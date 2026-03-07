Colombia

Se abrió un cráter en Suba: este sería el cuarto en la zona; las autoridades atienden la emergencia

Las autoridades se encuentran en el lugar del daño y recomiendan a conductores tomar vías alternas. Los residentes alegan que no es el primer hueco de gran magnitud en el sector

Guardar

Los espacios que rodean al cráter fueron cerrados por las autoridades - crédito Vía Pública Bogotá/Facebook @ColombiaOscura/X

En el sector de Suba La Gaitana, transeúntes y conductores que recorren la calle 139 con transversal 126A reportaron un hundimiento peligroso y de gran tamaño, justo en la esquina donde se ubica Drogas La Rebaja.

El daño en la vía fue atribuido por los residentes a una posible falla geológica. La situación está generando preocupación, pues el hueco aumentó de tamaño durante la mañana del sábado 7 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según testimonios de los habitantes, anteriormente se realizaron reparaciones frente a la sede del banco Caja Social, pero el problema reapareció y se agravó en un punto diferente.

De acuerdo con reportes locales de residentes del barrio, este es el cuarto caso de hundimiento registrado en el área, con daños cada vez más severos.

Gigantesco cráter en el barrio
Gigantesco cráter en el barrio La Gaitana, localidad de Suba - crédito BosaB7/Facebook

Uno de los vecinos señaló que ya ocurrió un accidente en el lugar y manifestó temor ante la posibilidad de incidentes más serios, especialmente si un bus o un vehículo pesado transita por la zona, de acuerdo con el informe del medio Suba Alternativa.

Luego del medio día del 7 de marzo, las autoridades acudieron al punto y acordonaron la zona para evitar congestiones viales colaterales, daños más grandes y posibles accidentes graves.

El llamado de la ciudadanía es, tanto a la Alcaldía Local de Suba, como a la Empresa de Acueducto de Bogotá, el IDU y las entidades ambientales o geológicas, para que realicen estudios de suelo que permitan identificar la causa del hundimiento y adopten medidas que eviten nuevos incidentes.

Los residentes solicitan una intervención urgente en la zona, con el objetivo de proteger la movilidad y la seguridad de los habitantes de los barrios La Gaitana y Puerta del Sol Segundo Sector.

Otro ángulo del hueco de
Otro ángulo del hueco de gran magnitud en la localidad de Suba - crédito @ColombiaOscura/X

En redes sociales algunas personas comentaron que otra posible razón podría ser la presunta mala calidad de los materiales con los que se realizan las reparaciones viales.

“Siempre pasa lo mismo ahí, hacen parches y a los pocos meses la calle se vuelve a abrir. Deben arreglar toda la 139 de raíz porque se está hundiendo por pedazos”, dijo un usuario.

Una internauta escribió en la red social X que “la comunidad está preocupada ya que un hueco similar se abrió unas cuadras mas arriba hace como 2 años, el @AcueductoBogota ‘arreglaba’, luego se volvía a abrir y asi hasta hace como un mes que lo entregaron. ¿Qué esta pasando con la calle 139?“, cuestionó.

Los residentes del sector aseguran
Los residentes del sector aseguran que algo sucede con la calle 139, en la localidad de Suba - crédito @ladelasgafas/X

Numerosos usuarios también procedieron a etiquetar al alcalde Carlos Fernando Galán, a la espera de un pronunciamiento público.

En una semana otro cráter que significó cierre vial

La tarde del jueves 26 de febrero, un hundimiento de grandes dimensiones en la calle 3 con carrera 56, en el barrio Galán de la localidad de Puente Aranda, obligó al cierre total de la vía y generó alerta por el riesgo de colapso de un puente cercano.

Según informaron en la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el daño afectó la infraestructura vial en un sector donde hace años se presentó una fractura similar, lo que aumentó la preocupación entre los habitantes.

Hueco en el barrio Galán
Hueco en el barrio Galán - crédito Secretaría de Movilidad

Testigos aseguraron que el hueco tenía tal tamaño que una motocicleta cabía por completo en su interior, lo que representaba un peligro inminente tanto para conductores como para peatones.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos del sitio afectado, mientras las autoridades anunciaron el cierre preventivo para evitar accidentes.

Los habitantes atribuyeron la recurrencia del daño a las lluvias y a posibles fallas estructurales no resueltas en la zona. “El hueco apareció otra vez cerca de un puente y tememos una emergencia mayor”, advirtió uno de los internautas. Además, solicitaron una intervención de fondo para proteger la movilidad y la seguridad de quienes transitan por el barrio Galán y sectores aledaños.

Temas Relacionados

CráterSubaGiganteIDUHuecos víasHueco BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” buscará cerrar su participación en el torneo internacional frente a la gran favorita a llevarse el título

Colombia vs. Estados Unidos EN

Atención beneficiarios de programas sociales: Gobierno modificó calendario de transferencias para evitar fraudes en elecciones

Un conjunto de protocolos y cambios en la entrega de auxilios económicos busca minimizar interferencias políticas, evitar aglomeraciones y asegurar la continuidad del apoyo estatal en el periodo pre y post electoral

Atención beneficiarios de programas sociales:

Roy Barreras se reunió con el padre del presidente Petro y recibió un mensaje de respaldo: “Usted es un luchador, como lo he sido yo”

El precandidato presidencial señaló que uno de sus propósitos es defender y darle continuidad al legado político del presidente Petro, especialmente un mensaje de inclusión dirigido al país

Roy Barreras se reunió con

La basura desborda a Bogotá: 23.400 puntos de arrojo clandestino y solo 16% de residuos aprovechados

Experto habló sobre la necesidad de cambiar el modelo para evitar el colapso del relleno sanitario

La basura desborda a Bogotá:

Colombiano de 62 años que sobrevivió a sicariato en Bolivia contó que no era el objetivo de los pistoleros: “Estoy vivo para contar el cuento”

El abogado del connacional que lleva más de 10 años viviendo en el país Andino señaló que a raíz del ataque armado que casi le cuesta la vida a su cliente, el adulto mayor necesita terapia y acompañamiento por el miedo que tiene a salir de su vivienda, ubicada en Cochabamba

Colombiano de 62 años que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Westcol le confesó a Kris R que considera las letras de sus canciones “muy groseras”: así reaccionó el cantante

Deportes

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Camila Osorio completó una notable remontada para avanzar a la tercera ronda del Indian Wells

En el octágono con Javier Reyes, el colombiano que brilla en la UFC: “Quiero ser campeón mundial”

Dimayor sancionó al presidente de Santa Fe Eduardo Méndez luego del polémico arbitraje ante Atlético Nacional

Richard Ríos se perfila como un fuerte candidato para ser titular con el Benfica en el clásico de Portugal ante el Oporto