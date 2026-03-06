Colombia

Universidades privadas en Colombia solicitan diálogo con el Gobierno ante el nuevo impuesto temporal que impactaría al sector educativo

Una carga fiscal aprobada durante la emergencia nacional podría afectar la planeación financiera de entidades educativas, según advierten directivos y especialistas que plantean el riesgo de recortes en áreas estratégicas

Guardar
El Decreto 0173 de 2026
El Decreto 0173 de 2026 impone un nuevo impuesto temporal al patrimonio sobre las instituciones privadas de educación superior en Colombia - crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet) solicitó formalmente abrir un espacio de diálogo técnico con el Gobierno Nacional tras la expedición del Decreto 0173 de 2026, que establece un nuevo impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho, incluyendo a las instituciones privadas de educación superior.

La medida, vigente a partir del 25 de febrero y surgida en el contexto de la emergencia económica, social y ecológica decretada por desastres climáticos en varias regiones del país, busca fortalecer el presupuesto nacional para enfrentar la coyuntura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Decreto 0173 adiciona el numeral 6 al artículo 292-3 del Estatuto Tributario, ampliando la base gravable para el impuesto al patrimonio. La norma afecta a personas jurídicas declarantes de renta y complementarios, incluyendo asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro (Esal), conforme al artículo 19 del Estatuto Tributario.

Para el caso de las universidades privadas, la Ley 30 de 1992 exige que estas estén constituidas como personas jurídicas de utilidad común y sin ánimo de lucro, por lo que también quedan sujetas al nuevo tributo.

Aciet solicita un diálogo técnico
Aciet solicita un diálogo técnico con el Gobierno para analizar el impacto fiscal y evaluar alternativas como incentivos tributarios para el sector educativo - crédito Universidad Espíritu Santo

El impuesto aplica a instituciones cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $10.474 millones de pesos para 2026. El cálculo del gravamen se hace sobre el patrimonio poseído al 1 de marzo de 2026, afectando a numerosas instituciones de educación superior privada que cumplen con este umbral.

Preocupaciones del sector educativo

Desde la promulgación del decreto, rectores y analistas han advertido sobre los posibles efectos estructurales en el sector. Señalan que el patrimonio de las instituciones de educación superior (IES) está comprometido mayoritariamente en activos no líquidos como campus universitarios, laboratorios, clínicas, bibliotecas y hospitales universitarios. Estos bienes no están destinados a la generación de utilidades, sino al cumplimiento de la misión académica y social exigida por ley.

El pago del nuevo impuesto podría provocar tensiones de liquidez y desviar recursos originalmente destinados a infraestructura, investigación, becas, transformación digital y calidad educativa.

Las instituciones de educación superior
Las instituciones de educación superior advierten que la mayoría de su patrimonio está comprometido en activos no líquidos, fundamentales para su misión académica - crédito Universidad EAN

En la práctica, esto podría traducirse en el aplazamiento de inversiones clave, recortes en investigación científica, limitaciones para la contratación docente e incluso afectaciones en programas de bienestar universitario. La preocupación principal es que la medida impacte negativamente la capacidad de las IES privadas para cumplir con su función social y académica.

Llamado al diálogo y propuestas de Aciet

Reconociendo la necesidad de corresponsabilidad fiscal en situaciones de emergencia, la Aciet enfatizó la importancia de preservar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema mixto de educación superior en Colombia.

La asociación propone analizar el impuesto bajo principios de equidad tributaria, en línea con la naturaleza sin ánimo de lucro del sector; proporcionalidad, considerando la composición real del patrimonio institucional; y sostenibilidad financiera, para evitar impactos que comprometan la inversión en calidad y acceso educativo.

Aciet sugirió la creación de un espacio de trabajo técnico con el Gobierno Nacional que permita:

  1. Evaluar el impacto fiscal y financiero de la medida en el sector educativo.
  2. Analizar la viabilidad de tratamientos diferenciales o mecanismos de gradualidad para las IES del Régimen Tributario Especial.
  3. Explorar alternativas como incentivos o descuentos tributarios vinculados a inversión en investigación, becas, tecnología y desarrollo regional.

El director ejecutivo de Aciet, Lorenzo Portocarrero Sierra, insistió en que el análisis debe ser estructural y no meramente filosófico, dado el papel estratégico de las universidades públicas y privadas en la formación de talento humano, la generación de conocimiento y la competitividad nacional.

La medida afecta a universidades
La medida afecta a universidades privadas y entidades sin ánimo de lucro cuyo patrimonio líquido sea igual o superior a 20.000 UVT, es decir, $10.474 millones para 2026 - crédito Atenea Bogotá

“La prioridad debe ser garantizar que ninguna medida tributaria comprometa la capacidad de las instituciones para seguir ampliando oportunidades educativas y fortaleciendo el desarrollo social y económico del país”, concluyó Portocarrero.

El gremio reiteró su disposición a contribuir en la búsqueda de soluciones que armonicen la sostenibilidad de las universidades con la responsabilidad fiscal del Estado, enfatizando que la educación es un bien público cuya protección resulta esencial para el futuro de Colombia. Para más información, los interesados pueden consultar www.aciet.org.

Temas Relacionados

Estatuto TributarioEducación Superior PrivadaAcietGobierno NacionalImpuesto al PatrimonioColombia-Noticias

Más Noticias

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el panorama de riesgo que enfrenta Colombia, tras registrarse hechos de violencia en los departamentos de Sucre, Atlántico, Santander y Arauca

En solo 24 horas, hubo

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Bucaramanga

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

En la apertura del campeonato en Australia, el piloto colombiano se siente más seguro y tranquilo para pelear por victorias en la nueva campaña

Sebastián Montoya inicia su segunda

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud vs. Independiente Medellín EN

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

El extremo colombiano ha sumado minutos en los partidos recientes y su rendimiento empieza a convencer al cuerpo técnico

Jhon Arias gana confianza en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron al hermano de Claudia

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

El actor Diego Cadavid pide

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Deportes

América de Cali vs. Bucaramanga

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

Sebastián Montoya inicia su segunda temporada en la Fórmula 2: estos son sus objetivos para 2026

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO, tercera fase previa de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto

Jhon Arias gana confianza en Palmeiras: el director técnico Abel Ferreira afirma que puede ser titular

Así se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana: las fechas y formato que Millonarios afrontará en 2026