 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En las redes sociales, el tema no pasó desapercibido, ya que los usuarios de las redes sociales no tardaron en recordarle a Miguel Polo Polo sus polémicas y otras situaciones pasadas, sacándoselas en cara a través de comentarios y memes.

Por eso, en las plataformas digitales se pueden leer numerosos comentarios como: “Ganó Colombia con la derrota de Polo Polo”; “Entonces se quemó MiguelPoloPolo”; En esta cuenta celebramos la quemazón de PoloPolo“; ”Se dedicaron a votar en contra de polopolo y perdieron mayoría en cámara. Magistral estrategia de la oposición".

La derrota de Miguel Polo
La derrota de Miguel Polo Polo en las elecciones 2026 provocó muchos memes en redes sociales - crédito X

Miguel Polo Polo fue uno de los congresistas más controvertidos del periodo 2022-2026

Las posturas políticas de derecha radical y sus acciones directas lo colocaron en el centro de varias controversias, algunas de las cuales llegaron a los tribunales. Una de las polémicas más graves ocurrió en noviembre de 2024, cuando arrojó a la basura unas botas que formaban parte de una instalación artística en la plaza de Bolívar, representando a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’.

Esto le valió una condena judicial y críticas por su actitud insensible hacia las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Además, su curul como congresista afro fue cuestionada desde su elección en 2022.

Sectores de la comunidad negra lo acusaron de no representar sus intereses y de irregularidades en su proceso de auto-reconocimiento. A pesar de ganar varias demandas, las críticas siguieron, pues el ausentismo legislativo también es otro de sus puntos de controversia.

Miguel Polo Polo generó odio
Miguel Polo Polo generó odio tras retirar unas botas que las madres víctimas de 'falsos positivos' simbolizaron su dolor- crédito @MAFAPOCOLOMBIA - @MiguelPoloP/X

Con más del 60% de inasistencias a votaciones clave en 2024 y 2025, sus detractores lo califican de “Rey de los vagos”, bajo el argumento de que se dedica más a su presencia en redes sociales que a su labor legislativa.

Además, Polo Polo es conocido por su lenguaje agresivo y sus constantes enfrentamientos con otros congresistas, especialmente del Pacto Histórico, y por sus comentarios homofóbicos y ataques a la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), tal vez todas esas controversias le valieron la renovación de su curul.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloCámara de RepresentantesCurul AfroElecciones 8 de marzo 2026Elecciones Colombia 2026Elecciones ColombiaQuemados de las eleccionesColombia-Noticias

Más Noticias

El señor Biter logró curul y llegó al Congreso como el primer influencer transportador, pese al rechazo de Julián Forero 'Fuchi'

Un referente surgido en redes sociales alcanzó un lugar en el parlamento para representar a los transportadores, con el reto de impulsar mejoras para el sector y enfrentar desafíos internos

El señor Biter logró curul

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

El artista destacó la influencia de su esposa en la organización de su carrera musical y habló del equilibrio entre la vida familiar y el mundo del entretenimiento

Felipe Peláez celebró 15 años

Juan Daniel Oviedo le reveló a Infobae que “el escenario de la Alcaldía de Bogotá es el camino”

El bogotano de 48 años se pronunció tras aceptar el triunfo de Paloma Valencia en La gran consulta por Colombia

Juan Daniel Oviedo le reveló

“Al sector empresarial le faltan huevos”: duras críticas de Mario Hernández ante los resultados de las elecciones de 2026

El reconocido empresario comparó a Colombia con Perú e insistió en que “tenemos que pensar en el país y en la gente”

“Al sector empresarial le faltan

Claudia López celebró con pulla al petrismo: “Le ganamos a la consulta de la corrupción”

Claudia López y Leonardo Huerta destacaron que la Consulta de las Soluciones derrotó a la “consulta de la corrupción”, y aseguraron que para la primera vuelta “derrotarán al uribismo”

Claudia López celebró con pulla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Felipe Peláez celebró 15 años

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

El poderoso mensaje de Karol G: de desear ser hombre a inspirar a todas sus seguidoras en el Día Internacional de la Mujer

Yina Calderón dedicó un mensaje por el Día de la Mujer a Epa Colombia: “Le pido a Dios te regale la libertad”

Deportes

Luis Díaz en el top

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión