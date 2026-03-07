Colombia

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “el TransmiCable de San Cristóbal ya alcanza 85,57%”

Según estimados por parte de la administración distrital, se espera que los usuarios puedan disfrutar del servicio a partir de diciembre de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
La Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, y el IDU, bajo la dirección de Orlando Molano, realizan la visita de inspección a los avances de la obra - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El TransMiCable de San Cristóbal, una de las obras de movilidad más importantes para el suroriente de Bogotá, avanza a paso firme hacia su puesta en funcionamiento.

Así lo señaló el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, luego de realizar una visita de inspección sobre los avances del proyecto que buscará hacerle más sencilla la salida y el regreso a los habitantes de la localidad número 4, y reducir los tiempos de trayectos.

Luego de revisar los detalles de la obra, el 6 de marzo de 2026 Galán publicó un mensaje a través de su cuenta de X en el que confirmó el estado real de los avances.

“El TransMiCable de San Cristóbal ya alcanza 85,57 % de avance y va según el cronograma. 130 de las 148 cabinas ya están colgadas en la estación Senderos de Altamira y las restantes se instalarán en los próximos días”, señaló el mensaje que compartió el mandatario local acompañado de un video.

El alcalde Galán hizo el
El alcalde Galán hizo el anuncio la mañana del sábado 7 de marzo de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde capitalino destacó además que “la obra avanza para que entre en operación y pueda ser usada por los ciudadanos en diciembre de 2026″.

Galán, acompañado por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó una inspección al primer rodamiento de las cabinas.

Durante el recorrido, se verificaron los procedimientos de enganche al cable tractor, así como las maniobras de entrada y salida de la plataforma, aspectos esenciales para asegurar una operación eficiente y segura.

“Ya tenemos 130 cabinas montadas y este cable va a estar completamente instalado en agosto de este año (2026). Posteriormente, comenzarán las pruebas operacionales con TransMilenio para que los ciudadanos de San Cristóbal y toda Bogotá puedan utilizarlo en diciembre”, señaló el alcalde Galán en la grabación que compartió a sus seguidores y a la ciudadanía.

Declaraciones del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, luego de la visita que se realizó a inicios de marzo de 2026 a la obra que beneficiará a los habitantes de la localidad de San Cristóbal, ubicada en el suroriente de Bogotá - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

A su vez, el director del IDU, Orlando Molano, destacó que el TransMiCable permitirá reducir los trayectos de 35 a 10 minutos, beneficiando a más de 400.000 personas en la localidad. El sistema tendrá la capacidad de transportar 4.000 pasajeros por hora y más de 32.000 personas al día.

Las 18 cabinas restantes serán colocadas la próxima semana, mientras que las cuatro cabinas de reserva ya se encuentran en la Zona Franca (ubicada en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá) y próximamente serán trasladadas a la estación.

En total, el sistema contará con 144 cabinas en operación y cuatro de reserva.

Las cabinas están suspendidas dentro de la estructura metálica del sistema, distribuidas uniformemente en el circuito interno del parking. En este espacio, se continúan realizando ajustes mecánicos y verificaciones operativas previas a la entrada en servicio.

Las tres estaciones del sistema —Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio— se estima que entre mayo y junio queden energizadas.

Entre los avances técnicos, destaca la culminación en febrero de 2026 de la primera fase de pruebas del cable y su alineación para la llegada de las cabinas.

En noviembre y diciembre de 2025 se realizó el halado, tendido y empalme del cable en el sistema, compuesto por dos bucles: uno desde la estación 20 de Julio hasta La Victoria, y otro desde La Victoria hasta Senderos de Altamira.

En octubre de 2025 finalizó el izaje de las 21 torres que soportan la estructura.

Galán revisó de primera mano
Galán revisó de primera mano cómo va la instalación de las cabinas - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

TransmiCable sembró 100 nuevos árboles como parte de sus obras

El proyecto también incorpora un componente ambiental significativo. Está prevista la siembra de más de 100 nuevos árboles de especies como guayacanes de Manizales, pino romerón, arrayán blanco, chicalás amarillo, roble australiano y calistemo llorón.

Además, se conservarán 14 árboles, se trasladarán 4 y se reemplazarán 32.

No obstante, se implementarán más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, de los cuales 1.600 metros cuadrados corresponderán a áreas de jardinería. Adicionalmente, el proyecto contempla la instalación de cuatro Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (Suds).

Con el avance de las obras y la próxima entrada en operación, el TransMiCable de San Cristóbal busca mejorar la calidad de vida, la movilidad y la conectividad de miles de habitantes del suroriente de Bogotá.

