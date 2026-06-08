Colombia

Senador electo del Pasto Histórico acusó a Abelardo de la Espriella de haberse “beneficiado” del magnicidio de Miguel Uribe “Ay, Dios mío”

El congresista vallecaucano Alejandro Ocampo reaccionó a una publicación del aspirante presidencial de ultraderecha, que le rindió un homenaje al asesinado exsenador al cumplirse el primer aniversario de su muerte, ocurrida el 7 de junio de 2025

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Alejandro Ocampo - Abelardo de la Espriella
El senador electo Alejandro Ocampo hizo duros comentarios sobre la manera en que Abelardo de la Espriella habría, según él, capitalizado el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito suministrada a Infobae - REUTERS

En lo que podría considerarse una delicada acusación, el representante a la Cámara y senador electo del Pacto Histórico Alejandro Ocampo señaló de forma pública al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de haberse beneficiado del asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay: que se consumó el 11 de agosto de 2025, luego del atentado sufrido 64 días antes, el 7 de junio, en el parque El Golfito de Bogotá.

El señalamiento de Ocampo se produjo el lunes 8 de junio de 2026, luego de un mensaje emitido por De la Espriella, que anunció su intención de rendir homenaje a la memoria de Uribe Turbay, al conmemorarse el primer aniversario del ataque que derivó en su deceso. Una aseveración que no pasó por alto en las plataformas digitales, al provenir del sector oficialista, en plena campaña con miras a la segunda vuelta.

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Alejandro Ocampo y sus dardos a Abelardo de la Espriella
Alejandro Ocampo, en su perfil de X, lanzó sus dardos al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @alejoocampog/X

El beneficiado con la muerte de Miguel Turbay quiere conmemorar su asesinato. Ay Dios mío”, manifestó Ocampo a través de sus redes sociales, tras conocer la publicación de De la Espriella del 6 de junio. El comentario, como se preveía, generó una rápida reacción en el escenario político y encendió el debate sobre las consecuencias del magnicidio que sacudió al país, pues un hecho similar no se registraba hace 30 años.

En el mensaje que motivó la controversia, De la Espriella anunció su intención de rendirle tributo al ultimado congresista. “Mañana izaré la bandera por la memoria de Miguel Uribe, un mártir que luchó por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Mi cariño para las familias víctimas de la violencia. Firme por la Patria”, dijo el letrado de ultraderecha, en su intención de conmemorar la memoria del congresista bogotano.

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Abelardo de la Espriella y su homenaje a Miguel Uribe
A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella había anunciado su intención de hacerle un homenaje a Miguel Uribe Turbay, comentario que provocó la reacción del senador electo Ocampo - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

Miguel Uribe Turbay: a un año del atentado que golpeó al país político

El asesinato de Uribe Turbay marcó, sin duda, un punto de inflexión para la escena política colombiana, que desde la década de los 90 no perdía a uno de sus líderes por cuenta de las balas. Aquella tarde en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital de la República, el entonces precandidato presidencial fue víctima de un ataque a tiros por un joven que no superaba los 16 años de edad.

En efecto, el agresor, menor de edad, disparó a corta distancia mientras Uribe pronunciaba un discurso en la improvisada tarima. Tras el cruento ataque, los escoltas y varios ciudadanos intervinieron de inmediato, lo que permitió reducir al atacante, mientras el político era trasladado de urgencia a las instalaciones de Medicentro Fontibón, y luego a la Fundación Santa Fe, en donde estuvo internado dos meses y cuatro días.

La gravedad de las heridas sufridas por el político de 39 años, especialmente en la cabeza, mantuvo al dirigente en estado crítico. Sin embargo, y tras una compleja lucha, el 11 de agosto de 2025 se confirmó su muerte. El hecho hizo que se evocara el trágico destino de su madre, la periodista Diana Turbay, que también fue asesinada, en febrero de 1991, a manos de hombres que hacían parte del cartel de Medellín.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Miguel Uribe Turbay fue asesinado a sus 39 años de edad y cuando buscaba aspirar a la presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A partir de este crimen, la investigación judicial avanzó con la detención de varios sospechosos por su presunta participación en el crimen. Sin embargo, la familia de Uribe Turbay ha insistido en que aún resta esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio, aunque todo apunta a que habría sido orden de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Márquez.

Al cumplirse el primer aniversario del ataque, el padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, anunció la creación de un centro de liderazgo en su honor, con el objetivo de “promover las ideas de libertad y democracia que Miguel defendió hasta el final”. Y de esta forma reafirmó su compromiso con los principios por los que luchó el exprecandidato, que mantuvo una estrecha relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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