Roy Barreras, pese a ganar la consulta de centroizquierda, se mostró insatisfecho por los resultados y responsabilizó a Petro: “Victoria pírrica”

Roy Barreras, exsenador y hoy candidato presidencial, señala que la estrategia política de Gustavo Petro influyó directamente en los resultados de la consulta electoral en Colombia - crédito Colprensa

Roy Barreras, exsenador y exembajador en Reino Unido, sorprendió en la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, al imponerse en la consulta interpartidista Frente por la Vida.

El ahora candidato presidencial de centro izquierda obtuvo 257.037 votos, venciendo al exalcalde de Medellín Daniel Quintero que solo alcanzó 227.379 sufragios, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, para el aspirante a la Casa de Nariño, no fue la mejor victoria, al calificarlo como un triunfo pírrico, teniendo en cuenta que tuvo una votación menor a la proyectada por su campaña.

Para Barreras, en diálogo con Caracol Radio, los resultados refleja las consecuencias de la estrategia política implementada por el presidente Gustavo Petro y una persistente polarización en el escenario electoral de Colombia.

“Hay que reconocer que esto es lo que en la historia se llama un triunfo pírrico, el del rey de Epiro, que ganó la batalla, pero finalmente perdió. Se ha dicho con claridad”, explicó el expresidente del Senado a la cadena radial mencionada.

En su intervención, el excongresista volvió a cuestionar la postura expresada anteriormente por el presidente Gustavo Petro, al mencionar su negativa hacia las consultas.

“La estrategia del presidente de fortalecer el pacto funcionó, sin ninguna duda, y la estrategia de descalificar o boicotear la votación en la consulta también funcionó. Es decir, yo creo que fue un error estratégico”, indicó.

Según Barreras, la dinámica de las consultas previas se alteró radicalmente. Recordó que “si hubiese ocurrido lo de hace cuatro años, cuando cerca de 12 millones de colombianos votaron en las consultas, los resultados habrían permitido construir con claridad una alternativa distinta a ese radicalismo”.

Igualmente, advirtió que “el dilema de hace una semana sigue vivo hoy”, en alusión a la persistente división política entre sectores opuestos y aseguró que el país sigue enfrentado por dos posturas políticas.

“Es decir, está claro que las dos opciones hoy, falta la campaña, la campaña empieza hoy. Usted sabe que yo hablo con franqueza. Hoy sigue siendo cierto que lo más probable hoy es que Colombia tenga que decidir entre la opción uribista y la opción del senador Iván Cepeda”, aseveró.

Ante la nueva fase electoral que se abre tras la consulta, Barreras declaró: “desde mi lado la campaña empieza hoy. Vamos a intentarlo. La campaña empieza hoy al mediodía”.