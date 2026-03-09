Colombia

Los ‘quemados’ en las elecciones fueron blanco de divertidos memes: con IA se burlaron de Lina Garrido, Polo Polo y Katherine Miranda

Internautas de varios departamentos compartieron una serie de imágenes hechas con tecnología para referirse a los candidatos que no lograron un escaño en el Congreso pese a su fuerte presencia en redes sociales

Guardar
Los internautas usaron la IA
Los internautas usaron la IA para referirse a las candidaturas de varios congresistas que intentaron mantenerse para el periodo 2026-2030, pero no lo lograron - crédito Colprensa

Un día después de que el país adelantara las elecciones a Cámara de Representantes y Senado de la República, las redes sociales siguen implacables contra los candidatos que no llegarán a ocupar un escaño en el Legislativo.

Aunque el país empezó a conocer el resultado de los ‘quemados’ desde la tarde-noche del domingo 8 de marzo, los internautas madrugaron para seguir publicando memes de los candidatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una de las principales burlas fue dirigida a la representante a la Cámara y entonces aspirante al Senado por Cambio Radical, Lina Garrida, que, pese a su fuerte postura contra el presidente Gustavo Petro, no le alcanzó para llegar a la Cámara alta.

Usando tecnología IA, los internautas modificaron varias de sus imágenes públicas, además de usar el famoso sombrero que la identificó desde aquella réplica de 2025 durante la última instalación del Congreso de la República de este periodo legislativo, para referirse a su derrota.

Lina Garrido fue una de
Lina Garrido fue una de las protagonistas de los memes creados a través de IA - crédito X

“Fuentes confirman que la quemada estuvo tan brava que tuvieron que trasladarlos de inmediato al pabellón de quemados. Por eso… no han podido volver a entrar a X. Seguiremos informando", fue uno de los comentarios.

En otros mensajes ampliamente difundidos, a la representante de Cambio Radical también le sacaron a relucir su icónico sombrero acompañado de cenizas, haciendo referencia a la ‘quemada’ en la urnas.

Lina Garrido fue una de
Lina Garrido fue una de las protagonistas de los memes creados a través de IA - crédito X

Pero la representante Garrido no fue la única que se convirtió en centro de burlas. Los también congresistas Miguel Polo Polo, que llegó al Congreso por la curul afro, y Katherine Miranda, de Alianza Verde, también fueron blanco de memes en redes sociales.

En las imágenes, los internautas aprovecharon la IA para modificar el vestuario de Polo Polo y hacer referencia al supuesto nuevo empleo que tendrá el congresista una vez termine su periodo legislativo el 20 de julio de 2026.

En la imagen se observa al representante con un uniforme de vendedor ambulante, mientras que a la congresista Miranda se le ve con el rostro cubierto por ceniza, ambas fotografías creadas con IA.

Miguel Polo Polo y Katherine
Miguel Polo Polo y Katherine Miranda también fueron centro de burlas en redes sociales tras su derrota en las urnas - crédito X

Asimismo, la representante de la Alianza Verde, que no continuará en el Congreso durante el próximo cuatrenio, también fue imitada en sus fuertes discursos que le dieron un importante lugar en las redes sociales.

Palabras como bándalo, que fueron utilizadas en varias ocasiones por Miranda, salieron a relucir en los memes para ‘justificar’ su salida del Congreso después del 20 de julio.

En redes, los internautas no
En redes, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de los aspirantes al Congreso - crédito X

Otro grupo de internautas prefirió hacer referencia a imágenes de reconocidas series animadas para burlarse de la amplia lista de candidatos que quedaron por fuera del nuevo Congreso, especialmente contra los principales detractores del presidente Gustavo Petro.

Las redes sociales no perdonaron
Las redes sociales no perdonaron las bajas de los partidos para el siguiente cuatrenio en el Congreso - crédito X

Entretanto, las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026 en Colombia no solo definieron la nueva composición del Congreso, sino que propiciaron una ola de humor digital que desbordó las redes sociales.

Imágenes y mensajes satíricos, adaptados al pulso de la jornada y a sus protagonistas, sirvieron como termómetro inmediato del sentir ciudadano frente a los ganadores y, en particular, los candidatos que no lograron el apoyo esperado.

Una de las imágenes más compartidas durante esa noche fue la de una persona acostada en el suelo y visiblemente angustiada, acompañada por la frase: “Mi plata hpta, mi plata”.

Este meme hacía alusión directa a Juan Carlos Pinzón, cuya inversión en publicidad electoral fue interpretada por los usuarios como un gasto infructuoso tras los resultados adversos. La pieza gráfica replicó, en clave humorística, la decepción de quienes no obtuvieron un escaño y señalaron el alto costo económico de la contienda.

Meme elecciones 8 de marzo
Meme elecciones 8 de marzo de 2026 en Colombia sobre la vçitoria de Paloma Valencia en la gran consulta por Colombia - crédito @presteaver/X

Otra pieza que alcanzó alta circulación mostró a Gustavo Petro dialogando con Paloma Valencia, con el mensaje: “-Paloma, venga y me consulta éste”. La imagen jugó con la rivalidad política entre ambos, contextualizando la victoria de Valencia y el nuevo balance de fuerzas en el Congreso, tras las consultas interpartidistas celebradas ese mismo día.

Temas Relacionados

Lina GarridoMiguel Polo PoloKatherine MirandaElecciones Colombia 2026Quemados elecciones CongresoMemes elecciones 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'

El Jefe sancionó a tres concursantes y las envió directamente al castigo, lo que encendió la tensión y sorprendió a todos en el ‘reality’

Alexa Torrex, Beba y Mariana

Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Aunque en varias ocasiones el colombiano intentó calmar los ánimos y alejar a sus compañeros del centro de la pelea, el juez central lo reportó como uno de los agresores del Atlético Mineiro

Mateo Cassierra es uno de

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

Etapa 2 de la París

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: así quedó la lista de candidatos presidenciales tras conocerse los tres ganadores en consultas interpartidistas

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras fueron los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

La Alcaldía de Medellín le pidió a Juan Valdez que le pague: la cadena debe más de $7.000 millones por el pago del impuesto de Industria y Comercio

El requerimiento de la administración local establece un cobro por más de $7.000 millones, mientras la empresa administradora del emblema caficultor objetó la legitimidad del procedimiento e identificó inconsistencias en los cálculos oficiales

La Alcaldía de Medellín le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex, Beba y Mariana

Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer tras aparecer en junto a Gustavo Petro en las elecciones: “Vestirse de hombre”

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Deportes

Mateo Cassierra es uno de

Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente