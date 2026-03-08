Gustavo Petro se equivocó de foto y acusó a un senador del Centro Democrático por compra de votos: Gabriel Vallejo salió a corregirlo

El senador José Vicente Carreño aseguró estar en su casa en Arauca y calificó como irresponsable la publicación del presidente Petro - crédito José Vicente Carreño/X

Una publicación del presidente Gustavo Petro generó una fuerte controversia en redes sociales luego de que difundiera una fotografía del senador José Vicente Carreño Castro, afirmando que supuestamente había sido capturado en flagrancia con 20 millones de pesos en efectivo en un presunto caso de compra de votos.

La información fue rápidamente desmentida por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, quien exigió públicamente al mandatario corregir la publicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vallejo aseguró que el congresista no ha sido detenido ni capturado bajo ninguna circunstancia y calificó la publicación del presidente como “irresponsable”.

“El senador José Carreño no ha sido detenido ni capturado bajo ninguna circunstancia y menos por compra de votos. Le exijo que corrija su publicación inmediatamente. No sea irresponsable”, expresó.

Por su parte, el senador Carreño se pronunció en sus redes sociales para desmentir la información difundida por el presidente Petro. Señaló que se encontraba en su casa, en Arauca, junto a su familia, y que nunca fue capturado.

Gabriel Vallejo respondió a Gustavo Petro para corregir la información sobre la supuesta captura del senador - crédito Gabriel Vallejo y Gustavo Petro/X

Carreño calificó la publicación presidencial como irresponsable y expresó que el mandatario era responsable de las persecuciones que enfrenta y de los riesgos a su vida: “Usted es responsable si las Farc o el ELN me asesinan, presidente Petro. No juegue con mi vida, no juegue con mi salud”.

También destacó su trayectoria como policía y su labor desde la institucionalidad, pidiendo respeto tanto para él como para sus electores: “Aquí estoy, yo soy un hombre honorable, una persona que le hace un bien al país desde la institucionalidad, no como usted”. Finalmente, reiteró que su partido y los ciudadanos lo conocen y que la información difundida era falsa: “Mentiroso”.

El verdadero implicado en el caso es Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por Amazonas por el mismo partido, quien fue capturado en Leticia con dinero en efectivo.

La reacción política fue inmediata. Usuarios en redes sociales señalaron el error en la publicación presidencial y pidieron rectificar la información, lo que intensificó el debate público en medio de la jornada electoral.

Usuarios en redes sociales corrigieron la publicación de Petro y señalaron el error sobre la identidad del senador - crédito @RolandoGiraIzq y @jeheporu/X

La captura del candidato en Leticia

El caso que originó la polémica ocurrió el 7 de marzo en la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades, el candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno Bandeira, fue detenido en horas de la tarde del sábado 7 de marzo de 2026 cuando unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron un procedimiento cerca del aeropuerto Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo.

Según el informe policial, el aspirante político se encontraba estacionado en un vehículo tipo Kia Picanto cuando fue abordado por una patrulla.

Durante la intervención, el candidato habría arrojado una bolsa hacia una zona boscosa cercana. Minutos después, los uniformados recuperaron el paquete y verificaron que contenía aproximadamente 20 millones de pesos en efectivo, según El Tiempo.

Durante el procedimiento, el aspirante reconoció la propiedad del dinero y, según el informe policial, intentó ofrecer parte de la suma a los agentes con el fin de eludir la captura.

Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Amazonas, fue detenido por la Policía Nacional con 20 millones de pesos en efectivo - crédito Congreso Visible

Por este motivo, Moreno fue detenido bajo la presunta comisión del delito de cohecho por dar u ofrecer. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, aunque horas después recuperó su libertad mientras continúa la investigación sobre el origen y el destino de los recursos hallados.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que hasta el momento no hay certeza plena de que los 20 millones estuvieran destinados a la adquisición de sufragios, aunque esta hipótesis forma parte de las pesquisas.

El caso de Moreno se suma a un contexto de incautaciones millonarias y detenciones en distintas ciudades del país relacionadas con posibles irregularidades en el marco de la jornada electoral.

La Policía informó sobre la incautación de 3.628 millones de pesos durante controles realizados para prevenir delitos electorales, así como la realización de 69 capturas en distintas regiones. De estas, 24 personas recuperaron la libertad y dos quedaron bajo medida de aseguramiento intramural.

En ciudades como Bogotá y Montería, se decomisaron 632 y 434 millones de pesos, respectivamente, dentro de vehículos particulares, mientras que 30 ciudadanos permanecen bajo investigación judicial por presuntas infracciones al régimen electoral.