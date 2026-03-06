Lady Noriega dio detalles de su paso por ‘La casa de los famosos’: “Es un show confrontativo, agresivo”

Lady habló con Infobae Colombia tras su salida del 'reality' y detalló a quiénes considera que son los famosos que deberían estar en la final - crédito cortesía Canal RCN

La reciente salida de Lady Noriega de La casa de los famosos Colombia trajo consigo una declaración inesperada: la cantante y actriz, con más de treinta años en la televisión y la música, a los cuatro participantes mejor posicionados para disputar la final de la temporada.

En conversación con Infobae Colombia, Noriega delineó los motivos detrás de su visión, remarcando tanto las dinámicas internas del reality como la naturaleza de los seguidores que dan forma a este tipo de formatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A su salida del programa, Noriega se mostró agradecida por su paso corto pero intenso por el reality. “Estoy muy agradecida con Dios porque la verdad, cada día que iba pasando en la casa lo que le decía era: ‘Cuando veas que la voy a embarrar, sácame’. Yo todo el tiempo le estaba diciendo: ‘No dejes que yo llegue a un límite donde no tenga control porque no quiero pasarme de nota’”. Con esta confesión, Noriega reveló la presión emocional a la que se ven sometidos los concursantes y la importancia de preservar la autenticidad.

Reconoció que el formato, diseñado para la confrontación y el choque de personalidades, la llevó a plantearse límites. La actriz insistió en que, a pesar de entender el código del show, decidió proteger su integridad emocional: “Aunque yo era consciente de que este es un juego y es un show confrontativo, agresivo, tampoco quería como llegar a un extremo donde uno pierda como su realidad”.

La cantante y actriz habló con Infobae Colombia sobre la presión emocional que implica participar en un formato diseñado para la confrontación - crédito cortesía RCN

Durante su estadía, la artista subrayó las diferencias generacionales entre los participantes, acentuando cómo los seguidores jóvenes de influencers y creadores de contenido marcan la dinámica de las votaciones. “Yo no soy influencer, yo no soy youtuber y yo no soy creadora de contenidos. Yo soy una artista que ha trabajado en televisión durante treinta y pico de años y que ha hecho música y mis contenidos digitales son musicales. Entonces, no esperaba un apasionamiento como el que existe con los jóvenes que siguen este tipo de formatos”.

El conflicto con Alexa marcó una de las mayores tensiones de la temporada

Uno de los episodios más comentados en la salida de Noriega fue el enfrentamiento con Alexa, que incluyó acusaciones sobre un supuesto empujón, ampliamente discutido y analizado en redes sociales. “Cuando salí del hotel y me traen como a hacer medios, es cuando yo empiezo a ver las imágenes, porque uno sabe lo que vivió, uno sabe cómo fue el movimiento y uno sabe la sensación y qué era lo que queríamos demostrar las dos en ese careo tan confrontativo”, explicó Noriega a Infobae Colombia.

La cantante aclaró: “En ningún momento la intención era ni empujarla, ni tumbarla, ni pegarle, sino enfrentarla. Y creo que en ese momento ella se da cuenta de que se está metiendo con alguien que no le tiene miedo y que si la tiene que cariar y decirle sus tres verdades, se las va a decir”, detallando que no agredió a Alexa.

Para Noriega, el episodio fue el reflejo de una convivencia marcada por etiquetas y “pulladeras” de comentarios, donde se cruzó un límite respecto al respeto personal. “Eso ya de ‘vieja loca’, de ‘manipuladora’, viniendo de una persona que no me conoce, ¿cómo va a poner semejante rótulo?, cuando yo me he preciado toda la vida de ser directa, franca, transparente, auténtica. Entonces, realmente esos comentarios y esas situaciones te van llevando a un límite porque son chocantes y porque son irritantes y en algún momento, obviamente, se va a exacerbar la situación”.

El video generó reacciones divididas en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de internautas aseguran que Alexa inventó el empujon - crédito @lizzzzvp/ X

Consultada sobre la atmósfera luego de la gala de eliminación de Lorena Altamirano del domingo 1 de marzo y la intensidad de los enfrentamientos entre Juanda Caribe, Beba, Alexa y Alejandro Estrada, Noriega fue categórica: “Este es un contenido que busca eso y creo que a los seguidores de este formato les gusta eso. Creo que les gusta, la pelea, el grito, la confrontación”.

Pese al contenido que generó la pelea, reconoció que en su vida personal prefiere contenidos más distendidos, pero admitió que “si este formato existe, es tan exitoso y está en prime time, es porque debe tener muchos seguidores”.

La cantante y actriz diferenció el reality del contenido que consumiría como espectadora. “Yo llego a mi casa y si prendo el televisor, yo lo que quiero ver es algo que me dé risa, que sea algo refrescante, que me alegre el alma, porque uno normalmente tiene días pesados, de trabajo, de tráfico, de responsabilidades. Entonces, llegar a la casa a tener que oír gritos y peleas e insultos, pues no es lo que a mí me gusta, a mí, Lady Noriega”.

Lady habló de la participación de Juanda Caribe y las críticas que ha recibido del público

La polémica de Juanda Caribe en las últimas semanas está relacionada con comentarios en redes sociales donde se le acusa al imitador de ser “machista”, esto relacionado con la manera en la que se ha expresado dentro del programa y las peleas que ha tenido con Alexa Torrex en donde ella incluso asegura que le insinuó tener sexo oral.

En redes sociales, seguidores de Alexa alegan que el comportamiento y manera de responder de Juanda van en contra de la integridad de la creadora de contenido y la “vulnera como mujer”. Sin embargo, otros seguidores del show aseguran que solo se trata de una respuesta Caribe por las fuertes acusaciones de Torrex.

Lady habló del papel de Juanda Caribe en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía RCN

Al abordar las disputas entre estos los dos famosos, Noriega ofreció una reflexión sobre las raíces socioculturales del comportamiento de los concursantes, en particular sobre Juanda Caribe: “Juanda es un costeño. Nuestra cultura costeña es una cultura machista...Nosotros venimos de una cultura machista y eso es innegable”.

Sin embargo, sobre la participación de Juanda en el formato, Noriega precisó que al actuar del presentador solo responden a las dinámicas del juego: “Vi a un man talentoso, un man activo, un man que aporta contenido, un man que hace música, que se integraba fácil con la gente, que es líder natural. Pero también creo que a él le estaba faltando un poco jugar en el formato. ¿Qué es meterse dentro del formato? Pues ese tipo de confrontaciones de la que se están hablando”.

Al proyectar hacia el futuro de la competencia, Lady Noriega enumeró sus predicciones sobre quiénes llegarán al final y apostó por Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

La actriz y cantante habló con el medio y reveló detalles de su paso por el programa de convivencia - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

“Las personas que tienen muy claro el formato, el contenido, que llegaron con estrategia, con argumentos, con personajes, con fandom, que se están guerreando la final de esta temporada de La casa de los famosos, tendríamos que incluir a una Alexa, que la tiene reclara con su personaje incisivo, irritante. A un Juanda Caribe, que es como el alegre, el bacán. A un Alejo, que es muy estratégico, que tiene el contenido romántico de la temporada y, obviamente, un Valentino Lázaro, que un Valentino es chispeante y lleno como de franqueza, de confrontación”, detalló.

Finalmente, la artista aseguró que tras su salida del reality se enfocará en su carrera, por lo que aseguró que pronto dará detalles de nuevos proyectos por medio de sus redes sociales.