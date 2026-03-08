Colombia

Daniel Quintero sacó a relucir a la madre de Juan Daniel Oviedo y este le respondió categóricamente: “Con mi mamá no te metas”

El ambiente político se vio marcado por un nuevo episodio de enfrentamientos verbales en plataformas digitales, dejando en evidencia la creciente influencia de las redes sociales en el desarrollo de la contienda electoral

El cruce entre Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero Calle en la red social X marca un nuevo tono en la campaña presidencial de Colombia - crédito Cristian Bayona/Catalina Olaya/Colprensa

Con una escalada poco habitual en el tono de la campaña presidencial colombiana, Juan Daniel Oviedo, candidato por la Gran Consulta por Colombia, y Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y participante de la consulta Frente por la Vida, protagonizaron un enfrentamiento personal y mediático en la red social X en vísperas de las consultas nacionales del 8 de marzo.

El intercambio, marcado por ataques directos y alusiones familiares, revela la tensión creciente en el escenario político colombiano mientras los partidos buscan definir a sus aspirantes para las elecciones presidenciales.

El episodio comenzó cuando Daniel Quintero Calle, en su perfil en X, declaró: “Votar por Oviedo es sumarle un voto a Uribe”. El mensaje fue leído como un intento de vincular la candidatura del exdirector del Dane con el expresidente y candidato al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas mas relevantes del país.

La inmediata reacción de Oviedo consistió en rechazar la asociación y cuestionar el trasfondo de la afirmación. El exconcejal de Bogotá replicó: “Periodicazo para ti por polarizar. Yo no soy de Uribe, yo no soy de Petro. Yo soy de mi mamá”.

Las acusaciones de Quintero Calle buscan vincular a Oviedo con el expresidente Álvaro Uribe en un contexto de alta polarización política - crédito @QuinteroCalle/@JDOviedoAr/X

En esta respuesta, Oviedo dejó claro que él no está ligado ni al uribismo ni al petrismo, apuntando a la polarización como estrategia de su adversario.

La confrontación escaló cuando Quintero insistió en cuestionar la independencia política de Oviedo. En un nuevo mensaje, el exalcalde sostuvo: “Muy lindo y todo pero esa no es la consulta de tu mamá sino la de Uribe. Periodicazo para ti por tratar de engañar a la gente”. Con ello, Quintero reiteró sus dudas sobre la auténtica autonomía partidaria de su contendiente.

La respuesta final de Oviedo elevó aún más el tono del enfrentamiento. El aspirante expresó: “Con mi mamá no te metas. Ella sí es una cosa seria. Suerte mañana... y que te gane un rayo. Vota Oviedo”.

Juan Daniel Oviedo rechazó la asociación tanto al uribismo como al petrismo, defendiendo su independencia en la contienda electoral colombiana - crédito @JDOviedoAr/@QuinteroCalle/X

Este mensaje, aludiendo al símbolo del rayo en su campaña, rápidamente circuló entre usuarios de la plataforma, convirtiéndose en un recurso viral en el debate digital.

El protagonismo de Juan Daniel Oviedo en el debate político de los últimos días no sólo ha estado marcado por su cruce con Quintero Calle. El candidato ya había sido noticia a raíz de un comentario que algunos sectores calificaron de homofóbico, dirigido por Abelardo de la Espriella, así como por su respuesta en un debate convocado por Vicky Dávila, en el que abordó su supuesta simpatía hacia el presidente Gustavo Petro.

La viralidad de su defensa ante las acusaciones en X muestra el clima de confrontación que predomina en la recta final de la campaña.

En el contexto inmediato de las elecciones, las publicaciones de ambos dirigentes se difundieron ampliamente entre seguidores y usuarios en redes sociales, generando comentarios y reacciones al tono personal y la intensidad alcanzada en el intercambio.

Una de esas publicaciones dice: “Con su mamá no nos podemos meter pero con su madrina sí”. Otro de los internautas expresó: “Con esta publicación de Quintero me terminó de convencer que Oviedo es infinitamente superior. Y pensaba que Quintero podía llegar a acuerdos comunes Pero no. También le gusta a atacar. Clarísimo que Oviedo será el próximo alcalde de Bogotá”, estas reacciones demuestran la tensión que se vive entre los candidatos que esperan llegar a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el 31 de mayo, según el resultado de las consultas en las que participan el domingo 8 de marzo.

El intercambio de mensajes en redes sociales se vuelve viral y aumenta la visibilidad mediática de Oviedo de cara a las consultas presidenciales - crédito @RaroDeMierda/X

La controversia se inscribe en un momento decisivo del calendario electoral colombiano. El enfrentamiento se produjo en la semana previa a las consultas de partidos y movimientos políticos, instancia clave para determinar los candidatos que competirán en las próximas elecciones presidenciales.

El contexto en el que surgen estos intercambios muestra la agudización de las estrategias de campaña centradas en la diferenciación política y, en ocasiones, en el ataque directo entre adversarios.

