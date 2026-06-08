El Concejo de Bogotá aprobó proyectos para seguridad, educación, salud, movilidad y atención social: estos son los principales objetivos

El Proyecto 354 creó la orden civil al mérito juvenil para reconocer a jóvenes líderes de Bogotá en ámbitos políticos, sociales, ambientales y culturales - crédito Concejo de Bogotá

El Concejo de Bogotá aprobó en sesión reciente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno un conjunto de proyectos de acuerdo que abordan áreas clave para la ciudad, entre ellas seguridad, educación, deporte, atención social y participación ciudadana.

Entre los proyectos avalados se destacan propuestas orientadas a la prevención del riesgo en entornos educativos, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la atención integral a personas mayores y sus cuidadores, el impulso al deporte distrital, la promoción de la salud humanizada, la ampliación de la participación juvenil y la conmemoración de la memoria histórica.

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Proyectos aprobados: memoria, reconocimiento y prevención

El Proyecto de Acuerdo 465 rinde homenaje a la memoria de Germán Vargas Lleras en el Distrito Capital, iniciativa del concejal Rolando Alberto González García. Por su parte, el Proyecto 354 crea la “orden civil al mérito juvenil” para reconocer a jóvenes líderes en áreas políticas, sociales, ambientales y culturales, visibilizando su aporte al desarrollo social de Bogotá, según propuso el concejal Julián David Rodríguez Sastoque.

La memoria histórica y la solidaridad con las víctimas de la tragedia de Armero reciben respaldo en el Proyecto 458, que declara el 13 de noviembre como el día distrital de la memoria y solidaridad con las víctimas de ese suceso. La propuesta, liderada por Julián Felipe Triana Vargas, establece lineamientos para la preservación de la memoria en la capital.

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El Proyecto 458 declaró el 13 de noviembre como día distrital de la memoria y solidaridad con las víctimas de la tragedia de Armero en Bogotá - crédito @ConcejoDeBogota/X

En materia de prevención y acompañamiento en educación, el Proyecto 341 reconoce la labor de los docentes orientadores en instituciones educativas oficiales, con el objetivo de prevenir riesgos psicosociales y acompañar la trayectoria de vida de niños y adolescentes. La iniciativa fue respaldada por un amplio grupo de concejales y busca reforzar la protección en los entornos escolares.

Seguridad ciudadana, deporte y atención social

El Proyecto de Acuerdo 311 establece lineamientos para el uso de mecanismos de alerta temprana y canales digitales de reporte ciudadano, fortaleciendo así la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad en el espacio público. La medida, respaldada por concejales Diana Marcela Diago Guaqueta, Humberto Rafael Amín Martelo y Julián Uscátegui Pastrana, dota a la ciudadanía de herramientas tecnológicas para colaborar con las autoridades.

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En el área deportiva, el Proyecto 423 institucionaliza los juegos deportivos Distritales y Paradistritales, garantizando la realización permanente de competencias de integración deportiva y la inclusión de personas en condición de discapacidad.

La atención integral a la vejez y el apoyo a los cuidadores fueron contemplados en el Proyecto 222, que propone fortalecer los servicios sociales dirigidos a personas mayores y dotar de herramientas a quienes desempeñan labores de cuidado, según plantearon los concejales Andrés Ernesto García Vargas, Edward Aníbal Arias Rubio y María Clara Name Ramírez.

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El Proyecto 398 conmemora el día distrital del barrismo social, reconociendo las acciones sociales de los colectivos de barras de fútbol en la ciudad y su aporte a la convivencia y la construcción comunitaria.

El Proyecto 341 reconoció a los docentes orientadores de instituciones educativas oficiales para prevenir riesgos psicosociales y acompañar a niños y adolescentes - crédito Concejo de Bogotá

Salud y memoria histórica

La promoción de una salud humanizada es el eje del Proyecto 237, que impulsa una política de trato digno en los servicios de salud y reconoce el día distrital de la humanización en salud. La propuesta, liderada por Edward Aníbal Arias Rubio, Andrés Ernesto García Vargas y Emel Rojas Castillo, busca mejorar la calidad de la atención y garantizar el respeto a los usuarios.

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La jornada también abordó el Proyecto 366, enfocado en la prevención del terrorismo urbano y la radicalización violenta en entornos educativos. Aunque aún debe fortalecerse técnicamente, la comisión accidental creada trabajará en su ajuste antes del debate definitivo.

Participación ciudadana y movilidad

Por otro lado, la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo aprobó en primer debate el proyecto que crea la Comisión Distrital de Tránsito y Participación Ciudadana y el Sistema de Participación Ciudadana del Sector Movilidad. La iniciativa, impulsada por el concejal Julián Forero “Fuchi”, busca fortalecer la relación entre la ciudadanía y las autoridades de tránsito.

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“El objetivo es que los ciudadanos tengan una instancia donde puedan ser escuchados... y participar activamente en la construcción de soluciones para mejorar la movilidad de Bogotá”, aseguró Forero.

La propuesta responde a las más de 39.000 quejas ciudadanas recibidas por el sector movilidad en el primer trimestre del año, según la Veeduría Distrital, y busca canalizar denuncias, recomendaciones y observaciones sobre procedimientos, sanciones y servicios de tránsito.

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El Proyecto 311 fijó mecanismos de alerta temprana y canales digitales de reporte ciudadano para fortalecer la seguridad ciudadana en el espacio público - crédito prensa Diana Diago

La comisión propuesta funcionará como canal de interlocución entre conductores, peatones y autoridades, permitiendo que los ciudadanos formulen recomendaciones, hagan seguimiento a las actuaciones institucionales y contribuyan a la construcción de políticas públicas en movilidad.

Modernización e inclusión en el deporte

La ciudad dio un paso significativo hacia la modernización deportiva con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 272 de 2026, liderado por el concejal Leandro Castellanos. La iniciativa promueve la incorporación de nuevas tendencias deportivas y deportes alternativos al tradicional Festival de Verano de Bogotá, ampliando la oferta recreativa y abriendo espacios a jóvenes y comunidades que practican disciplinas emergentes.

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El acuerdo contempla actividades, exhibiciones y competencias en coordinación con entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias, con enfoque diferencial para fortalecer la participación de jóvenes, mujeres y distintos sectores de la población. La inclusión de las tendencias en el festival busca responder al dinamismo de la ciudad y garantizar oportunidades para nuevas generaciones, ratificando el compromiso institucional con estilos de vida saludables, la convivencia y el aprovechamiento del espacio público.