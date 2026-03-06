Colombia

Motociclista frustró el robo de un celular al enfrentar a un presunto ‘motoladrón’ en plena vía de Bogotá

Un presunto intento de hurto frustrado evidenció la inseguridad en varias calles de la capital y la actuación de ciudadanos anónimos que transitan por la ciudad

Guardar

El motociclista notó la actitud sospechosa de un hombre, también a bordo de una moto, y evitó un supuesto hurto a celular - crédito @Orlandonietogz /Tiktok

El robo de celulares se ha convertido en uno de los delitos más recurrentes en las calles de Bogotá, afectando a miles de ciudadanos cada año. La modalidad de los denominados motoladrones, que operan en motocicleta y actúan de manera rápida y sorpresiva, mantiene en alerta a la población, que no puede descuidar sus objetos de valor en la calle porque, posiblemente, se los raponean.

Recientemente, un acto heroico interrumpió lo que pudo haber sido un nuevo caso de hurto. Un ciudadano, que se desplazaba en su motocicleta por una de las principales vías de la capital, notó la actitud sospechosa de un hombre, también a bordo de una moto, sobre el andén.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De inmediato, comenzó a pitar insistentemente para llamar la atención de los transeúntes y, sobre todo, de otro motociclista que parecía estar involucrado en la situación.

La presunta víctima no se
La presunta víctima no se habría dado cuenta de lo que estaba sucediendo - crédito @Orlandonietogz/Tiktok

“Qué rico cuando se quedan con las ganas. La vas a disimular”, exclamó el testigo al presunto delincuente, frustrando el que sería un intento de robo, mientras la aparente víctima, que hablaba por celular, no se percató del peligro que había corrido.

En efecto, la actitud del ciudadano fue motivo, en su mayoría, de elogios y comentarios positivos en redes sociales, plataformas que casi a diario se viralizan caso de delincuencia común en Bogotá y otras ciudades del país:

“Tan lindo como regañaba al que iban a robar” ; “Gracias señor ✨✨✨, ojalá hubieran más como usted para que no me hubieran robado así hace una semana 🥲" ; “Primera vez que el graba hace algo jaja” ; “No te conozco pero eres increíble por cuidar a la gente así, te amo” ; “Bro eres un héroe sin capa 💪" ; “Todo un héroe 🦸‍♂️, le salvaste el día a un desconocido (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Cifras de hurto de celulares en Bogotá

Entre enero y la primera semana de febrero de 2026, el hurto a celulares en la ciudad registró una reducción del 15% respecto al mismo periodo de 2025, lo que representa 564 denuncias menos por este delito, según cifras de la Alcaldía de Bogotá.

AUnque hay un reporte positivo
AUnque hay un reporte positivo de reducción de robo de celulares en Bogotá, la percepción sigue siendo de iinseguridad - crédito Secretaría de Seguridiad

En ese lapso, se reportaron 3.096 casos y 342 recuperaciones. Según la Policía de Bogotá, durante 2025 se evidenció una disminución en cinco localidades: La Candelaria (9% menos), Tunjuelito (17% menos), Antonio Nariño (14% menos), Rafael Uribe Uribe (25% menos) y San Cristóbal (18% menos).

Las cifras oficiales muestran que en 2024 se recuperaron 3.743 celulares y en 2025 la cifra ascendió a 4.167, mientras que en 2026, hasta la fecha citada, se han recuperado 342 equipos. A pesar de estas acciones, la percepción de inseguridad persiste entre los habitantes de la ciudad.

Durante 2025, las localidades que reportaron más casos de hurto de celulares fueron Suba (3.291), Chapinero (3.158), Engativá (2.820), Teusaquillo (2.530) y Usaquén (2.314).

La Secretaría de Seguridad contabilizó más de 30.467 robos de celulares ese año, equivalentes a 83 hurtos diarios. La concejal Diana Diago denunció la gravedad del problema y contrarrestó las cifras entregadas oficialmente, al señalar que los equipos recuperados equivalen a un 10,6% de los hurtados; es decir, nueve de cada diez celulares robados nunca regresan a sus dueños.

La concejal Diana Diago aseguró
La concejal Diana Diago aseguró que los operativos policiales han disminuyeron entre 2024 y 2025- crédito Policía Bogotá

La concejal Diago criticó la estrategia de seguridad de la administración de Carlos Fernando Galán, destacando que los operativos policiales han disminuido: en 2024 se realizaron 275 acciones entre allanamientos, intervenciones y capturas, mientras que en 2025 la cifra bajó a 233. Por ello, Diago pidió a la administración que aumente los esfuerzos y advirtió que “Bogotá no camina segura” al cuestionar la efectividad de las medidas actuales para combatir el mercado ilegal de celulares y a los responsables de estos delitos.

Temas Relacionados

MotoladronesRobo De CelularesBogotáPolicía De BogotáSecretaría De SeguridadInseguridad BogotáRobo en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

El Pico y Placa en Medellín para este viernes 6 de marzo

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

El Pico y Placa en

Gobierno nacional y Antioquia logran acuerdo para destrabar la instalación de equipos electromecánicos en el Túnel del Toyo

La Contraloría General de la República será garante del cumplimiento de los compromisos de las partes, en la finalización de la megaobra de infraestructura

Gobierno nacional y Antioquia logran

Juan Pablo Montoya dio su pronóstico para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: desde el podio hasta las variables estratégicas

El colombiano dio su punto de vista sobre los equipos de la parrilla y sus expectativas de cara a una nueva era en la categoría

Juan Pablo Montoya dio su

Oswaldo Ortiz, quien afirmó que el dólar alcanzaría los $10.000, increpó a Margarita Rosa de Francisco: “Ni con una pistola en la sien”

El intercambio, que ocurrió durante la jornada de votación en el consulado colombiano, evidenció las fuertes divisiones entre los que respaldan al gobierno de Gustavo Petro y sectores opositores

Oswaldo Ortiz, quien afirmó que

Cathy Juviano denunció que la idea de Petro de convocar una constituyente es un “embeleco” para romper las instituciones

La representante a la Cámara explicó su postura sobre la propuesta para modificar la Carta Magna, calificándola de un intento de disminuir la independencia del Banco de la República e intimidar al Congreso

Cathy Juviano denunció que la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En solo 24 horas, hubo

En solo 24 horas, hubo cuatro ataques contra candidatos al Congreso y sus campañas: “Pasó de ser una advertencia a materializarse”

Asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata del Partido de la U, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón presentó su nuevo

Yina Calderón presentó su nuevo look y explicó la inspiración detrás de su más reciente cambio de imagen

Sara Corrales ya le puso fecha y lugar de nacimiento a su hija Mila: “Ciudadana del mundo”

El actor Diego Cadavid pide hacer ‘vaca’ para salvar un albergue de adultos mayores en Cúcuta: compartió conmovedor video

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Deportes

Juan Pablo Montoya dio su

Juan Pablo Montoya dio su pronóstico para el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1: desde el podio hasta las variables estratégicas

América de Cali le remontó a Bucaramanga y clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Medellín sacó un empate en la Copa Libertadores: fue 1-1 ante Juventud por tercera fase

América de Cali no solo obtuvo tiquete a fase de grupos de la Copa Sudamericana: este es el millonario premio de la Conmebol

Medellín ya tiene fecha para su próximo partido de la Copa Libertadores: a definir la clasificación contra Juventud