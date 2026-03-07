Procuraduría descarta trampas en el software electoral para elecciones del 8 de marzo y les hizo una petición a los colombianos

La Procuraduría General de la Nación le pone lupa al software electoral y descarta irregularidades antes de las elecciones - crédito Registraduría Nacional

En medio de las tensiones políticas y las denuncias sobre posibles fallas en el sistema digital electoral, la Procuraduría General de la Nación aseguró este viernes que no se han encontrado irregularidades ni indicios de manipulación en el software que se utilizará en las elecciones programadas para este domingo.

El pronunciamiento se dio luego de los cuestionamientos que había planteado el presidente Gustavo Petro sobre la seguridad del sistema electoral. Según explicó el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, las revisiones técnicas realizadas por distintas entidades del Estado no han detectado anomalías que comprometan la transparencia del proceso.

Las declaraciones se produjeron durante su intervención en el Congreso Nacional de Contralores Regionales, realizado en Armenia, donde se reunieron 64 jefes de control fiscal departamental para analizar el panorama institucional previo a las votaciones.

Durante su intervención, Eljach presentó un balance técnico sobre el funcionamiento de la infraestructura tecnológica encargada de recibir y procesar los sufragios, y aseguró que las auditorías realizadas hasta el momento respaldan la confiabilidad del sistema.

Gregorio Eljach tranquiliza a los colombianos y afirma que el sistema digital electoral es seguro para las próximas votaciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“No ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas, que pongan en riesgo las elecciones”, indicó el procurador general Gregorio Eljach Pacheco.

El procurador destacó que el proceso de verificación ha sido realizado de forma conjunta con otras entidades del Estado, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República, en lo que calificó como un ejercicio inédito de coordinación institucional. Según explicó, esta articulación busca garantizar que el proceso electoral se desarrolle con total transparencia.

“Los colombianos puedan votar con tranquilidad y consciencia, que se respeten los resultados”, aseguró.

El jefe del Ministerio Público también se refirió a las dudas sobre la seguridad del conteo electrónico y el manejo de la información electoral, afirmando que las revisiones no han arrojado señales de riesgo.

La Contraloría y la Procuraduría piden calma a los votantes y refuerzan el mensaje de confianza en el proceso electoral colombiano - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Asimismo, el procurador subrayó que el papel de las entidades de control es garantizar que el ejercicio democrático se realice dentro del marco legal y con respeto por las instituciones e insistió en que el trabajo institucional busca prevenir riesgos antes de que ocurran y generar confianza entre los ciudadanos para que participen en las urnas.

Durante el mismo evento intervino el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, que expresó respaldo a las instituciones encargadas del proceso electoral y pidió confianza en la labor que adelanta la organización electoral.

“Hoy estamos aquí presentes con el procurador para decirle a los funcionarios de la Registraduría y a la institucionalidad colombiana que no están solos, que creemos que confiamos en su trabajo y que sé que hay una Registraduría presta para resolver todas las inquietudes que existen al respecto y poder brindar la mayor, el mayor grado de credibilidad y confianza para que logremos, de manera conjunta con ustedes, sacar este proceso adelante”, indicó Rodríguez.

El contralor también subrayó que la responsabilidad de garantizar unas elecciones transparentes no recae únicamente en las autoridades electorales.

Aauditorías conjuntas respaldan la seguridad del proceso digital en las elecciones del 8 de marzo en Colombia - crédito @CGR_Colombia/X

“La responsabilidad de sacar un proceso electoral no es única y exclusivamente ni del registrador ni de la Registraduría. Es un compromiso de cada colombiano”, enfatizó el contralor.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a mantener la calma y contribuir a un ambiente democrático durante la jornada de elecciones del 8 de marzo: “Hoy, más que nunca, tenemos que hacer ese llamado para que haya tranquilidad, sosiego y, sobre todo, paz electoral”.

Con este pronunciamiento, las entidades de control buscan disipar las dudas sobre el sistema tecnológico electoral y transmitir confianza a los ciudadanos en la antesala de una jornada que se desarrolla en medio de alta expectativa política en el país.