Se abrió un cráter en Suba: este sería el cuarto en la zona; las autoridades atienden la emergencia

Los espacios que rodean al cráter fueron cerrados por las autoridades - crédito Vía Pública Bogotá/Facebook @ColombiaOscura/X

En el sector de Suba La Gaitana, transeúntes y conductores que recorren la calle 139 con transversal 126A reportaron un hundimiento peligroso y de gran tamaño, justo en la esquina donde se ubica Drogas La Rebaja.

El daño en la vía fue atribuido por los residentes a una posible falla geológica. La situación está generando preocupación, pues el hueco aumentó de tamaño durante la mañana del sábado 7 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según testimonios de los habitantes, anteriormente se realizaron reparaciones frente a la sede del banco Caja Social, pero el problema reapareció y se agravó en un punto diferente.

De acuerdo con reportes locales de residentes del barrio, este es el cuarto caso de hundimiento registrado en el área, con daños cada vez más severos.

Gigantesco cráter en el barrio La Gaitana, localidad de Suba - crédito BosaB7/Facebook

Uno de los vecinos señaló que ya ocurrió un accidente en el lugar y manifestó temor ante la posibilidad de incidentes más serios, especialmente si un bus o un vehículo pesado transita por la zona, de acuerdo con el informe del medio Suba Alternativa.

Luego del medio día del 7 de marzo, las autoridades acudieron al punto y acordonaron la zona para evitar congestiones viales colaterales, daños más grandes y posibles accidentes graves.

El llamado de la ciudadanía es, tanto a la Alcaldía Local de Suba, como a la Empresa de Acueducto de Bogotá, el IDU y las entidades ambientales o geológicas, para que realicen estudios de suelo que permitan identificar la causa del hundimiento y adopten medidas que eviten nuevos incidentes.

Los residentes solicitan una intervención urgente en la zona, con el objetivo de proteger la movilidad y la seguridad de los habitantes de los barrios La Gaitana y Puerta del Sol Segundo Sector.

Otro ángulo del hueco de gran magnitud en la localidad de Suba - crédito @ColombiaOscura/X

En redes sociales algunas personas comentaron que otra posible razón podría ser la presunta mala calidad de los materiales con los que se realizan las reparaciones viales.

“Siempre pasa lo mismo ahí, hacen parches y a los pocos meses la calle se vuelve a abrir. Deben arreglar toda la 139 de raíz porque se está hundiendo por pedazos”, dijo un usuario.

Una internauta escribió en la red social X que “la comunidad está preocupada ya que un hueco similar se abrió unas cuadras mas arriba hace como 2 años, el @AcueductoBogota ‘arreglaba’, luego se volvía a abrir y asi hasta hace como un mes que lo entregaron. ¿Qué esta pasando con la calle 139?“, cuestionó.

Los residentes del sector aseguran que algo sucede con la calle 139, en la localidad de Suba - crédito @ladelasgafas/X

Numerosos usuarios también procedieron a etiquetar al alcalde Carlos Fernando Galán, a la espera de un pronunciamiento público.

En una semana otro cráter que significó cierre vial

La tarde del jueves 26 de febrero, un hundimiento de grandes dimensiones en la calle 3 con carrera 56, en el barrio Galán de la localidad de Puente Aranda, obligó al cierre total de la vía y generó alerta por el riesgo de colapso de un puente cercano.

Según informaron en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el daño afectó la infraestructura vial en un sector donde hace años se presentó una fractura similar, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes.

Hueco en el barrio Galán - crédito Secretaría de Movilidad

Testigos aseguraron que el hueco tenía tal tamaño que una motocicleta cabía por completo en su interior, lo que representaba un peligro inminente tanto para conductores como para peatones.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos del sitio afectado, mientras las autoridades anunciaron el cierre preventivo para evitar accidentes.

Los habitantes atribuyeron la recurrencia del daño a las lluvias y a posibles fallas estructurales no resueltas en la zona. “El hueco apareció otra vez cerca de un puente y tememos una emergencia mayor”, advirtió uno de los internautas. Además, solicitaron una intervención de fondo para proteger la movilidad y la seguridad de quienes transitan por el barrio Galán y sectores aledaños.