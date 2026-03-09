Nuevo representante por la circunscripción de negritudes se pronunció tras su triunfo en las urnas al sacar a Polo Polo

Miguel Polo Polo abandonará el Congreso luego de haber perdido su curul tras resultado de elecciones del 8 de marzo de 2026- crédito @miguelpolopolo/Instagram

El 8 de marzo de 2026, la lucha política por la Curul Afro en Colombia tomó un rumbo inesperado cuando Óscar David Benavides –joven abogado y activista oriundo de Tumaco– obtuvo el escaño reservado en la Cámara de Representantes, desplazando a Miguel Polo Polo tras una competencia marcada por viejos debates sobre el derecho al auto-reconocimiento y la auténtica representación de las comunidades afrodescendientes.

Benavides consolidó su victoria al alcanzar más de 125.440 votos (29,96%), cifra que expresa el alcance de su respaldo popular y sella un ciclo de disputas sobre la legitimidad de la voz afro en el Palacio de Nariño.

En la recta final de la contienda, Benavides sumó un apoyo que rompe el precedente fijado por operadores políticos alejados del Pacífico y del Caribe, áreas donde el sentido de pertenencia y las problemáticas territoriales han sido históricamente minimizadas por representantes ajenos.

La historia política de las curules afro ha estado atravesada por críticas recurrentes a figuras como Polo Polo, cuya gestión, centrada en el activismo digital y sin fuerte arraigo territorial, despertó cuestionamientos sobre si realmente defendía las necesidades y demandas de las organizaciones de base.

El movimiento Libres, liderado por Benavides, construyó su victoria sobre la consigna #SAQUEMOSAPOLOPOLO y el apoyo de consejos comunitarios del Pacífico - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Óscar Benavides/X

En su primera declaración tras el triunfo, Benavides destacó el significado colectivo del resultado que superó los 146.000 votos “Hemos cumplido nuestra primer promesa de campaña: sacar al negro de la cabeza colonizada”, afirmó al dirigirse tanto a su electorado como al país.

Para el representante electo, la elección va más allá del relevo personal y representa una restauración de la dignidad perdida: “El pueblo colombiano abrazó al pueblo negro”. Desde Tumaco, su lugar de origen, el abogado y activista reivindicó el valor simbólico de su llegada al Congreso.

“Vamos a escribir una nueva historia en Colombia. Hijo de Tumaco, que nació a orillas de un río, que caminó las calles de una vereda, zangarial, carretera, hoy marca la historia de este país en dos”, declaró Benavides, subrayando su conexión directa con los territorios tradicionalmente marginados por la política nacional.

Tras un contundente triunfo en las urnas, el nuevo representante de la circunscripción de negritudes agradece a más de 140.000 votantes. En su discurso, celebra haber cumplido su primera promesa de campaña: recuperar la dignidad del pueblo negro y anuncia la creación de un nuevo partido para legislar por todos los colombianos - crédito @ODBenavidesA/X

El nuevo congresista oficializó la creación de un movimiento que busca disputar la narrativa hegemónica sobre negritudes en la política: “Nace un movimiento, nace un partido, el Partido Libre, el partido de la reivindicación y de la lucha social”.

Citó la participación “de más de 140.000 personas que abrazaron al pueblo negro y me permitieron esta victoria tan contundente” y presentó el resultado como un mandato popular claro frente a un período largo de desencanto con la política de representación.

Benavides expresó que esta víctoria no será solo para los afrocolombianos sino para “todos los colombianos”. “Vamos a llegar al Congreso a legislar, no solo para el pueblo negro, sino para todos los colombianos. Este es un llamado de unidad”, insistió Benavides.

Óscar David Benavides obtuvo el escaño reservado en la Cámara de Representantes, desplazando a Miguel Polo Polo - crédito Registraduría

Planteó que la victoria representa una apuesta por el honor y la responsabilidad institucional: “Con honor voy a representarlos y con honor vamos a llegar al Congreso. Que nunca jamás en la vida nos vuelvan a decir que no podemos”.

La jornada electoral del 8 de marzo marca una inflexión para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La composición de las curules afro en la Cámara de Representantes estará bajo un liderazgo que ha prometido renovar sentidos y prácticas de representación, en un contexto de luchas sostenidas por la visibilidad política y el reconocimiento histórico dentro del Estado colombiano.

La elección de Óscar David Benavides como representante a la Curul Afro introduce un nuevo escenario en la política de representación de las comunidades afrodescendientes en Colombia. El respaldo obtenido y su discurso sobre la dignidad y la unidad reflejan la demanda de una voz genuina desde los territorios históricamente marginados.