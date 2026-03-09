Miguel Polo Polo se ‘quemó’ y perdió la curul afro y el hijo de María Fernanda Cabal no lo dejó pasar: “Me dolió más la deslealtad”

El representante no retuvo su escaño en las elecciones y recibió un mensaje público de Juan José Lafaurie, quien recordó el pasado político entre ambos- crédito @juanjoselafaurie/Instagram//@MariaFdaCabal/X

Miguel Polo Polo, quien ocupaba un escaño en la Cámara de Representantes por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes, no logró renovar su mandato tras las elecciones legislativas celebradas el domingo 8 de marzo de 2026.

El resultado dejó fuera del Congreso al representante, dando paso a Óscar Benavides como nuevo titular de la curul.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La trayectoria política de Polo Polo estuvo marcada por una relación cercana con la senadora María Fernanda Cabal durante el inicio de su carrera parlamentaria.

No obstante, la alianza se fracturó cuando la congresista anunció su intención de competir por la Presidencia de la República y no recibió respaldo público de Polo Polo. El representante decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, situación que generó tensiones dentro del sector y llevó a Cabal a referirse al hecho como una “deslealtad”.

Polo Polo decidió apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella, situación que generó tensiones dentro del sector y llevó a Cabal a referirse al hecho como una “deslealtad”- crédito Camila Díaz/Colprensa, @MiguelPoloP/X y @LafaurieCabal/X

El desenlace electoral abrió la puerta para reacciones en redes sociales. Juan José Lafaurie, hijo de la senadora Cabal, publicó en X un mensaje donde expresó “Buenos días para todos” junto a la entrevista concedida por su madre a Semana, en la que señalaba el distanciamiento con Polo Polo.

En esa conversación, la congresista manifestó: “Puedo decirle con toda franqueza que, mientras yo asumo el escenario de no ser la candidata del Centro Democrático y lo llevo y sobrellevo con exigencias, un partido que tiene que ser serio y sobre todo en una coyuntura tan peligrosa, me dolió más la deslealtad de Polo; se fue, le resultó más atractiva la campaña de Abelardo, cuando su curul, la de Polo Polo, me la debe a mí”.

uan José Lafaurie, hijo de la senadora Cabal, publicó en X un mensaje donde expresó “Buenos días para todos” junto a la entrevista concedida por Cabal a Semana - crédito @miguelpolopolo/Instagram

En declaraciones recogidas por Semana, María Fernanda Cabal recordó que movilizó un equipo para asegurar la llegada de Polo Polo al Congreso. “Él prefirió irse, pero es su decisión. Pero yo tengo una frase: la lealtad es la virtud más escasa en la política”, afirmó la senadora.

El propio Polo Polo respondió a las declaraciones en una entrevista con Semana, en la que sostuvo: “Yo solo tengo gratitud y aprecio por María Fernanda Cabal (…) la gratitud no puede ser eterna y no se puede volver esclavitud”.

María Fernanda Cabal recordó que movilizó un equipo para asegurar la llegada de Polo Polo al Congreso - crédito @LafaurieCabal/X

Añadió: “Las amistades son de beneficio bilateral. Yo siempre lo he reconocido. El celular que me regaló en su momento, las ayudas que me dio, yo siempre lo he reconocido, pero eso ella lo hizo en una amistad y yo, en esa misma amistad, también hice muchas cosas”, señaló Polo Polo, según Semana.

Miguel Polo Polo no logró retener su curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afrodescendiente en las recientes elecciones. Su derrota generó reacciones inmediatas, ya que cuatro años antes su llegada al Congreso había sido sorpresiva y marcó un hito en el escenario político.

En esta ocasión, Polo Polo buscó el respaldo del consejo comunitario La Gran Vía de los Remedios, luego de haber llegado previamente con el apoyo del consejo Fernando Ríos Hidalgo. El Consejo Nacional Electoral avaló su candidatura tras enfrentar varios intentos de impugnación a pocas semanas de los comicios.

Tras un inicio fulgurante en 2022, Miguel Polo Polo perdió la oportunidad de renovar su curul en la Cámara - crédito Miguel Polo Polo/Facebook

Polo Polo consiguió 18.012 votos y ocupó el cuarto lugar. Las listas que lo superaron fueron encabezadas por el Consejo Comunitario El Naranjo, el Partido Ecologista Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano.

La cifra representó una caída cercana al 45% respecto a los resultados de 2022, cuando obtuvo más de 35.000 votos. Analistas y seguidores han atribuido este descenso a decisiones políticas recientes y a un estilo polémico durante su gestión, factores que habrían influido en la reducción de su base de apoyo.