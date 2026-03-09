Colombia

Con ironía, Cathy Juvinao festejó la “quemada” en la consulta de Roy Barreras: “Para la próxima hagan política con ideas”

Aunque el aspirante presidencial se impuso en su proceso interno, el escaso respaldo que obtuvo frente a los demás candidatos en otras consultas interpartidistas motivó la burla de la congresista

Las elecciones del 8 de marzo dejaron múltiples reacciones, aunque la jornada tuvo como punto central la conformación de un nuevo Congreso de la República, las consultas interpartidistas también provocaron lecturas políticas y comentarios al respecto, como lo hizo la representante a la Cámara Cathy Juvinao, que celebró los resultados no tan positivos que obtuvo el bloque político de Roy Barreras.

La crítica de Juvinao surge al mismo tiempo que asegura su permanencia en el Congreso tras alcanzar 47.059 votos dentro del Partido Verde. Con ese resultado logró la votación más alta de su colectividad en la Cámara de Representantes y consolidó su presencia dentro del partido para el nuevo periodo legislativo.

Además, el desenlace de las consultas interpartidistas también concentró la atención de la congresista, puesto que Roy Barreras participó en la consulta del Frente por la Vida, espacio en el que obtuvo la victoria y con esto el paso a la primera vuelta presidencial.

A pesar del triunfo del exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, las cifras que dejó la jornada electoral provocaron comentarios debido al nivel de respaldo electoral.

El senador reunió 257.037 votos, con los cuales superó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que alcanzó 227.379 sufragios. Los demás aspirantes de esa consulta no superaron los 50.000 votos, lo que dejó una competencia con cifras más bajas frente a las registradas en otros procesos de la misma jornada.

La diferencia resultó evidente frente a otras consultas, puesto que en la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia consiguió 3.236.286 votos, cifra que se convirtió en la más alta entre los ejercicios de selección interna. En paralelo, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, se impuso en la Consulta de las Soluciones con 574.670 votos.

Las cifras alimentaron el debate político y llevaron a Cathy Juvinao a pronunciarse de forma directa, pues la representante sostuvo que el resultado del senador no correspondió con las expectativas que circulaban antes de la votación.

La burla y crítica que lanzó Juvinao a Barreras

Desde su cuenta en la red social X, la congresista difundió un mensaje en el que expresó su interpretación de los resultados electorales, por lo que, con un tono irónico frente al desempeño del aspirante presidencial, escribió: “Me parece una gran noticia que se haya quemado la lista de Roy Barreras”.

“El señor con toda la maquinaria que tuvo no llegó a los 300 mil votos (sic)”, compartió en su post.

La representante también hizo referencia a las críticas que recibió durante la campaña legislativa y señaló que los ataques de algunos sectores no tuvieron impacto electoral; en su publicación afirmó que varios aspirantes cercanos a Roy Barreras la criticaron durante el proceso.

“Y sus candidatos, varios de ellos y ellas impresentables, no les funcionó atacarme”, expresó la congresista, que vinculó esa situación con los resultados finales que obtuvo el bloque político del senador.

Cathy Juvinao cerró su mensaje con un contundente: “Para la próxima hagan política con ideas”.

Las palabras de la representante se sumaron a las distintas interpretaciones que dejó la jornada electoral. Mientras Barreras logró la victoria de su coalición para competir en la elección presidencial, las cifras alcanzadas por cada consulta abrieron un nuevo capítulo de discusión sobre el peso electoral de cada bloque político.

Lo cierto es que, aunque su posición resulta legítima dentro de la democracia, para varios usuarios en redes sociales sus declaraciones no reflejan una victoria clara.

Algunos señalaron que su partido obtuvo pocas curules y que su votación no fue lo suficientemente amplia como para celebrar o cuestionar el respaldo ciudadano en las consultas. Aun así, otros internautas destacaron su postura y valoraron que defendiera su campaña política.

