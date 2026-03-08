Colombia

Hermano de Yeison Jiménez denunció robo en uno de los locales del cantante en Bogotá: “Una falta de respeto hacia el nombre y el legado”

La familia Jiménez manifestó su compromiso con las autoridades para esclarecer el caso y proteger la imagen del artista, mientras continúa la búsqueda de los presuntos responsables del hurto

Robo en el negocio de
Robo en el negocio de Yeison Jiménez en Bogotá desata indignación en redes sociales

Un presunto robo registrado en uno de los negocios del cantante Yeison Jiménez, captado por cámaras de seguridad y difundido ampliamente en redes sociales, generó rechazo y preocupación entre seguidores y clientes.

El incidente tuvo lugar en La Cumbre Licorera, local ubicado en la calle 116 de Bogotá y conocido por ser uno de los emprendimientos más destacados del artista.

Alejandro Jiménez, hermano del cantante, fue quien alertó sobre el hecho al publicar el video en la cuenta oficial de Instagram del negocio.

En las imágenes se observa a una pareja que, mientras se encuentra en la barra del establecimiento, toma un bolso que pertenece a otros clientes y sale apresuradamente del lugar. El mensaje que acompaña la publicación señala: “Esta clase de actos son una falta de respeto hacia el nombre y el legado de Yeison”, y fue replicado por Lina Jiménez, hermana del artista, y en los perfiles oficiales del local.

Alejandro Jiménez, hermano del cantante,
Alejandro Jiménez, hermano del cantante, alertó sobre el hecho al publicar el video del robo en la cuenta oficial de Instagram del negocio

La reacción de la familia Jiménez no se hizo esperar. Alejandro difundió el video tanto en sus historias como en el perfil del negocio, mientras su hermana Lina amplificó el mensaje entre los seguidores. El objetivo de la publicación es facilitar la identificación de los presuntos responsables y motivar a la comunidad a colaborar con cualquier información útil para las autoridades.

“El local de Yeison Jiménez está para honrar y respetar su nombre e imagen”, subraya el mensaje, en clara referencia a la importancia de mantener la integridad del espacio.

El video muestra a los presuntos ladrones actuando con rapidez y discreción. Tras apropiarse del bolso, ambos se marchan del local sin levantar sospechas inmediatas. El incidente motivó la presentación de una denuncia formal y la apertura de una investigación para dar con el paradero de los implicados.

Los administradores del establecimiento han anunciado el refuerzo de las medidas de seguridad interna y agradecieron la colaboración de quienes han compartido el video, lo que ha permitido que el caso gane visibilidad y acelere el proceso de identificación de los responsables.

La familia Jiménez difundió el video con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y pidió colaboración para aportar información a las autoridades - crédito @alejojimenez1718/ Instagram

La familia Jiménez reiteró que “no es responsabilidad del negocio lo ocurrido”, aunque se comprometió a apoyar a las autoridades en el esclarecimiento del caso y en la protección de la imagen del artista. La comunidad digital ha manifestado su solidaridad con el cantante y su familia, condenando el hurto y compartiendo masivamente el material audiovisual.

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, conmovió al recordar al artista con imágenes inéditas

Lina Jiménez, hermana mayor de Yeison Jiménez, conmovió a miles de seguidores al compartir en sus redes sociales un video inédito que revive la memoria del artista, fallecido el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. El material, grabado dos años atrás, muestra el rodaje del videoclip de Destino final, uno de los temas más emblemáticos del cantante colombiano, junto a su colega y amigo Luis Alfonso.

La publicación, acompañada de un mensaje personal, tuvo una rápida repercusión y en pocas horas superó las 700.000 reproducciones, generando una ola de mensajes de apoyo y cariño. “Hoy hace 2 años grabamos este video ☹️💔sin pensar q hoy en día la escucharía con mucha tristeza (sic)”, expresó Lina Jiménez en Instagram, donde suma miles de seguidores. Las imágenes muestran la camaradería y alegría que rodearon aquella producción, adquiriendo ahora un nuevo significado tras la tragedia.

Entre los comentarios, algunos usuarios compartieron cómo la ausencia de Yeison Jiménez ha impactado su vida cotidiana. “A mí me encantaba esa canción y la colocaba constante, después de lo de Yeison nunca más la volví a colocar, no la quiero ni escuchar. Si eso me pasa a mí, no me imagino a su familia”, escribió una usuaria. Otro mensaje destacaba: “Yeison fue el familiar amado de toda Colombia, porque más allá de cantante fue quien nos enseñó de la vida y marcó nuestras vidas para siempre… es amor eterno… (sic)”.

La publicación de Lina Jiménez revive los mejores recuerdos del proceso creativo detrás de 'Destino final', mostrando la complicidad que existía entre los dos músicos y el cariño que sigue acompañando su memoria - crédito linajimenez.g / Instagram

En una carta abierta, Lina resalta el vínculo especial que los unía: “Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar”. Agradeció el respaldo recibido y reiteró su compromiso de mantener viva la memoria de su hermano y de las demás víctimas: “Lo acompañé durante 34 años de su vida y tuve la fortuna de verlo por última vez aquel 10 de enero. Te amo y te amo para siempre”.

