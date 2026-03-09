Colombia

Las consultas dejaron un escenario presidencial difícil de predecir: “Se debe analizar con cuidado”

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Gustavo Munevar habló del triunfo de Paloma Valencia y las derrotas de alcance para Claudia López y Roy Barreras

Guardar
El analista y politólogo analizó
El analista y politólogo analizó lo registrado en los comicios del 8 de marzo - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Tras conocer los resultados de las consultas presidenciales, Jorge Gustavo Munevar, analista internacional y politólogo de la Universidad EAN, entregó su postura sobre lo registrado en los comicios del 8 de marzo en Colombia.

El analista habló de los ganadores de las consultas, de la sorpresa que fue Juan Daniel Oviedo y del impacto que podría generar lo registrado durante los comicios en la primera vuelta presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, Munevar resaltó la cifra alcanzada por Paloma Valencia en las votaciones, mencionándola como la ganadora principal de la jornada.

“Se dio una esperada tendencia, con una gran decepción en la del Frente por la Vida. Paloma Valencia llegará con fuerza, pero esto no garantiza el paso a la segunda vuelta. No obstante, hay que reconocer la votación de La gran consulta por Colombia; ella suma más de tres millones y esto asegura que tiene fortaleza en el inicio de la campaña”.

Paloma Valencia será la candidata
Paloma Valencia será la candidata del uribismo y la centro derecha en la primera vuelta electoral - crédito Reuters

El analista mencionó que otro aspecto destacado de las elecciones es el impacto de Juan Daniel Oviedo, que demostró un poder electoral alejado de las maquinarias tradicionales.

“Es importante reconocer el trabajo de Juan Daniel Oviedo; es el fenómeno electoral del momento y supera a todos los candidatos, excepto a Paloma Valencia. Esto coloca a Juan Daniel Oviedo como una importante ficha de negociación en la consulta; una grata situación es tener a una persona que, sin estructuras ni maquinarias, alcanzó una gran votación”.

Respecto a la Consulta de las Soluciones, en la que ganó Claudia López, el experto opinó que dejó mejor parado a Sergio Fajardo, que se abstuvo de participar de ella.

“En el caso de Claudia López, se esperaba que ganara. Obtiene una votación interesante, pero no es lo que esperaba ella; no va con fortaleza al inicio de la presidencia. En el centro deja abiertas las oportunidades para otras participaciones y principalmente para la de Fajardo. Este sector será muy complicado, salvo que se tengan cambios antes de la primera vuelta”.

Para Munevar, Claudia López fue
Para Munevar, Claudia López fue una de las perdedoras de la jornada - crédito prensa Claudia López

Al hablar de la consulta del Frente por la Vida, Jorge Gustavo Munevar indicó que Roy Barreras quedó debilitado y sin margen de poder ingresar políticamente a una segunda vuelta electoral, ni siquiera en un contexto de apoyo.

Lo de Roy Barreras es demasiado pobre, fue también parte de la oposición del Pacto Histórico y la declaración del presidente de no participar en las consultas. Esto dejó a Roy en una mala participación, sin capacidad de negociación en el partido o con algún valor importante”.

Munevar también habló de candidatos que no participaron de las consultas, mencionando que la votación de Paloma Valencia hace que se tenga poco margen de análisis respecto a lo que será el apoyo que recibirá Abelardo de la Espriella.

En líneas generales, comienza la campaña presidencial, hay mucho por trabajar, mucho por desarrollar. Será algo complicado analizar la candidatura de Abelardo de la Espriella, porque hay una poco predecible situación en Colombia. Es algo que se debe analizar con cuidado. La gran consulta obtuvo una buena votación y logró los objetivos; las otras quedaron en una situación difícil”.

El experto indicó que es
El experto indicó que es difícil analizar lo que se puede esperar de la aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa

Por último, el experto indicó que en el país se debe comenzar a hablar de los votos nulos intencionales, algo que, desde su concepto, se ha convertido en una estrategia política de algunos sectores.

“Hay algo que agregar, el tema de los votos nulos y los no marcados, algo que es necesario tener en cuenta para las próximas elecciones. Hay una confusión en el tema del Senado y la Cámara de Representantes. Hay una gran cantidad de anulados intencionalmente; esto merece un análisis aparte”.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Elecciones legislativas de Colombia 2026AnalisisJorge MunevarConsultas presidencialesEncuestas presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran el preconteo del Senado

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras son los vencedores de las consultas interpartidistas, asegurando su presencia en las elecciones presidenciales del 31 de mayo

Elecciones Colombia 2026 - EN

Competidores de la Gran Consulta por Colombia que se enfrentaron a Paloma Valencia aceptaron su derrota: esto dijeron

Los siete aspirantes que se medían el aceite con la senadora del Centro Democrático garantizaron su apoyo a la nueva candidata por el centro derecha que ahora llegará a las elecciones de mayo de 2026

Competidores de la Gran Consulta

El Cantante del Gol y otros candidatos del mundo del fútbol que se ‘quemaron’ en las elecciones de Congreso en 2026

Hamilton Ricard y Rafael Sanabria fueron otros de los candidatos a la Cámara de Representantes que se quedaron sin curul en la legislatura 2026-2030

El Cantante del Gol y

Marta Lucía Ramírez sugirió a Paloma Valencia fórmula vicepresidencial: de quién se trata

La exvicepresidenta destacó la importancia de una nueva alianza institucional que impulse reformas y fomente la inversión privada, en un escenario nacional marcado por desafíos económicos y sociales

Marta Lucía Ramírez sugirió a

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Medellin cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Registran combates entre el Ejército

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia 3′: Juanse Laverde se convierte en el nuevo eliminado de la competencia

Dani Duke se burló de Mariana Zapata por su audio viral sobre la manera en la que debe modelar en una campaña

Felipe Peláez celebró 15 años de matrimonio y reveló el secreto para tener estabilidad y felicidad en su hogar

Expareja de Aida Victoria Merlano quiso mandar mensaje por el Día de la Mujer y salió regañado: “Está quemado”

Seguidores de Feid comentaron una publicación y critican su apariencia física: “Después de Karol se acaban”

Deportes

Radamel Falcao vuelve a ser

Radamel Falcao vuelve a ser baja en Millonarios: el Tigre no estará contra Cúcuta Deportivo

Luis Díaz en el top 3 de goleadores de la Bundesliga: el colombiano marca un gol cada partido y medio, aproximadamente

Ocho mujeres que pusieron en alto el deporte colombiano, a propósito del 8M

Los candidatos provenientes del fútbol que oficializaron su postulación al Senado y Cámara para los comicios de 2026

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos