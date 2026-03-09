Roy Barreras ganó la consulta del Frente por la Vida: Daniel Quintero reconoció su victoria

Roy Barreras obtuvo más de 200.000 votos - crédito Colprensa

Con el 80,99% de las mesas escrutadas, el exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, logró imponerse en la consulta Frente por la Vida, superando contra todo pronostico al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según los resultados emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Barreras obtuvo 200.401 votos, mientras que Quintero solo alcanzó 179.031 sufragios.

Ante los resultados provisionales, el propio exmandatario antioqueño reconoció su derrota y felicitó al excongresista por obtener su cupo al tarjeton de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo del 2026.

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad.El ganador de esta consulta es el Presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, escribió en su cuenta de X.

Noticia en desarrollo...