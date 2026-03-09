Las consultas dejaron un escenario presidencial difícil de predecir: “Se debe analizar con cuidado”

El analista y politólogo analizó lo registrado en los comicios del 8 de marzo - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Tras conocer los resultados de las consultas presidenciales, Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN, entregó su postura sobre lo registrado en los comicios del 8 de marzo en Colombia.

El analista habló de los ganadores de las consultas, de la sorpresa que fue Juan Daniel Oviedo y del impacto que podría generar lo registrado durante los comicios en la primera vuelta presidencial.

En primer lugar, Munevar resaltó la cifra alcanzada por Paloma Valencia en las votaciones, mencionándola como la ganadora principal de la jornada.

“Se dio una esperada tendencia, con una gran decepción en la del Frente por la Vida. Paloma Valencia llegará con fuerza, pero esto no garantiza el paso a la segunda vuelta. No obstante, hay que reconocer la votación de La gran consulta por Colombia; ella suma más de tres millones y esto asegura que tiene fortaleza en el inicio de la campaña”.

Paloma Valencia será la candidata del uribismo y la centro derecha en la primera vuelta electoral - crédito Reuters

El analista mencionó que otro aspecto destacado de las elecciones es el impacto de Juan Daniel Oviedo, que demostró un poder electoral alejado de las maquinarias tradicionales.

“Es importante reconocer el trabajo de Juan Daniel Oviedo; es el fenómeno electoral del momento y supera a todos los candidatos, excepto a Paloma Valencia. Esto coloca a Juan Daniel Oviedo como una importante ficha de negociación en la consulta; una grata situación es tener a una persona que, sin estructuras ni maquinarias, alcanzó una gran votación”.

Respecto a la Consulta de las Soluciones, en la que ganó Claudia López, el experto opinó que dejó mejor parado a Sergio Fajardo, que se abstuvo de participar de ella.

“En el caso de Claudia López, se esperaba que ganara. Obtiene una votación interesante, pero no es lo que esperaba ella; no va con fortaleza al inicio de la presidencia. En el centro deja abiertas las oportunidades para otras participaciones y principalmente para la de Fajardo. Este sector será muy complicado, salvo que se tengan cambios antes de la primera vuelta”.

Para Munevar, Claudia López fue una de las perdedoras de la jornada - crédito prensa Claudia López

Al hablar de la consulta del Frente por la Vida, Jorge Gustavo Munevar indicó que Roy Barreras quedó debilitado y sin margen de poder ingresar políticamente a una segunda vuelta electoral, ni siquiera en un contexto de apoyo.

“Lo de Roy Barreras es demasiado pobre, fue también parte de la oposición del Pacto Histórico y la declaración del presidente de no participar en las consultas. Esto dejó a Roy en una mala participación, sin capacidad de negociación en el partido o con algún valor importante”.

Munevar también habló de candidatos que no participaron de las consultas, mencionando que la votación de Paloma Valencia hace que se tenga poco margen de análisis respecto a lo que será el apoyo que recibirá Abelardo de la Espriella.

“En líneas generales, comienza la campaña presidencial, hay mucho por trabajar, mucho por desarrollar. Será algo complicado analizar la candidatura de Abelardo de la Espriella, porque hay una poco predecible situación en Colombia. Es algo que se debe analizar con cuidado. La gran consulta obtuvo una buena votación y logró los objetivos; las otras quedaron en una situación difícil”.

El experto indicó que es difícil analizar lo que se puede esperar de la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa

Por último, el experto indicó que en el país se debe comenzar a hablar de los votos nulos intencionales, algo que, desde su concepto, se ha convertido en una estrategia política de algunos sectores.

“Hay algo que agregar, el tema de los votos nulos y los no marcados, algo que es necesario tener en cuenta para las próximas elecciones. Hay una confusión en el tema del Senado y la Cámara de Representantes. Hay una gran cantidad de anulados intencionalmente; esto merece un análisis aparte”.