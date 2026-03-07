Colombia

Mariana Zapata y Karola subieron la temperatura en ‘La casa de los famosos Colombia’ con una pelea por Eidevin López

El beso de broma entre Mariana y Eidevin provocó especulaciones y alimentó la tensión romántica, mientras que la cartagenera expresó abiertamente sus sentimientos por el creador de contenido, dejando abierta la posibilidad de un triángulo amoroso en el “reality show”

Guardar
Mariana Zapata y Karola tuvieron
Mariana Zapata y Karola tuvieron fuerte enfrentamiento en 'La casa de los famosos Colombia', debido al interes de ambas en Eidevin López - crédito cortesía Canal RCN

La octava semana de La casa de los famosos Colombia está por llegar a su fin, y mientras está por conocerse el segundo eliminado de esta semana luego de la salida de Lady Noriega, las tensiones dentro del formato del Canal RCN siguen a flor de piel.

Durante las últimas horas cobró especial fuerza el enfrentamiento que sostienen Mariana Zapata y Karol Alcendra (Karola), dejando en evidencia sus diferencias a dos meses del inicio de la convivencia en el reality show.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La disputa entre ambas influenciadoras cobró fuerza luego de que Karola nominara a Mariana iniciando la semana en curso, haciendo eco de los rumores de un romance oculto de las cámaras con Juanda Caribe. Durante la semana, Zapata lanzó una polémica frase dirigida a Karola: “No salgan con mujeres que se sientan orgullosas de ser mosas”, comentario que provocó reacciones tanto entre los participantes como en las redes sociales. De inmediato, Karola respondió con ironía, cuestionando la seguridad y la confianza de Mariana en sí misma y comentando con sarcasmo: “Más adelante andamos más callados”.

Sin embargo, las indirectas pasaron a transformarse en una confrontación directa en las últimas horas, cuando ambas participantes coincidieron en el sofá.

Las dos participantes se acusaron mutuamente en medio de lo que podría ser un potencial triángulo amoroso - crédito Canal RCN

Karola inició la confrontación afirmando que ambas pertenecen a la misma “raza”, insinuando que comparten una actitud similar respecto a las relaciones dentro del programa. Mariana reaccionó con molestia y negó seguir a hombres que no están interesados en ella, desmarcándose de las acusaciones de estar intentando tener algo con el influenciador Eidevin López.

Karola insistió en que Mariana actuaba de manera calculada para hacer creer al creador de contenido que le gustaba, aunque, según ella, esto no era cierto. Mariana exigió a Karola que explicara por qué afirmaba eso, pero Karola se limitó a decir que estaba completamente segura de su percepción. La tensión aumentó cuando Karola cuestionó si Mariana creía que necesitaba un “shippeo” para llegar a la final, a lo que Mariana respondió tajantemente que no.

La discusión continuó con Karola pidiendo una respuesta clara y Mariana reiterando que no buscaba avanzar mediante un romance ficticio en el programa. Mariana defendió que, si realmente quisiera acercarse a Devin, ya habría ocurrido algo entre ellos, pero aseguró que ni siquiera se habían besado. En ese punto ambas tomaron posturas diferentes sobre un beso de broma que compartieron Mariana y Eidevin: mientras Karola minimizó la diferencia entre “beso” y “piquito” considerando que eran lo mismo, Mariana adoptó una postura contraria e insistió que no le interesaba formar una pareja para avanzar en el concurso.

La discusión derivó en acusaciones mutuas sobre quién había buscado intencionalmente un “shippeo” al ingresar a la casa. Mariana señaló a Karola como la verdadera interesada en ese tipo de estrategia y le advirtió que no proyectara sus propias intenciones en ella. Ambas concluyeron que, pese a sus similitudes, se consideran diferentes y terminaron la conversación en un ambiente de hostilidad y desconfianza que podría ser clave de cara a la próxima gala de eliminación.

Mariana lamentó su falta de avances con Eidevin

La paisa insistió en que no llegó al programa buscando noviazgos, a diferencia de Karola - crédito Canal RCN

La paisa mantuvo un diálogo con Beba luego de su discusión con Karola, asegurando que los comentarios de la caragenera estaban perjudicando su posición con el influenciador.

“Y por eso mismo yo no avanzo con Eidevin acá, amiga, porque si va a pasar algo con Eidevin, que pase afuera”, expresó. Acto seguido, volvió a cargar contra Karola: “Dice que si yo tengo que hacer un shippeo para sonar, ¿quién fue la que llegó acá buscando un shippeo y ella misma lo reconoció?“, expresó la influenciadora, fastididada, acusando su conducta a la salida de Jay Torres semanas atrás, persona con la que Karola quería intentar un noviazgo.

“Y cuando se le fue, amiga, ¿no coqueteaba también con Tebi? Eidevin me dijo hoy que ella le dijo que le gustaba (...) la que llegó buscando un shippeo fue ella. Yo entré soltera y acá lo que se ha dado ha sido genuino", aseguró.

Temas Relacionados

Mariana ZapataLa Casa de los FamososLa casa de los famosos ColombiaKarolaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Familiares de joven fallecida en tobogán extremo no tienen recursos para el sepelio

En redes han recordado que los dueños del parque reconocieron que habían construido sin los permisos necesarios

Familiares de joven fallecida en

Armando Benedetti expuso a delegados de la Unión Europea las dudas de Petro sobre el software electoral: “Les advertí”

El ministro del Interior informó que dialogó sobre las inquietudes respecto al sistema de preconteo y escrutinio, previo a la jornada electoral del 8 de marzo

Armando Benedetti expuso a delegados

Bogotá implementará inteligencia artificial en colegios para prevenir el abuso y la explotación sexual infantil

La ciudad pondrá en marcha un modelo tecnológico orientado a prevenir situaciones de riesgo y vulnerabilidad infantil, mediante sistemas de análisis de datos y alertas tempranas

Bogotá implementará inteligencia artificial en

Creadora de contenido colombiana denunció posible proselitismo del Pacto Histórico en las calles de Londres, Inglaterra

La reconocida influenciadora, radicada en la ciudad europea, se topó con otro connacional que tenía una camiseta del partido y estaba explicando cómo votar en las elecciones legislativas

Creadora de contenido colombiana denunció

Duro accidente de tránsito en Quindío: dos busetas intermunicipales se estrellaron de frente y hay decenas de heridos

Uno de los principales desafíos fue evacuar a todos los pasajeros de los dos buses. Las autoridades investigan los hechos

Duro accidente de tránsito en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

ENTRETENIMIENTO

Vicky Hernández hizo un regreso

Vicky Hernández hizo un regreso especial al teatro por el 8M y recordó su exilió forzoso en España: “Uno no puede aceptar eso”

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Marcelo Cezán y Carla Giraldo revelaron por qué no intervienen en el cruce de palabras de las celebridades en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mabel Cartagena se ganó un viaje con Netflix a un concierto y ahora denuncia ser víctima de odio en las redes sociales

Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Deportes

La selección Colombia femenina terminó

La selección Colombia femenina terminó la She Believes Cup con derrota: Estados Unidos la superó por 1-0

Selección Colombia femenina ya tiene listo su próximo partido en 2026: fecha y rival importante

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la She Believes Cup: perdió el título al final

Alcalde de Bucaramanga se pronunció por amenazas contra jugador del Leopardo: “Actos violentos e intimidatorios”

Sebastián Montoya remontó en la carrera sprint y terminó noveno en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 2