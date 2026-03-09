María Fernanda Cabal felicitó a Juan Daniel Oviedo tras obtener el segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia: “Dedicación y entrega”

María Fernanda Cabal felicitó a Juan Daniel Oviedo a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane e integrante de La Gran Consulta por Colombia como candidato presidencial, se destacó como la sorpresa en las elecciones del domingo 8 de marzo de 2026.

Con el 99,49% de los votos escrutados, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá obtuvo 1.253.271 votos, siendo superado por Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, que ganó La Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos.

Por estos resultados, la senadora del Centro Democrático y precandidata de esa colectividad felicitó a Juan Daniel Oviedo a través de su cuenta oficial de X.

Para María Fernanda Cabal, Oviedo lideró una campaña diferente y el resultado refleja la “dedicación” y “entrega” del exdirector del Dane, cargo que desempeñó durante el gobierno de Iván Duque.

“Una campaña diferente lideraste, Juan Daniel Oviedo, y el resultado refleja tu dedicación y entrega”, afirmó María Fernanda Cabal.

La senadora del Centro Democrático en su publicación volvió a felicitar a Juan Daniel Oviedo, asegurando que seguirán trabajando con “determinación por Colombia”.

Detalles de los resultados

En La Gran Consulta por Colombia, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, logró la mayoría de votos y superó a figuras como Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, David Luna, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

Así las cosas, Paloma Valencia avanzó a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

Carrera de Juan Daniel Oviedo

El exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo se convirtió en el protagonista inesperado de la reciente consulta política. Al conocer los resultados, su madre, Miriam Arango, lo recibió con un abrazo cargado de emoción y palabras de aliento.

Su mensaje, sencillo pero contundente, hizo referencia a los desafíos que han marcado el camino de su hijo, subrayando la importancia de enfrentar las dificultades con entereza y perseverancia.

La historia de Oviedo ha estado marcada por una serie de retos personales y profesionales que moldearon su carácter y estilo de liderazgo. Reconocido por su autenticidad, se ha destacado por una forma de ejercer la autoridad alejada de los modelos convencionales. Su imagen pública está vinculada tanto a su honestidad como a la capacidad de mostrar aspectos personales que muchos líderes prefieren ocultar.

Entre estos elementos se encuentran una cicatriz visible en el rostro, resultado de un accidente en su infancia, y una hipoacusia que limita la audición de su oído derecho. Estas características, que en su juventud motivaron situaciones de acoso, se transformaron en herramientas para conectar con la ciudadanía y reforzar su credibilidad.

Oviedo también ha expuesto abiertamente su orientación sexual, incorporando la defensa de los derechos individuales a su discurso político. Durante su campaña, hizo uso de su particular acento, producto de una formación en instituciones educativas de prestigio, para acercarse a diferentes sectores sociales. Esta estrategia le permitió desmontar prejuicios y tender puentes con comunidades diversas en Bogotá, desde espacios populares hasta zonas periféricas.

En el ámbito profesional, Oviedo ha ocupado múltiples cargos en entidades públicas, acumulando experiencia en temas de regulación, supervisión y planeación. Antes de su paso por el Dane, trabajó en organismos como MinTic, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Puertos y Transporte, entre otros. Su llegada a la dirección del Dane representó la consolidación de una trayectoria basada en la técnica y la evidencia.

La vida cotidiana de Oviedo está signada por una disciplina estricta. Duerme poco, cuida meticulosamente su vestimenta y adopta hábitos alimentarios sencillos, especialmente en épocas de campañas electorales.

Para él, la política debe fundamentarse en el análisis de datos y en la objetividad, priorizando la gestión eficiente frente a la retórica. Su liderazgo busca alternativas a los discursos tradicionales y opta por una “oposición constructiva” sustentada en la evidencia y el logro de objetivos concretos.