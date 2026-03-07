Colombia

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Durante un podcast, el intérprete de ‘La Chismofilia’ reveló que algunos de los integrantes de la agrupación Jiménez decidieron tomar otros caminos

Guardar
El destino de los músicos
El destino de los músicos de Yeison Jiménez tras su muerte genera expectativa en la música popular: Luis Alfonso sereveló detalles de los contratos que ofreció - crédito @yeison_jimenez @luisalfonso/ Instagram

El futuro de los músicos que acompañaron a Yeison Jiménez, uno de los referentes de la música popular en Colombia, permanece en el centro de la conversación tras el fallecimiento del artista.

Las dudas sobre la situación laboral de aquellos que integraban su agrupación han sido abordadas recientemente por Luis Alfonso, también cantante del género, quien reveló detalles sobre las decisiones que han tomado los miembros del equipo musical de Jiménez.

En una entrevista concedida al pódcast de Brian Ortiz, Luis Alfonso explicó que la muerte de Yeison Jiménez generó preocupación en el medio, ya que “fueron muchas familias que comían del proyecto de Yeison”. El artista relató que, ante la incertidumbre, varios colegas del género buscaron la manera de apoyar a los músicos que dependían directamente del trabajo junto a Jiménez.

Luis Alfonso explicó que la
Luis Alfonso explicó que la partida de Jiménez dejó a varias familias pendientes del rumbo laboral de los músicos que lo acompañaban - crédito @luisalfonso/Instagram

En la entrevista, Luis Alfonso recordó que le propuso a sus colegas Jessi Uribe, Arelys Henao, Ciro Quiñonez, entre otros, “adoptar” a los trabajadores del Jiménez.

“Yo me reuní con todos los pelaos y otros cantantes. Les dije que adoptemos a los pelaos, a llevar músicos”, contó Luis Alfonso, al referirse al esfuerzo colectivo para ofrecer nuevas oportunidades laborales a los integrantes de la agrupación. Dijo que en estas conversaciones participaron figuras reconocidas como Ciro, Pipe Bueno y Arelys Henao, quienes también se mostraron dispuestos a vincular músicos a sus propios proyectos.

A pesar de las propuestas, no todos los músicos optaron por integrarse a otras agrupaciones. Según relató Luis Alfonso, algunos prefieren esperar para ver si pueden continuar trabajando juntos en un nuevo proyecto. “Por ahí supe que uno le ofreció a uno, otro al otro y nosotros también a otros pelaos, pero hay una noticia, no sé en qué vaya, que querían permanecer unidos y seguir un proyecto juntos, no sé si con otro cantante”, explicó el intérprete.

Luis Alfonso subrayó que la
Luis Alfonso subrayó que la decisión de cada músico es respetada y que siempre tendrán las puertas abiertas en su agrupación - crédito @salvajemusic/ Instagram

Luis Alfonso subrayó que la decisión de los músicos es completamente respetable y reiteró que las puertas permanecen abiertas para quienes decidan aceptar una oferta en el futuro. “Todo es respetable, pero siempre van a estar las puertas abiertas para el que quiera aceptar cuando le hemos ofrecido. Los que digan sí, estaremos camellando. Los que digan que van a esperar, lo respetamos”, concluyó.

Por ahora, el destino del equipo musical de Yeison Jiménez sigue siendo incierto, mientras el sector observa con atención los próximos pasos de los músicos y las posibilidades de nuevos proyectos dentro de la música popular colombiana.

Esposa de Luis Alfonso responde a mensajes subidos de tono que recibe el cantante en redes sociales

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante Luis Alfonso, decidió responder abiertamente a los mensajes y comentarios que recibe su esposo por parte de algunas seguidoras en redes sociales. En un live realizado en TikTok, Pulgarín abordó las preguntas de los usuarios sobre la admiración y el tipo de interacciones que tiene el artista con su público femenino.

Pulgarín aseguró que entiende y valora el cariño de las fanáticas de Luis Alfonso. “Que muchas mujeres admiren a mi esposo, me encanta. Cuando me dicen ‘amo a tu esposo’, me encanta porque por ese amor es que hemos trabajado”, afirmó, dejando claro que la admiración y el apoyo de las seguidoras son consecuencia del esfuerzo y dedicación que ambos han invertido en la carrera del cantante. “Trabajamos porque lo admiren, porque lo apoyen, hasta cuando pasa y le dicen ‘papacito divino’, listo”, agregó.

La esposa del cantante invitó
La esposa del cantante invitó a las mujeres a valorarse y a no buscar la atención de hombres comprometidos, defendiendo la confianza en su relación - crédito Instagram

No obstante, reconoció que existen límites y que en ocasiones algunas mujeres sobrepasan la barrera del respeto. Pulgarín explicó que ella misma es quien administra las redes sociales de Luis Alfonso, lo que la lleva a ser la primera en ver los mensajes directos, incluyendo aquellos que considera inapropiados o subidos de tono. “A mí me llegan todos los mensajes, cuando le escriben groserías, cuando le mandan fotos obscenas, cuando lo molestan y le mandan cosas súper intensas. No hay necesidad de eso”, señaló.

La esposa del cantante también compartió su opinión sobre la seguridad en su relación y el impacto de estos mensajes. “A mí eso no me da ninguna inseguridad, a mí no me hace perder nada, pero ustedes sí pierden mucho como mujeres al ponerse en esa postura”, reflexionó. En su mensaje final, Pulgarín invitó a las mujeres a valorarse y a no buscar la atención de hombres comprometidos: “Mi invitación es una. Chicas, hay que darnos nuestro valor como mujeres. Ustedes también merecen un hombre maravilloso a su lado, como mi esposo, y Dios las va a premiar con lo que tengan en su corazón”.

