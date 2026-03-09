Así quedó Colombia de cara a las presidenciales: experto afirmó que alianza de la derecha podría vencer a Cepeda en primera vuelta

Camilo González analizó lo registrado durante los comicios del 8 de marzo - crédito Infobae Colombia

Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas y de las consultas, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, Manuel Camilo González, analizó el escenario político en Colombia de cara a las elecciones presidenciales.

Cabe recordar que tras definir el Congreso de la República, los colombianos deberán elegir al sucesor de Gustavo Petro el 31 de mayo.

Para el docente, la conclusión principal que deja la jornada electoral es que Colombia sigue siendo un país que está polarizado y tiene dos partidos políticos en el centro de las discusiones más relevantes.

“Colombia, una democracia polarizada pero plural... Nuestro sistema legislativo se ha ido tornando pluralista, pero polarizado. Pluralista porque existen cinco partidos importantes que han conseguido el apoyo de varios de los electores, pero hay dos sobre los cuales empiezan a gravitar: el Centro Democrático desde la derecha y el Pacto Histórico desde la izquierda”.

Al respecto, González se encargó de destacar los aspectos que han mantenido la popularidad del Centro Democrático y el Pacto Histórico en los comicios legislativos.

“Hay que darle mérito a la astucia y a la táctica de ambos partidos. En el caso del Centro Democrático, no solamente se ha ido configurando como una plataforma de derecha que es viable y que atrae electores, sino que incluso apela, obviamente, a sus bases regionales y a ese liderazgo que canaliza y moviliza ese voto. En el caso del Pacto Histórico, es importante entender que no solamente ha capitalizado las conquistas sociales del Gobierno Petro, sino que también ha hecho una inusual operación avispa en sus listas a la Cámara de Representantes, lo cual ha generado que, con pocos votos y con una inteligente táctica de desdoblar sus listas, haya logrado también tratar de emparejar un poco la cancha”.

Como aspecto negativo, el experto mencionó que tener dos partidos con tanto poder, y con diferencias tan marcadas, genera que en el país se siga sin poder llegar a consensos en temas claves.

“Tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático están en las antípodas; ven a Colombia desde diferentes ópticas y este país ciertamente sigue estando dividido frente a la posibilidad de ver un país que tenga más o menos intervención del Estado, que tenga una forma de abordar el posconflicto y particularmente hay un acento importante de temas morales, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, el derecho de los animales, la inteligencia artificial, etcétera”.

El docente analizó el panorama de los partidos tradicionales, que, en su concepto, no tienen margen de triunfo para un candidato presidencial, pero tendrán de negociación sobre el nivel de gobernanza que podrá tener el nuevo mandatario.

“También hay que decir que los partidos tradicionales no han desaparecido y no van a desaparecer. Ciertamente, estos partidos, con algunos descensos en su caudal electoral, siguen siendo muy importantes para la gobernabilidad de cualquier gobierno. Van a ser el pivote que le va a permitir a uno o a otro, al Centro Democrático o al Pacto Histórico, tratar de generar contrapesos desde la oposición o mayorías sólidas”.

Al analizar los resultados de las consultas, González destacó a Juan Daniel Oviedo como una figura que puede ser relevante de cara a la primera vuelta electoral.

“Las consultas del día de hoy han dado grandes sorpresas. Una de ellas, Juan Daniel Oviedo. Ciertamente, no se esperaba que su votación fuera la segunda de la consulta, pero ciertamente entra dentro de la conversación para la posibilidad de ser parte de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o de lograr ciertamente que sus votantes sean un actor importante en la próxima contienda presidencial”.

En cuanto a los perdedores de los comicios, mencionó el fracaso que representó la jornada de votaciones para Claudia López y Roy Barreras.

“Por otro lado, grandes fracasos del día de hoy en términos de consultas. Por un lado, Claudia López, que ciertamente no necesitaba demostrar su fortaleza electoral, sino la participación y el interés de los ciudadanos. Lo que ha demostrado con esa consulta es que no atrae efectivamente esa participación que esperaba. Y desde luego, Roy Barreras, pues obviamente ha ganado, pero también ha perdido crédito”.

En la previa de las elecciones del 31 de mayo, indicó que uno de los escenarios más llamativos será conocer para quién será el apoyo del centro, que no tiene una figura fuerte en los comicios.

“La primera, desde la izquierda, es que Cepeda ciertamente ha logrado consolidar su electorado nicho, pero el gran reto será ir hacia el centro, donde efectivamente empiezan a generarse tensiones importantes respecto al apoyo hacia su candidatura, el Pacto Histórico, o hacia incluso la idea de irse hacia la derecha con una Paloma Valencia que puede estar abierta a generar acuerdos con las tendencias más moderadas de la derecha, pero que también de alguna forma pueden construir puentes importantes a la hora de gobernar el país”.

Por último, mencionó las encuestas como una base para entender el escenario político en el que se encuentra Colombia y para afirmar que quedan pocos meses para que la derecha se una si quieren superar a Iván Cepeda en primera vuelta.

“Es un llamado de atención para Abelardo de la Espriella, porque la organización de un partido pesa más que el carisma y, en segunda medida, porque ciertamente parece que el Partido Centro Democrático sigue siendo una fuerza importante para canalizar no solamente las preferencias del uribismo, sino también del conservadurismo. En la primera vuelta electoral tendremos izquierdas que ciertamente no parecen fracturadas, pero derechas que tienen que resolver tensiones para lograr no solamente tener un gran atractivo dentro de la primera vuelta, sino que incluso tengan la viabilidad de competir, pelear, incluso ganarle la presidencia al que por ahora es el gran favorito, no solo delante de las encuestas, sino también de las votaciones, que en este caso ha sido Iván Cepeda”.

