Daniel Briceño obtuvo la mayor votación individual de la Cámara de Representantes en Bogotá: así le fue al exconcejal y veedor

Daniel Briceño fue la cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático para 2026 y demostró con creces ese voto de confianza - crédito Colprensa

En una jornada de grandes sorpresas, no solo por los resultados de las consultas presidenciales, el Congreso de la República eligió a sus nuevos integrantes. Uno de los que dio un golpe sobre la mesa y dio un paso más en su ascendente carrera política fue el abogado y veedor ciudadano Daniel Briceño, que renunció a su curul en el Concejo de Bogotá y se convertirá, desde el 20 de julio de 2026, en uno de los 18 representantes a la Cámara por la capital de la República.

De acuerdo con los resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, escrutado el 92.85%, tiene 230.787 votos, convirtiéndose en la votación individual más alta de la ciudad, y la que está impulsando a su colectividad como la segunda fuerza política en la urbe, solo superada por la lista cerrada del Pacto Histórico, el partido de Gobierno, que obtiene 855.920 sufragios, y que había hecho una consulta previa, el 26 de octubre, para escoger sus aspirantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Briceño sacó la cara por el Centro Democrático en Bogotá, al obtener la mayor votación individual - crédito @Danielbricen/X

Aunque en su momento le ofrecieron hacer parte de la lista de la cámara alta, el exconcejal, que se ha convertido en uno de los actores políticos determinantes a la hora de hacer control a los contratos del Ejecutivo, optó por tomar su lugar en la Cámara, en pro de liderar contrapesos a la bancada progresista, con miras al periodo 2026-2030. Y dio la gran sorpresa, pues ningún otro candidato en el país para esta corporación acumula semajante apoyo en la contienda.

De hecho, su votación es la más numerosa del Congreso para un solo candidato, pues supera al senador más votado de la contienda: Lidio García, del partido Liberal, que sacó 165.520 sufragios.

¿Quién es Daniel Briceño, el representante a la Cámara más votado?

El abogado y político se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la política nacional. Reconocido por su apodo Mr. Secop en redes sociales, ha centrado su actividad política en la fiscalización de la contratación pública y la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión estatal, labor que lo llevó a obtener cerca de 50.000 votos por el partido Centro Democrático en las pasadas elecciones regionales, en las que debutó e la escena política.

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño será uno de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá - crédito EFE - @danielbricen/X

Su presencia y actividad digital han potenciado su perfil como una voz crítica en el escenario capitalino. Formado como letrado con especialización en Derecho Público y una maestría en Análisis Político y Electoral, Briceño trabajó antes de su elección como concejal en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo, e hizo parte del equipo del cabildante Emel Rojas; con los que fue cultivando el deseo de abrirse campo en el espectro político, como lo fue haciendo.

Por su parte, en 2024, asumió como concejal y, tras su renuncia en diciembre de 2025, en medio de polémicas por supuestamente estar inhabilitado para esta aspiración, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, en una contienda en la que ratificó el respaldo ciudadano del que cuenta gracias a su ejercicio de veeduría; que lo llevó a destapar una serie de irregularidades del Gobierno Petro y a ganar el respaldo en las redes sociales.

Durante su paso por el Concejo, Daniel Briceño se declaró en independencia al Gobierno de Carlos Fernando Galán - crédito @danielbricen/Instagram

El estilo del electo congresista se caracteriza por el uso intensivo de la plataforma de transparencia para auditar procesos de contratación. Ha concentrado sus esfuerzos en denunciar actos de corrupción, burocracia y manejo inadecuado de recursos públicos, con un enfoque particular en la gestión del presidente y, cuando fue concejal, incluso, del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pues puso la lupa sobre cuestionados contratos en las localidades.

Su perfil se enmarca dentro de la derecha política, con una defensa permanente del voto de opinión sobre las maquinarias políticas tradicionales, lo que le ha valido un espacio relevante en la discusión pública. Y a fe que lo demostró, pues a sus 35 años y tras una infancia influenciada por el ambiente religioso de su familia, demostró que sin millonarios recursos a su disposición pudo alcanzar uno de los 183 escaños de esta corporación.