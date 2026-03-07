Ejército y ELN se enfrentan en el departemento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

Tropas del Ejército Nacional de Colombia se enfrentan con el Ejército de Liberación Nacional en zona rural de Arauca - crédito Ejército de Colombia/X

Tropas de la Octava División del Ejército Nacional de Colombia mantienen combates con integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca.

Las operaciones se desarrollan contra estructuras identificadas como la Brigada 18 y la Compañía Capitán Dumar, señaladas por las autoridades como parte de esa organización armada ilegal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con reportes preliminares del Ejército de Colombia, en medio de los enfrentamientos se ha confirmado la muerte de un integrante del ELN.

Además, las tropas realizaron varias capturas y recuperaron a menores de edad que presuntamente estaban vinculados a la estructura armada, así como la incautación de material de guerra y explosivos.

Las acciones militares se registran en una zona donde se ha reportado presencia recurrente de esa guerrilla.

Las autoridades indicaron que los operativos continúan y que los combates siguen mientras las unidades avanzan en la zona para ubicar a otros integrantes del grupo armado.

El Ejército Nacional reportó combates contra estructuras del ELN en Arauca y confirmó la muerte de un integrante de ese grupo armado - crédito Octava División del Ejército/X

Las fuerzas militares mantienen el despliegue en la región con el objetivo de preservar la seguridad de las comunidades y evitar nuevas acciones violentas.

En las últimas semanas el Ejército ha reforzado las operaciones contra el ELN en esta región. El 28 de febrero de 2026, integrantes de esa guerrilla perpetraron un ataque contra unidades militares en zona rural de Arauca, hecho que dejó varios uniformados heridos y evidenció la persistencia de acciones armadas del grupo ilegal en esta zona fronteriza.

Durante el ataque, las aeronaves no tripuladas lanzaron granadas de mortero sobre objetivos estratégicos de las instalaciones militares, modalidad que ha sido empleada en otras zonas del país por organizaciones armadas irregulares.

En Saravena, resultaron lesionados una capitán y un teniente, quienes reciben actualmente atención médica.

Además, en Fortul se reportaron daños materiales, incluyendo la posible afectación de una aeronave tipo Caravan, mientras las fuerzas armadas refuerzan los protocolos de seguridad en la zona.

En un comunicado oficial, el Ejército Nacional confirmó: “En la mañana de hoy, el cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos”.

El Ejército Nacional confirmó que el ELN atacó con drones cargados con explosivos el cantón militar San Jorge, en Saravena (Arauca), dejando oficiales heridos - crédito Ejército de Colombia

Las fuerzas militares permanecen en “máxima alerta” y han desplegado todas sus capacidades para ubicar a los responsables.

ELN y ataques tras frustrar un atentado contra el oleoducto Bicentenario

Los ataques sugieren una posible respuesta a un operativo previo llevado a cabo el 10 de febrero, cuando tropas de la Brigada 18 del Ejército Nacional detectaron y frustraron a varias personas asociadas al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional, que manipulaban explosivos destinados a atentar contra el oleoducto Bicentenario en la zona rural de Fortul.

El objetivo era cortar el suministro de este oleoducto, que abastece de combustible tanto a instalaciones estratégicas como a pobladores de la región.

Desde entonces, las autoridades han intensificado los operativos para ubicar a los responsables y prevenir nuevos ataques.

La táctica del “reparcheo”: explosivos ocultos en carreteras

Las autoridades también han advertido sobre una modalidad utilizada por el ELN para instalar explosivos en las vías del departamento.

De acuerdo con información de inteligencia militar conocida por el medio Semana, integrantes de esa guerrilla han recurrido a la táctica conocida como “reparcheo”, que consiste en abrir huecos en las carreteras para introducir artefactos explosivos y luego cubrirlos con material similar al del pavimento, simulando reparaciones en la vía.

Según el Ejército, integrantes del ELN ocultan explosivos en carreteras de Arauca mediante la táctica del “reparcheo”, que consiste en camuflar los artefactos simulando reparaciones en el asfalto - crédito Euroa Press

Recientemente, tropas del Ejército detectaron y destruyeron de manera controlada un explosivo instalado en la carretera que comunica los municipios de Tame y Sácama, en el sector de Caño Zorro.

Según fuentes de inteligencia, los responsables “abren un hueco en la vía, colocan el explosivo y luego realizan el reparcheo, lo que hace que la carretera no se vea deteriorada y el artefacto pase desapercibido”.

Las autoridades advirtieron que esta práctica representa un grave riesgo para la población civil, ya que pone en peligro a campesinos, transportadores, estudiantes y familias que transitan diariamente por estos corredores viales del departamento de Arauca.