Paloma Valencia logra más de tres millones de votos y supera la votación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico de 2025

La senadora Paloma Valencia obtuvo 3.227.674 votos en la Gran Consulta por Colombia realizada el 8 de marzo de 2026, una cifra superior a la votación alcanzada por el senador Iván Cepeda en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

De acuerdo con el 99,68 % de las mesas informadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la votación de Valencia representa el 45,72 % del total dentro de su coalición. En contraste, en la consulta del Pacto Histórico de 2025, el senador Iván Cepeda obtuvo 1.540.391 votos, equivalentes al 65,13 % de los sufragios registrados en ese proceso interno, según datos publicados por la organización política Colombia Humana.

La comparación muestra que la votación individual de Paloma Valencia supera en más de 1,6 millones de votos a la obtenida por Cepeda en la consulta de la izquierda.

En términos aritméticos, la diferencia entre ambos resultados es de 1.687.283 votos, lo que significa que la votación de Valencia es más del doble de la obtenida por Cepeda en ese proceso interno.

Participación en las consultas interpartidistas de 2026

Según los datos del preconteo con 99,68% de las mesas informadas, las consultas interpartidistas realizadas durante la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 registraron 7.059.327 votos en total.

Dentro de ese universo, la Gran Consulta por Colombia concentró la mayor parte de la participación. La votación obtenida por Paloma Valencia le permitió ubicarse en el primer lugar de esa coalición, superando a los demás aspirantes que participaron en la consulta.

El segundo lugar fue para el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo Arango, quien obtuvo 1.254.222 votos. El tercer lugar lo ocupó Juan Manuel Galán Pachón, presidente del partido Nuevo Liberalismo, con 327.387 votos. En la cuarta posición quedó el exembajador y exministro Juan Carlos Pinzón Bueno, con 297.276 votos.

La periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, registró 237.662 votos, ubicándose en la quinta posición dentro de la consulta. Otros resultados de esa coalición incluyen al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño, con 162.228 votos, seguido por el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, con 148.941 votos.

En los últimos lugares de la consulta quedaron el exsenador David Andrés Luna Sánchez, con 115.005 votos, y el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, con 75.172 votos.

Resultados en otras consultas interpartidistas

Además de la Gran Consulta por Colombia, durante la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 también se realizaron otras consultas interpartidistas.

En la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López obtuvo 574.260 votos, con lo cual se convirtió en la candidata de esa coalición para las elecciones presidenciales.

Por su parte, en la consulta del Frente por la Vida, el exsenador y exembajador Roy Leonardo Barreras Montealegre obtuvo 256.872 votos, resultado que lo ubicó como ganador de ese proceso interno.

Contexto de la consulta del Pacto Histórico en 2025

La consulta interna del Pacto Histórico se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025 para definir el candidato presidencial de esa coalición de cara a las elecciones de 2026.

En ese proceso participaron el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho.

De acuerdo con los resultados oficiales, Cepeda obtuvo 1.540.391 votos, mientras que Corcho alcanzó 678.962 votos, equivalentes al 28,70% del total.

Reportes publicados en ese momento señalaron que la jornada registró más de 2,7 millones de votantes, según los boletines de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Medios internacionales también hicieron seguimiento al proceso. La cadena CNN informó durante el escrutinio que Cepeda se consolidó como ganador de la consulta del Pacto Histórico y quedó definido como aspirante presidencial de ese sector político.

Durante el conteo preliminar, con 18.331 mesas procesadas de un total de 19.833, el senador acumulaba 1.186.095 votos (64,71 %), mientras que Carolina Corcho registraba 536.286 votos (29,25 %).

Infraestructura electoral y condiciones de votación

Los dos procesos electorales se realizaron bajo esquemas logísticos distintos.

La consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025 se desarrolló como una jornada independiente del calendario legislativo y contó con 19.833 mesas de votación instaladas en el país.

En contraste, la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo de forma simultánea con las elecciones al Congreso de la República.

Ese proceso utilizó la infraestructura electoral completa del país, con 126.647 mesas de votación distribuidas en zonas urbanas y rurales.

El número de mesas es uno de los factores que inciden en el alcance de la votación, ya que cada una representa un punto habilitado para la participación de los ciudadanos.

Candidatos que avanzan hacia las presidenciales de 2026

Tras los resultados de las consultas interpartidistas, varios dirigentes políticos quedaron definidos como aspirantes presidenciales para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Entre ellos se encuentran Paloma Valencia, Iván Cepeda, Claudia López y Roy Barreras, además de otros dirigentes que han anunciado su intención de participar en la contienda.

Los resultados del escrutinio y las cifras de participación de las consultas pasan ahora a formar parte del escenario político previo a la elección presidencial en Colombia.