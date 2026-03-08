Colombia

Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

El creador de contenido se sinceró en redes sociales, usando su característico humor para cuestionar a los colegas que buscan cargos públicos, y pidió más responsabilidad a quienes tienen influencia sobre las nuevas generaciones

Guardar
Rubigol criticó a influenciadores que
Rubigol criticó a influenciadores que entran a la política - crédito @rubigol/IG

El creador de contenido Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol, volvió a generar conversación en las redes sociales luego de publicar un video en el que cuestionó a los influenciadores que han decidido incursionar en la política o apoyar públicamente a determinados candidatos.

En su mensaje, el influencer expresó su inconformidad con esta tendencia y lanzó una reflexión sobre el papel que tienen las figuras digitales en el debate público, especialmente por la influencia que pueden ejercer sobre audiencias jóvenes.

Desde el inicio del video, Rubigol utilizó un tono irónico para referirse al tema y a los anuncios políticos que algunos creadores de contenido han hecho en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Colombia, Bogotá, llegó el momento del cambio... por mi familia y por mis colombianos. Hoy quiero hacer público (bromeo tratando de indicar que iba a lanzar su candidatura). No, no quiero hacer público ni mierda (risas). ¿Cómo vas a hacer ese oso tan hijo de puta? Hoy solo les quería decir que me parece una bobada que un influencer se lance a la política. Hubo una época en que todos querían ser cantantes, listo, hicieron el oso, ¿pero ahora van a ser políticos?”, dijo.

Rubigol enciende la conversación: “No
Rubigol enciende la conversación: “No todos los influencers deben lanzarse a la política” - crédito @rubigol/IG

En su intervención, también cuestionó si la popularidad en redes sociales es suficiente para asumir un rol de representación política, comparándolo con la preparación que tienen quienes se forman en ese ámbito.

“La verdad lo veía venir. Puede que unos videos sean chistosos o pues que alguien sea muy chévere y todo, pero ¿ya ser político? ¿Ya representar a la gente? Hay mucha gente que se prepara un montón, que estudia un montón. Hay otros que... bueno, no voy a decir nada porque yo la verdad quiero vivir el 2026”, expresó el creador de contenido.

Rubigol también envió un mensaje directo a otros influenciadores, cuestionando las motivaciones detrás de este tipo de decisiones.

Amigos influencers, sean lo que quieran, pero ¿ahora también quieren ser políticos?. Pero marica, ¿cuál es la puta necesidad? A lo bien, perrito. La zona más oscura y paila del país. Siento que no hay necesidad y hago este vídeo para dejar constancia. En cuatro años vamos a ver”, criticó de manera enfática Rubiano.

El mensaje sin filtro de Rubigol a los influenciadores tentados por la política - crédito @rubigol/IG

Más adelante, el influenciador explicó que su intención con el video era dejar su postura clara frente a lo que considera una tendencia preocupante en el entorno digital.

“La verdad solo hice el vídeo porque tengo un traje y me vale todo y dije: ‘Yo soy un influencer de mierda, pero tampoco tanto para lanzarme a la política’. Espero haya sido por una razón buena ¿no? Pilas”, enfatizó.

Uno de los momentos más contundentes del mensaje llegó cuando Rubigol hizo una petición directa a sus colegas en redes sociales, pidiéndoles que no utilicen su influencia para promover candidatos en los que realmente no creen.

Les pido a mis colegas influenciadores: no vendan el culo, no le laven la cara a un político, no se vendan por darle más votos a un político en el cual ustedes no creen, no comparten. Hay muchas formas de monetizar las redes, pero sin duda alguna, una de las más tristes es ver cómo se le venden a un político”, indicó Rubigol.

Rubigol pide cabeza fría antes
Rubigol pide cabeza fría antes de apoyar políticos y manda pulla a otros creadores - crédito @rubigol/Instagram

El creador de contenido incluso planteó, con tono crítico, la posibilidad de que en el futuro la política esté dominada por figuras nacidas en redes sociales.

“¿Te imaginas que sea así la nueva revolución de la política? Que sean los mejores gobernantes de todo el país”, bromeó.

Finalmente, el influenciador aseguró que, aunque él mismo ha pensado en incursionar en la política local de su tierra natal, considera que primero es necesario prepararse.

Yo sueño con ser alcalde de Moniquirá (el pueblo en donde Rubigol nació), pero primero me toca estudiar un poquito, ¿no? Para sentirme yo capacitado de hacer las cosas bien, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad y la verdad no podemos medir qué tanto impacto tenemos nosotros sobre la gente que va a votar, en especial entre los jóvenes”, aseguró.

Antes de cerrar su mensaje, Rubigol insistió en que los influenciadores deben ser conscientes del impacto que tienen sus opiniones en el electorado.

Tengan mucho cuidado. Y si se van a parar durito, háganlo desde un punto de vista informado, capacitado, no se pongan a decir barrabasadas”, puntualizó.

Temas Relacionados

RubigolNicolás RubianoInfluenciadores políticaElecciones Colombia 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: así avanza la jornada de votación; Petro, Uribe, Duque, Pastrana y otros políticos ya acudieron a las urnas

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar en la jornada electoral, en la que se elegirán 102 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que participarán en las presidenciales

Elecciones Colombia 2026 - EN

La Cancillería aclaró la polémica por la actualización de direcciones en puestos de votación en el exterior para elecciones del 8 de marzo

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó ajustes en puntos habilitados en 16 países, mientras lque el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que las correcciones fueron reportadas previamente por la red consular

La Cancillería aclaró la polémica

Ministerio de Defensa denunció movilización masiva de personas desde Venezuela: “Hay una comisión del delito, en flagrancia”

El ministro Pedro Arnulfo Sánchez reportó que miles de personas circularon durante la jornada del domingo 8 de marzo por el puesto fronterizo de Norte de Santander, pese a que se cerraron los accesos al país por la jornada electoral

Ministerio de Defensa denunció movilización

Capturan a cuatro personas con listas de votantes y dinero en efectivo durante operativo en vía San Onofre-Cartagena

Uniformados realizaron la aprehensión e incautaron documentos, aparatos electrónicos y propaganda política, bajo pesquisas relacionadas con supuesta corrupción electoral durante la jornada del 8 de marzo

Capturan a cuatro personas con

Ministro de Defensa afirmó que $3.626 millones incautados están ligados a compra de votos y evalúan limitar movimiento de efectivo en grandes sumas

La propuesta surge tras un análisis del Gobierno con organismos de control sobre el flujo de recursos durante la jornada electoral, ante el riesgo de delitos que puedan afectar la transparencia del proceso

Ministro de Defensa afirmó que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presuntos enfrentamientos del Clan del

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminó en masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

ENTRETENIMIENTO

Hermano de Yeison Jiménez denunció

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en un local del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto al nombre y legado”

Así reaccionan las redes sociales a la jornada electoral del 8 de marzo: los mejores memes en el inicio de las votaciones

Yeferson Cossio sufrió fuerte accidente en el Amazonas que preocupó a sus seguidores: tuvo que ser intervenido de urgencia

Pipe Bueno cantó el himno nacional previo al Clásico Mundial de Beisbol: lo acusaron de “echar la sal”

Juanes, Shakira, Beéle, Harry Styles y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

París-Niza 2026: reviva el minuto

París-Niza 2026: reviva el minuto a minuto de la etapa 1 entre Achères y Carrières-sous-Poissy y la actuación de los colombianos

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal, apareció con emotivo mensaje en redes sociales tras confirmarse su lesión

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Luis Javier Suárez sigue en racha: así fue el gol que marcó el colombiano con el Sporting de Lisboa

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”