Los ‘quemados’ en las elecciones fueron blanco de divertidos memes: con IA se burlaron de Lina Garrido, Polo Polo y Katherine Miranda

Los internautas usaron la IA para referirse a las candidaturas de varios congresistas que intentaron mantenerse para el periodo 2026-2030, pero no lo lograron - crédito Colprensa

Un día después de que el país adelantara las elecciones a Cámara de Representantes y Senado de la República, las redes sociales siguen implacables contra los candidatos que no llegarán a ocupar un escaño en el Legislativo.

Aunque el país empezó a conocer el resultado de los ‘quemados’ desde la tarde-noche del domingo 8 de marzo, los internautas madrugaron para seguir publicando memes de los candidatos.

Una de las principales burlas fue dirigida a la representante a la Cámara y entonces aspirante al Senado por Cambio Radical, Lina Garrida, que, pese a su fuerte postura contra el presidente Gustavo Petro, no le alcanzó para llegar a la Cámara alta.

Usando tecnología IA, los internautas modificaron varias de sus imágenes públicas, además de usar el famoso sombrero que la identificó desde aquella réplica de 2025 durante la última instalación del Congreso de la República de este periodo legislativo, para referirse a su derrota.

Lina Garrido fue una de las protagonistas de los memes creados a través de IA - crédito X

“Fuentes confirman que la quemada estuvo tan brava que tuvieron que trasladarlos de inmediato al pabellón de quemados. Por eso… no han podido volver a entrar a X. Seguiremos informando", fue uno de los comentarios.

En otros mensajes ampliamente difundidos, a la representante de Cambio Radical también le sacaron a relucir su icónico sombrero acompañado de cenizas, haciendo referencia a la ‘quemada’ en la urnas.

Lina Garrido fue una de las protagonistas de los memes creados a través de IA - crédito X

Pero la representante Garrido no fue la única que se convirtió en centro de burlas. Los también congresistas Miguel Polo Polo, que llegó al Congreso por la curul afro, y Katherine Miranda, de Alianza Verde, también fueron blanco de memes en redes sociales.

En las imágenes, los internautas aprovecharon la IA para modificar el vestuario de Polo Polo y hacer referencia al supuesto nuevo empleo que tendrá el congresista una vez termine su periodo legislativo el 20 de julio de 2026.

En la imagen se observa al representante con un uniforme de vendedor ambulante, mientras que a la congresista Miranda se le ve con el rostro cubierto por ceniza, ambas fotografías creadas con IA.

Miguel Polo Polo y Katherine Miranda también fueron centro de burlas en redes sociales tras su derrota en las urnas - crédito X

Asimismo, la representante de la Alianza Verde, que no continuará en el Congreso durante el próximo cuatrenio, también fue imitada en sus fuertes discursos que le dieron un importante lugar en las redes sociales.

Palabras como bándalo, que fueron utilizadas en varias ocasiones por Miranda, salieron a relucir en los memes para ‘justificar’ su salida del Congreso después del 20 de julio.

En redes, los internautas no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de los aspirantes al Congreso - crédito X

Otro grupo de internautas prefirió hacer referencia a imágenes de reconocidas series animadas para burlarse de la amplia lista de candidatos que quedaron por fuera del nuevo Congreso, especialmente contra los principales detractores del presidente Gustavo Petro.

Las redes sociales no perdonaron las bajas de los partidos para el siguiente cuatrenio en el Congreso - crédito X

Entretanto, las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026 en Colombia no solo definieron la nueva composición del Congreso, sino que propiciaron una ola de humor digital que desbordó las redes sociales.

Imágenes y mensajes satíricos, adaptados al pulso de la jornada y a sus protagonistas, sirvieron como termómetro inmediato del sentir ciudadano frente a los ganadores y, en particular, los candidatos que no lograron el apoyo esperado.

Una de las imágenes más compartidas durante esa noche fue la de una persona acostada en el suelo y visiblemente angustiada, acompañada por la frase: “Mi plata hpta, mi plata”.

Este meme hacía alusión directa a Juan Carlos Pinzón, cuya inversión en publicidad electoral fue interpretada por los usuarios como un gasto infructuoso tras los resultados adversos. La pieza gráfica replicó, en clave humorística, la decepción de quienes no obtuvieron un escaño y señalaron el alto costo económico de la contienda.

Meme elecciones 8 de marzo de 2026 en Colombia sobre la vçitoria de Paloma Valencia en la gran consulta por Colombia - crédito @presteaver/X

Otra pieza que alcanzó alta circulación mostró a Gustavo Petro dialogando con Paloma Valencia, con el mensaje: “-Paloma, venga y me consulta éste”. La imagen jugó con la rivalidad política entre ambos, contextualizando la victoria de Valencia y el nuevo balance de fuerzas en el Congreso, tras las consultas interpartidistas celebradas ese mismo día.