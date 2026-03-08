Rubigol publicó video criticando a los influenciadores que se lanzaron a la política: esto les pidió

Rubigol criticó a influenciadores que entran a la política - crédito @rubigol/IG

El creador de contenido Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol, volvió a generar conversación en las redes sociales luego de publicar un video en el que cuestionó a los influenciadores que han decidido incursionar en la política o apoyar públicamente a determinados candidatos.

En su mensaje, el influencer expresó su inconformidad con esta tendencia y lanzó una reflexión sobre el papel que tienen las figuras digitales en el debate público, especialmente por la influencia que pueden ejercer sobre audiencias jóvenes.

Desde el inicio del video, Rubigol utilizó un tono irónico para referirse al tema y a los anuncios políticos que algunos creadores de contenido han hecho en redes sociales.

“Colombia, Bogotá, llegó el momento del cambio... por mi familia y por mis colombianos. Hoy quiero hacer público (bromeo tratando de indicar que iba a lanzar su candidatura). No, no quiero hacer público ni mierda (risas). ¿Cómo vas a hacer ese oso tan hijo de puta? Hoy solo les quería decir que me parece una bobada que un influencer se lance a la política. Hubo una época en que todos querían ser cantantes, listo, hicieron el oso, ¿pero ahora van a ser políticos?”, dijo.

En su intervención, también cuestionó si la popularidad en redes sociales es suficiente para asumir un rol de representación política, comparándolo con la preparación que tienen quienes se forman en ese ámbito.

“La verdad lo veía venir. Puede que unos videos sean chistosos o pues que alguien sea muy chévere y todo, pero ¿ya ser político? ¿Ya representar a la gente? Hay mucha gente que se prepara un montón, que estudia un montón. Hay otros que... bueno, no voy a decir nada porque yo la verdad quiero vivir el 2026”, expresó el creador de contenido.

Rubigol también envió un mensaje directo a otros influenciadores, cuestionando las motivaciones detrás de este tipo de decisiones.

“Amigos influencers, sean lo que quieran, pero ¿ahora también quieren ser políticos?. Pero marica, ¿cuál es la puta necesidad? A lo bien, perrito. La zona más oscura y paila del país. Siento que no hay necesidad y hago este vídeo para dejar constancia. En cuatro años vamos a ver”, criticó de manera enfática Rubiano.

Más adelante, el influenciador explicó que su intención con el video era dejar su postura clara frente a lo que considera una tendencia preocupante en el entorno digital.

“La verdad solo hice el vídeo porque tengo un traje y me vale todo y dije: ‘Yo soy un influencer de mierda, pero tampoco tanto para lanzarme a la política’. Espero haya sido por una razón buena ¿no? Pilas”, enfatizó.

Uno de los momentos más contundentes del mensaje llegó cuando Rubigol hizo una petición directa a sus colegas en redes sociales, pidiéndoles que no utilicen su influencia para promover candidatos en los que realmente no creen.

“Les pido a mis colegas influenciadores: no vendan el culo, no le laven la cara a un político, no se vendan por darle más votos a un político en el cual ustedes no creen, no comparten. Hay muchas formas de monetizar las redes, pero sin duda alguna, una de las más tristes es ver cómo se le venden a un político”, indicó Rubigol.

El creador de contenido incluso planteó, con tono crítico, la posibilidad de que en el futuro la política esté dominada por figuras nacidas en redes sociales.

“¿Te imaginas que sea así la nueva revolución de la política? Que sean los mejores gobernantes de todo el país”, bromeó.

Finalmente, el influenciador aseguró que, aunque él mismo ha pensado en incursionar en la política local de su tierra natal, considera que primero es necesario prepararse.

“Yo sueño con ser alcalde de Moniquirá (el pueblo en donde Rubigol nació), pero primero me toca estudiar un poquito, ¿no? Para sentirme yo capacitado de hacer las cosas bien, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad y la verdad no podemos medir qué tanto impacto tenemos nosotros sobre la gente que va a votar, en especial entre los jóvenes”, aseguró.

Antes de cerrar su mensaje, Rubigol insistió en que los influenciadores deben ser conscientes del impacto que tienen sus opiniones en el electorado.

“Tengan mucho cuidado. Y si se van a parar durito, háganlo desde un punto de vista informado, capacitado, no se pongan a decir barrabasadas”, puntualizó.