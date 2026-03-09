Colombia

Estos candidatos lograron una curul en el Congreso a pesar de estar en varios escándalos: varios son investigados por el caso Ungrd

Wadith Manzur, Martha Peralta y Karen Manrique son algunos de los candidatos que lograron una curul y son investigados por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Guardar
Wadith Manzur, David Racero, Martha
Wadith Manzur, David Racero, Martha Peralta y Karen Manrique - crédito Wadith Manzur/Martha Peralta/Facebook/@DavidRacero/X/Colprensa

Durante el periodo legislativo 2022-2026, varios congresistas resultaron ‘salpicados’ e investigados por la Corte Suprema de Justicia, siendo el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el más sonado.

Sin embargo, algunos de ellos reclamarán en los próximos días sus credenciales como congresistas para el periodo 2026-2030.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Wadith Manzur, candidato por el Partido Conservador, logró su curul para este nuevo periodo legislativo. El congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el presunto saqueo en la Ungrd.

Wadith Manzur es investigado por
Wadith Manzur es investigado por la Corte Suprema de Justicia por el presunto saqueo en la Ungrd - crédito Wadith Manzur

Miguel Ángel Barreto, nuevo senador por el Partido Conservador, es investigado por su presunta participación en el caso de ‘Las Marionetas’.

Daniel Restrepo también logró un escaño en el Congreso. Restrepo estuvo en el centro de la polémica por la captura y posterior libertad del escolta Luis Alfredo Acuña Vega, que llevaba publicidad política y dinero en efectivo.

Ape Cuello Baute tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por su presuntos sobornos para la adjudicación de contratos a través de regalías de paz, según datos de El Tiempo.

Karen Manrique es señalada por Olmedo López, máximo exponente en el caso de corrupción de la Ungrd. Juan Loreto Gómez también es ‘salpicado’ por este caso y logró una curul en la Cámara de Representantes.

Karen Manrique es señalada por
Karen Manrique es señalada por Olmedo López, máximo exponente en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

En Cambio Radical, el nombre de Didier Lobo Chinchilla destaca por estar bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia por el PRESUNTO delito de enriquecimiento ilícito.

Según El Tiempo, a Lobo se le atribuye un supuesto crecimiento patrimonial que incluye vínculos con empresas, fideicomisos y depósitos en múltiples cuentas bancarias.

Otro integrante de Cambio Radical con curul es Carlos Cuenca Chaux, condenado en primera instancia por la supuesta compra de votos en el departamento de Guainía. Cuenca enfrenta, además, una investigación por enriquecimiento ilícito.

El citado medio precisó que el tribunal lo halló responsable de entregar productos de construcción a una comunidad con el propósito de asegurar su reelección como representante a la Cámara en 2014. Por estos hechos, se solicitó una pena de siete años y ocho meses de prisión domiciliaria.

Por el Partido Liberal, que sumó trece curules, figura Camilo Torres Villalba, sobrino de un reconocido contratista de la región Caribe. La campaña de Torres Villalba fue objeto de observación luego de que se difundió un audio en el que se incentivaba el voto a su favor con la promesa de una bonificación en Montelíbano (Córdoba). El contexto familiar y las relaciones políticas de Torres han sido objeto de debate público, mientras persisten los señalamientos sobre el proceso electoral que lo llevó al Senado.

En el Pacto Histórico, la bancada más numerosa del Senado con veinticinco curules, varios integrantes también enfrentan procesos judiciales. Álex Flórez, actual senador, está siendo investigado por la Corte Suprema por presuntos delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Se le relaciona con supuestas exigencias de recursos a contratistas de Medellín destinados a financiar su campaña legislativa de 2022. Flórez rechaza los señalamientos.

Pedro José Suárez Vacca, representante de Boyacá, es investigado por presunto prevaricato por acción agravada. Durante su periodo como juez en Tunja, se le acusa de supuestamente haber beneficiado a procesados otorgando prisión domiciliaria a pesar de estar implicados en delitos de secuestro.

El caso de David Racero también está bajo la lupa. El congresista fue citado a indagatoria por presuntamente emplear personal de su Unidad de Trabajo Legislativo en actividades ajenas a sus funciones oficiales. Recientemente, el Consejo de Estado rechazó los recursos que buscaban la pérdida de investidura de Racero. El proceso judicial permanece abierto.

David Racero fue citado a
David Racero fue citado a indagatoria por presuntamente emplear personal de su Unidad de Trabajo Legislativo en actividades ajenas a sus funciones oficiales- crédito Colprensa / Consejo de Estado

Por último, Martha Peralta, senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), enfrenta una investigación por presunto interés indebido en la celebración de contratos. Se le señala de reuniones con contratistas y funcionarios para presuntamente direccionar proyectos en La Guajira, entre ellos la adquisición de maquinaria y fondos destinados a programas sociales.

Temas Relacionados

Elecciones CongresoCongresistas salpicadosPacto HistóricoPartido ConservadorPartido de la UCorrupciónPartido LiberalCongreso 2026-2030Caso UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Mateo Cassierra es uno de los 23 expulsados que dejó la batalla campal del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro

Aunque en varias ocasiones el colombiano intentó calmar los ánimos y alejar a sus compañeros del centro de la pelea, el juez central lo reportó como uno de los agresores del Atlético Mineiro

Mateo Cassierra es uno de

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

La segunda jornada de competencia comprende una etapa de 187 kilómetros entre Épone y Montargis, considerada un día propicio para los sprinters del pelotón

Etapa 2 de la París

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Así quedó la lista de candidatos presidenciales en Colombia tras conocerse los tres ganadores de las consultas interpartidistas

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras son los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

Alcaldía de Medellín le exigió a Juan Valdez el pago de impuesto de Industria y Comercio correspondiente al 2020

El requerimiento de la administración local establece un cobro por más de $7.000 millones, mientras la empresa administradora del emblema caficultor objetó la legitimidad del procedimiento e identificó inconsistencias en los cálculos oficiales

Alcaldía de Medellín le exigió

Ciudadana colombiana en Suecia reflexionó de lo difícil que es conseguir pareja: “Nadie saluda a nadie”

Según le contaron, el país destaca por el alto número de solteros y la escasa interacción social

Ciudadana colombiana en Suecia reflexionó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex, Beba y Mariana

Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata terminan en el calabozo tras fuerte sanción en 'La casa de los famosos Colombia 3'

Marbelle arremetió contra Verónica Alcocer tras aparecer en junto a Gustavo Petro en las elecciones: “Vestirse de hombre”

Felipe Saruma y Pechy Players se quemaron: qué pasó con los influenciadores en las elecciones al Congreso

Diana Ángel celebró los resultados del Pacto Histórico en la jornada electoral: “Presidente sin Congreso no vale un peso”

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Deportes

Etapa 2 de la París

Etapa 2 de la París - Niza - EN VIVO: siga aquí a los ciclistas colombianos en una de las carreras más importante del calendario UCI

Jorge Carrascal, José Enamorado y Jhon Arias campeones de los torneos estaduales en Brasil

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M