Cantante vallenato fue detenido en un un puesto de votación por llevar una camiseta de la marca Polo: “No soy seguidor de Polo Polo”

El cantante fue interceptado por las autoridades debido al uso de un suéter blanco con múltiples logotipos de la marca Polo

El cantante Johnny 'El Canario' Pacheco narra la graciosa y tensa situación que vivió en un puesto de votación cuando una funcionaria del CTI lo detuvo, confundiendo su suéter de la marca Polo con propaganda política - crédito Radio Guatapurí / X

El reconocido intérprete vallenato Jhonny “El Canario” Pacheco terminó en el centro de una situación inesperada tras acudir a votar en la institución Consuelo Araújo Noguera de Valledupar

El episodio comenzó cuando funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía interceptaron al artista bajo sospecha de proselitismo político ilegal. Pacheco había ejercido su derecho al voto y se dirigía a la salida, luciendo un suéter blanco con estampados multicolores de la marca “Polo”.

Según narró el artista en Radio Guatapurí, la reacción de las autoridades se debió a que “la prenda estaba saturada de la marca Polo,” lo que llevó a los agentes a pensar que se trataba de propaganda a favor de un candidato.

El artista relató: “Me aborda una funcionaria del CTI y me dice: ‘venga acá, hágame el favor, lo voy a requisar porque usted le está haciendo apología política a un candidato’”.

Johnny "El Canario" Pacheco contó su anécdota en Radio Guatapurí - crédito Radio Guatapurí / X

En ese momento, Pacheco intentó explicar que no existía relación alguna entre su vestimenta y la política, ya que el estampado repetía el nombre de una marca comercial y no hacía referencia a campaña alguna. “Yo soy seguidor de Polo, pero de la marca”, enfatizó a la funcionaria mientras enseñaba su suéter.

El malentendido surgió por la saturación de logotipos en la prenda, lo que motivó una requisa inmediata. “No, pero es que tiene cosas de colores políticos”, objetaron las autoridades, mientras el cantante insistía: “Si quiere revíseme, hágame el favor, oyó. Revíseme”.

La inspección finalmente confirmó que no existía material político en la indumentaria. Aun así, Pacheco accedió a retirarse la camiseta en el mismo recinto, optando por la prudencia para evitar incidentes legales.

Durante la entrevista radial, el artista reconoció el impacto emocional que le causó el episodio. “Yo me asusté porque a mí eso de con la justicia no me gusta, soy nervioso con eso”, confesó. La tensión derivó en malestares físicos inmediatos: “Sentí un dolor de cabeza y molestias estomacales”, detalló después del altercado.

Esta es la camiseta que el hombre llevó para ejercer su derecho al voto - crédito @reyalivalle / Instagram

Y continuó: “Me revisó. Y yo: ‘Señora, yo soy seguidor de Polo, pero de la marca’”, reiteró Pacheco, quien en todo momento procuró disipar las dudas de los funcionarios. La situación se resolvió en el mismo puesto de votación luego de la inspección, permitiendo que el artista se retirara sin sanción alguna.

El hecho derivó en la petición de que se retirara la prenda para evitar confusiones. Finalmente, tras verificar que solo era ropa de marca, lo dejaron marchar sin más consecuencias.

El incidente no pasó desapercibido en las plataformas digitales, donde usuarios comentaron con ironía y sorpresa la situación. Entre las frases destacadas circuló: “Así de corroncha sería la camiseta”, mientras que otros ironizaban: “Solo en circombia” y “Uno si tiene que ser Muuuu montañero para no saber la marca Polo”.

No obstante, horas después Pacheco publicó una foto con la camiseta en cuestión, para algunas personas los colores que tenía la misma junto con una paloma de la paz despertó sospechas en algunos usuarios que afirmaron que la prenda sí llevaba una doble intensión.

Johnny "El Canario" Pacheco suele usar camisetas coloridas y llamativas - crédito canariopacheco / Instagram

El episodio se convirtió en tendencia y generó debate sobre los límites entre la moda y la normativa electoral. La confusión puso en evidencia lo difícil que puede resultar, en determinados contextos, distinguir entre la promoción comercial y el proselitismo político, especialmente en fechas sensibles como una jornada electoral.

Aunque el incidente no tuvo mayores repercusiones legales, sí evidenció la tensión que puede generar un simple error de interpretación en ambientes de vigilancia electoral. El caso de Jhonny “El Canario” Pacheco ilustra cómo la moda puede cruzarse con la política en circunstancias inesperadas, abriendo un debate que se extendió más allá del ámbito local.

