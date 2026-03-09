Colombia

Estas fueron las mujeres elegidas para el Senado tras las elecciones del 8 de marzo: ocuparon 32 curules

Pese al incremento de candidatas y a leyes que promueven su participación, las mujeres siguen representando menos de un tercio de la Cámara alta

De 1.303 mujeres postuladas, solo
De 1.303 mujeres postuladas, solo 32 lograron una silla en el Congreso - crédito smilelalis - mafecarrascalr - María Del Mar Pizarro - claudiamzuleta - juliacorreanuttin - mariaposada1 / Instagram

La reciente elección legislativa en Colombia ha dejado a miles de votantes atentos a la composición definitiva del nuevo Senado. En medio de un contexto marcado por la conmemoración del 8 de marzo, la mirada se dirigió especialmente hacia la presencia femenina entre los aspirantes y futuros senadores.

Aunque la normativa colombiana no exige paridad total en la asignación de escaños, la llamada Ley de Cuotas garantiza la inclusión de mujeres en las listas de inscripción, un factor que incidió en el incremento de candidatas. No obstante, el resultado final evidencia que la brecha de género persiste en el seno del Congreso.

Participación femenina en el Senado colombiano

El reciente proceso electoral arrojó que solo 32 mujeres resultaron elegidas para ocupar escaños, frente a 71 hombres. El porcentaje de representación femenina se sitúa en 31,37%, una cifra que refleja avances respecto a ciclos anteriores, pero que aún dista de la equidad.

En este ciclo electoral, 1.303 mujeres se postularon para el Congreso, lo que equivale al 40,9% del total de candidaturas, frente a 1.881 hombres registrados. La proporción de mujeres electas respecto a las candidatas inscritas demuestra que el acceso a los cargos públicos continúa siendo más limitado para las mujeres.

El partido que más mujeres llevó al Senado fue el Pacto Histórico, cuya bancada quedó compuesta por 13 integrantes femeninas de un total de 25 curules. Este resultado supera la representación masculina dentro de la misma colectividad, una tendencia no replicada por otras fuerzas políticas.

Distribución de escaños por partidos y colectividades

El Centro Democrático confirmó 5 mujeres entre sus 17 senadores. Entre ellas destacan Claudia Margarita Zuleta y Julia Correa, quienes lograron posicionarse entre las candidatas más votadas de su partido.

En el Partido Liberal, la representación femenina es aún más reducida: tan solo 2 mujeres, María Eugenia Lopera y Laura Ester Fortich, obtuvieron escaño frente a 11 hombres. La Alianza Verde cuenta con una sola senadora, Andrea Padilla Villarraga, entre 11 escaños.

El Partido Conservador sumó 2 mujeres entre las 10 curules logradas, manteniendo un patrón de baja paridad en las fuerzas tradicionales. Nadia Geogette y Delia Liliana Benavides ocuparán esos escaños.

El Partido de la U se posicionó con 3 mujeres electas: Norma Hurtado, María Irma Noreña y Ana Paola García. Por su parte, Cambio Radical no contará con ninguna representante femenina en el Senado, pues sus 7curules fueron asignadas a hombres.

La coalición Ahora Colombia logró una proporción superior al promedio: 3 de sus 5 senadores serán mujeres, un dato que subraya la diversidad interna de la agrupación.

En la Circunscripción Indígena habrá una representante femenina, Aida Quilcué. El partido Salvación Nacional tendrá a Sara Jimena Castellanos entre sus tres senadores.

Solo el Pacto Histórico y Ahora Colombia presentan una representación femenina igual o superior al 50% de sus bancadas, hecho que no ocurre en la mayoría de partidos, donde los hombres ocupan entre el 70% y el 100% de los escaños asignados.

