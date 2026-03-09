El señor Biter logró curul y llegó al Congreso como el primer influencer transportador, pese al rechazo de Julián Forero 'Fuchi'

La candidatura de Biter nació para dignificar la movilidad en Colombia, ubicando la defensa de conductores y motociclistas en el centro de la agenda política nacional - crédito Señor Biter/X

El avance del conteo electoral al 78,88% de las mesas informadas confirmó un hecho inédito para el sector de la movilidad en Colombia: la llegada de Gersson Vargas Valdeleon, conocido como el señor Biter, al Senado de la República.

El creador de contenido y líder gremial obtuvo 118.092 votos (0,64%), asegurando una de las 13 curules alcanzadas por el Partido Liberal en la jornada legislativa.

La elección de Biter representa un hito para los conductores colombianos, un sector históricamente marginado de la representación directa en el Congreso. Su campaña, oficializada el 2 de febrero con el respaldo del Partido Liberal, se abanderó bajo el lema “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”. Desde sus plataformas digitales, Biter posicionó la defensa de los derechos de conductores y motociclistas en el centro del debate público.

El nuevo senador llega tras un proceso marcado por disputas internas en el gremio. Las diferencias con figuras como Julián Forero ‘Fuchi’ y los desacuerdos sobre el respaldo político a sectores tradicionales evidenciaron fracturas en el movimiento de conductores.

Biter criticó abiertamente al Partido Verde, a la exalcaldesa Claudia López y a líderes gremiales que apoyaron esa colectividad, recordando restricciones y sanciones impuestas durante la administración de López en Bogotá. Estas posturas le valieron fuertes críticas y acusaciones de oportunismo político por parte de otros referentes del sector.

La reacción de sus adversarios no se hizo esperar. Fuchi cuestionó la decisión de Biter de unirse al Partido Liberal y lo acusó de servir a intereses ajenos al bienestar de los conductores. Por su parte, Miguel Forero, candidato por el movimiento Colombia Renaciente en coalición con el Partido Verde, no alcanzó curul y se quedó con 37.277 votos (0,23%).

La victoria de Biter plantea expectativas sobre el alcance de su representación en el Senado. Su manifiesto, elaborado junto al Partido Liberal, recoge demandas históricas del sector transportador y propone un marco legislativo para mejorar las condiciones de movilidad y defensa de los conductores en Colombia.

Las principales propuestas del senador Biter para el bienestar de los conductores son:

Movilidad sin arbitrariedades ni abusos : propone eliminar el uso de grúas con planchón de transporte múltiple que generan daños y cobros excesivos. Busca la creación de una jurisdicción especializada de inspectores de tránsito autónomos e imparciales, además de regular las fotomultas con garantías de debido proceso y pruebas claras. Plantea modernizar el Código Nacional de Tránsito.

Menos siniestros y más defensa de la vida : impulsa campañas de educación y auxilio logístico para reducir la accidentalidad, priorizar la prevención sobre la sanción y fortalecer la conciencia del autocuidado.

Unificación nacional de tarifas y cobros : busca establecer una tarifa única a nivel nacional para seguros, grúas, patios, peajes, trámites y licencias, evitando desigualdades regionales y cobros abusivos.

Superación de los graves problemas de infraestructura de malla vial : propone mejoras en la infraestructura vial e implementación de tecnología para reducir la congestión y el deterioro del parque automotor, con el objetivo de elevar la calidad de vida urbana y rural.

Seguridad y protección integral para pasajeros, conductores y vehículos : plantea planes de seguridad efectivos para disminuir riesgos en las vías y responder ante amenazas y situaciones violentas que afectan la movilidad.

Seguridad social para conductores: exige que los conductores cuenten con salud, pensión y una vejez digna, además del reconocimiento estatal de la conducción como actividad de alto riesgo.

La llegada del señor Biter al Senado abre un nuevo capítulo para la representación de los conductores y motociclistas en Colombia. El foco de sus propuestas apunta a transformar la movilidad en el país, garantizando derechos y condiciones laborales dignas a quienes diariamente mueven la economía nacional.