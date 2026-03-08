Colombia

Gustavo Petro reveló presunta compra de votos por parte de aspirante a la Cámara en el Caribe: “Mafia”

El señalado, Laureano Acuña, conocido como “el gato volador”, busca llegar en la jornada de elecciones al Congreso de la República por el departamento del Atlántico, en la jornada del domingo 8 de marzo de 2026, y con el aval del Partido de la U

El presidente Gustavo Petro compartió
El presidente Gustavo Petro compartió el video en el que las dos mujeres que aparecen, señalan con nombre propio al aspirante a la Cámara de Representantes

Durante la jornada de elecciones al Congreso de la República y consultas presidenciales en Colombia, minutos antes del mediodía del domingo 8 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro Urrego realizó una denuncia pública mediante un video en el que pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, actuar de manera inmediata.

La denuncia se originó a raíz de un video en el que dos mujeres aparecen frente a la residencia de Laureano Augusto Acuña Díaz, aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, señalando un presunto caso de compra de votos.

“Esto se llama mafia. Aquí solo hay un delito evidente contra el sufragio. Señora fiscal general de la Nación, actúe. @FiscaliaCol”, expresó el mandatario desde su cuenta de X.

Qué dicen las mujeres en el video que compartió Petro

La primera mujer que aparece en el video explicó: “Nos dio un poco de dinero para comprar los votos y la gente se nos viene encima. El señor Laureano está en la residencia donde vive. ¿A unas cuantas horas de las elecciones, cómo le respondemos nosotros a esta gente por rebuscarnos un pesito? Porque al final todo el mundo vota a su conciencia".

La segunda ciudadana, visiblemente alterada, afirmó: “Desde mañana, ¿qué vamos a hacer en nuestras casas? ¿Cómo le vamos a responder a la gente? ¿Cómo les decimos que no, que el señor no cumplió con nada?”.

Su compañera complementó la denuncia, señalando que Acuña “no nos da la cara, no nos da la cara el señor Laureano. Él está protegido”.

Para dejar clara la cuestión en cifras, la segunda mujer le preguntó a su compañera: “¿En cuánto dijo que iba a comprar el voto del señor Laureano?“. A lo que la ciudadana le respondió: “70.000 pesos iba a comprar el voto del señor Laureano Acuña”.

Ambas ciudadanas señalaron que tienen pruebas para soportar la denuncia que compartió el presidente Petro, y que lo llevó a pedir la intervención del ente investigador.

El jefe de Estado, Gustavo Petro, compartió la denuncia en medio de la jornada de elecciones al Congreso y consultas presidenciales el domingo 8 de marzo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

“Tenemos planilla, que me contesten lo que quieran. Tenemos planilla, tenemos video de él donde está ofreciendo dinero. Todo eso lo tenemos, porque así como él nos está haciendo quedar mal, nosotros también. Sin él saber que si él compra voto, la gente igualito vota a conciencia, porque es que adentro tú no sabes ni por quién votas”, menciona la primera mujer que apareció en la grabación, y en la que se ve al fondo a un equipo de seguridad custodiando la entrada de la residencia de Acuña.

“Yo he comprado voto, pero no voto por el que me dicen. Yo voto por mi conciencia, por el que yo considero, ¿okay? Hijo de puta, no más, señor Laureano. Le hago la X con la mano izquierda y tendrá que ahorrarse toda la vida" cierra la misma ciudadana.

El audio que se conoció entre líderes barriales sobre la presunta compra de votos: Laureano Acuña

En un informe que reveló el portal regional caribeño Zona Cero, se reveló que circuló a través de grupos de mensajería instantánea un audio dirigido a líderes barriales, y divulgado por Laureano Acuña, en el que se confirma el incumplimiento en pagos a quienes trabajaron en su estructura de campaña para la Cámara de Representantes y señala como responsable a un hombre identificado como “Camilo”.

El exsenador, que aspira volver al Congreso por el partido de la U, justificó que ha “buscado por todos los medios” resolver la situación, incluso recurriendo a prestamistas y contratistas, pero afirmó que “no revienta nada”.

Pese a la crisis, Acuña pidió directamente el apoyo de los líderes y sus familias en la jornada de elecciones legislativas, alegando que desde la Cámara “les puedo servir mucho más que no siendo representante a la Cámara”.

En el mensaje, el político lamentó no poder “organizar el debate”, explicando que el llamado “doctor Camilo” los “dejó abandonados” en pleno proceso.

“Dependíamos del señor Camilo este que salió con los ‘pasteles de masa’, pero hay que seguir luchando. Perdónenme por toda esta situación que los he hecho pasar. Se los pido con el corazón en la mano”, expresó Acuña, de acuerdo con lo divulgado por parte del mismo medio regional.

El candidato expresó también que durante la campaña se realizaron pagos por coordinación y se otorgaron bonificaciones a los dirigentes barriales para incentivarlos. “A los líderes los atendimos, incluso hasta bonificación le dimos para que se sintieran motivados”, recalcó.

Al finalizar su audio, Acuña mencionó a líderes como Newton, Manuel, Modesto, Janeth, Viviana y Harold, asegurando que, si logra la curul, “les voy a dar la mano a todos porque es mi compromiso y yo voy a servirles pero necesito que comprendan la situación que estamos viviendo”.

